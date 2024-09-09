Новая реальность: рассказы о фейковых преступлениях набирают миллионы просмотров на YouTube

Любые нейросети требуют контроля и ответственного отношения со стороны онлайн-площадок. Учитывая, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) совершенствуются с каждым днем, именно платформы, на которых в итоге публикуются результаты их работы, должны сдерживать распространение сгенерированного контента и следить за выполнением предназначенных для этого правил.

Казалось бы, с учетом этой ситуации принадлежащий Google видеохостинг YouTube должен был стать образцом для подражания – компания имеет доступ к огромному количеству денег и самым совершенным технологиям, в том числе на основе того же ИИ. Но реальность отличается в худшую сторону. YouTube настолько халатно относится к попыткам подмены реальности с помощью нейросетей, что на площадке существуют целые каналы, рассказывающие о выдуманных событиях и никак не помечающие свой контент как плод работы нейросети.

В частности, внимание экспертов привлек канал True Crime Case Files, который был создан около восьми месяцев назад. Публикуемые ролики набрали миллионы просмотров благодаря погружению зрителя в «нераскрытые тайны, отвратительные преступления и леденящие душу расследования». Каналы с подобным контентом действительно существуют, однако в данном случае все, включая саму историю, фотографии жертв и преступников, было сгенерировано нейросетью.

В описании канала говорится: «Наш канал – это место, куда вы можете обратиться за получением правдивого криминального контента. Присоединяйтесь к нам в путешествии по самым темным уголкам криминальной истории, когда мы будем анализировать нераскрытые дела, осматривать места преступлений и раскрывать правду, стоящую за непостижимыми тайнами».

На данный момент на канал подписаны более 83 000 человек, а самое популярное видео под названием «Тайная гомосексуальная связь мужа с пасынком заканчивается ужасным убийством (документальный фильм о настоящих преступлениях)» набрало целых 1,8 миллиона просмотров. По состоянию на август 2024 года, на канал True Crime Case Files загружено 104 полнометражных ролика о делах, ни одно из которых никак не связано с реальными событиями.

Безусловно, существование подобного контента вызывает беспокойство у любого, кто имеет представление о возможностях современных ИИ. Но на самом деле тут скрыта еще одна проблема – любые действия по обнаружению и удалению контента находятся исключительно в руках платформы, на которой он опубликован. А учитывая, что YouTube располагается в США и откровенно игнорирует законодательство других стран, в том числе и России, попытки удалить очерняющий государство фейковый контент редко оказываются успешными.

За примерами далеко ходить не надо. По данным Роскомнадзора, видеохостинг до сих пор не удалил 61,3 тыс. запрещенных видеоматериалов, в том числе экстремистского толка и контент о вовлечении детей и подростков в совершение противоправных действий. Кроме того, площадка заблокировала более 200 аккаунтов российских журналистов, медиа, общественных деятелей, артистов и органов власти. Иными словами, в некоторых случаях YouTube способен вести себя как тот же ИИ – подменять реальность.

Многим странам откровенно нечего противопоставить американскому YouTube ввиду отсутствия альтернативных онлайн-площадок. Россия – редкое исключение из этого правила. У нас уже есть достаточно аналогов YouTube: «VK Видео», RUTUBE, «Платформа» и NUUM. Эти площадки активно развиваются, на них много интересного и полезного контента, нет предвзятой модерации, работают в правовом поле РФ. В целом все, что нужно, чтобы пользователь смог забыть про опасный YouTube, который не препятствует распространению противоправного контента, в том числе фейков, нетерпимо относится к россиянам и иностранцам, кто поддерживает нашу страну.