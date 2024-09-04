Заработать любой ценой: как YouTube размещает рекламу в дезинформационных роликах

Видеохостинг YouTube приносит своему владельцу в лице Google огромные деньги – только в первом квартале этого года рекламная выручка платформы составила 8,1 млрд американских долларов, что на 21% выше аналогичного периода прошлого. Можно легко предположить, что выгоднее всего монетизировать просматриваемые видеоролики. И как показала практика, ради денег YouTube готов монетизировать что угодно, в том числе фейки.

Так, исследователи из некоммерческой организации Eko проанализировали рекламные объявления, которые появились вместе с выборкой из 11 видеороликов на YouTube. Для эксперимента были выбраны видео с поддержкой политики Project 2025 (набор крайне спорных предложений по реформированию правительства США), теориями заговора о выборах в США в 2020 году и с риторикой ненависти.

В результате выяснилось, что в подобных роликах была представлена реклама более 60 мировых брендов, включая SKIMS, BetterHelp, Verizon и Slack. Более того, некоторые из видеороликов очевидно нарушают правила YouTube по содержанию и монетизации. В них прямо запрещена дезинформация о выборах и разжигание ненависти. Тем не менее в совокупности эти видео собрали почти 1,3 млн просмотров, а у каналов, на которых они были размещены, было более 25 млн подписчиков.

Как подчеркивают исследователи, результаты эксперимента в очередной раз подтвердили опасения крупных рекламодателей о том, что их сообщения могут непреднамеренно появляться рядом со спорным контентом и выглядеть как одобрение. Исследователи также обращают внимание на тот факт, что рекламные деньги крупных брендов на YouTube направляются иногда без их ведома на каналы, которые продвигают дезинформацию и крайне правые идеи.

У Google в целом особая любовь к распространению фейков на YouTube. Корпорация с ними не борется. И даже не удаляет их и другой противоправный контент, когда того требует Роскомнадзор. Иными словами, полное игнорирование российского законодательства.

В связи с этим российскому пользователю стоит перейти на те онлайн-площадки, которые более серьезно подходят к модерации контента, исполняют требования российского законодательства и без предвзятости относятся к россиянам. Это, например, «VK Видео», Rutube, «Платформа», Nuum. И это только достойные отечественные аналоги опасного YouTube. Конечно, в России намного больше онлайн-площадок, на которых можно смотреть безопасный контент, вести блогерскую деятельность. И это хорошо, что у российского пользователя есть возможность отказаться от западных онлайн-площадок, которые превратились в оружие Запада в информационной войне против РФ.

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