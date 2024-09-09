Как не дать начальнику довести себя до слез

«Многие знания — многие печали», — сказал когда-то мудрейший царь Соломон и был, конечно, прав. По данным недавнего опроса, каждый третий россиянин с высшим образованием хотя бы раз в жизни плакал на работе. Это если обобщать и учитывать, что большинство мужчин, а именно 81%, ответили на вопрос о слезах отрицательно. Может быть, наши белые воротнички и рыдают дома в подушку от несправедливости начальника или шуток коллег, но делают это тайно. И только жалкие 7% представителей сильного пола сознались, что им приходилось прослезиться в офисе.

Я например, даже представить себе такого не могу, ни разу плачущего за компьютером мужчину не встречала. А вот женщины себя не сдерживают и рыдают от души: больше половины опрошенных хотя бы раз делали это. В качестве причин называют разные, но чаще всего — несправедливое отношение руководства. Бывает, конечно, что женщины плачут из-за неудач на любовном фронте. Например, переживают личную драму. Но тут вообще можно лить слезы где угодно — хоть в офисном туалете, хоть в вагоне метро, хоть за столиком в кафе. В этом случае можно только посочувствовать, хотя мне все-таки кажется, что публичные рыдания в окружении коллег по работе — это завуалированный крик о помощи: такому человеку необходимо сочувствие других.

Чем старше дамы, тем реже они дают волю слезам. Это и понятно — с возрастом привыкаешь ко многим вещам, учишься относиться ко многому философски, любовные страдания уже позади, да и вообще, уже умеешь как-то себя защитить. Но главная причина в том, что с возрастом начальнику уже не так интересно тебя «когтить».

Именно такое слово мы с подругами и коллегами использовали когда-то в отношении нашего бывшего босса. Этот невысокий, щуплый человек обладал какой-то магнетической властью над нашим женским коллективом и пользовался ею по полной. Примерно раз в два-три месяца он выбирал себе жертву и начинал ее мучить. Это выражалось в целом комплексе действий.

Во-первых, он критиковал любую сделанную работу независимо от ее качества, во-вторых, отпускал довольно обидные шуточки, в-третьих, лишал премии буквально за все, заваливал самыми скучными и трудоемкими заданиями и получал откровенное наслаждение от страданий объекта пыток. Я регулярно становилась одним из таких объектов и частенько уходила с работы в слезах. Несколько лет я от всей души ненавидела злодея, но продолжала трудиться под его руководством. В минуты просветления он объяснял мне, что всему виной не его плохой характер, а мое виктимное поведение. Он считал, что я сама виновата в том, что он себя так вел: меня слишком легко было спровоцировать и довести до слез, и ему это нравилось. Мне понадобились десятки лет и еще три босса-мужчины, каждый из которых с разной степенью частоты и интенсивности заставлял меня бороться с подступающим комом в горле и щипанием в глазах, чтобы понять, что надо делать для того, чтобы мне больше никогда не захотелось заплакать в офисе. И если вы думаете, что рецепт состоит в том, чтобы увольняться или послать обидчика подальше, вы ошибаетесь.

Опытным путем, который ни за что не хотелось бы повторить, я установила, что рецепт борьбы с офисными узурпаторами только один — равнодушие. Как только моему последнему мучителю стало понятно, что мне безразличны его претензии, он утратил всякий интерес. Мы давно уже не работаем вместе, но сохраняем внешне приятельские отношения. Я вообще ни на кого из «бывших» обиды не держу — себе дороже. Все-таки каждый из них в свое время сделал для меня и что-то хорошее, как-то повлиял на мое профессиональное развитие. Закалил мою волю и характер, в конце концов.

Плакать на работе я перестала. Надеюсь, навсегда. И вам не советую. Если уж совсем нет никакой возможности сдержаться, делайте это так, чтобы тиран не видел ваших слез. Жалости вы у него никакой не вызовете, только чувство глубочайшего удовлетворения. Нам же необходимо демонстрировать полнейшее равнодушие, напоминаю. Не забывайте также и о том, что начальник не вечный — возможно, он уволится еще до того, как успеет выпить всю вашу кровь. В конце концов, красиво хлопнуть дверью вы всегда успеете.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.