3 сентября: день, когда горят костры рябин

От мужчины уходит женщина. Без долгих прелюдий, просто одним днем разрывает отношения. Вчера все было хорошо, а сегодня — боль, слезы, отчаяние. И этот день навсегда остается в памяти, сколько бы он ни пытался перевернуть календарь. Все обещания сгорают, он одинок, и все не то, все не так. Сюжет понятный, совсем не уникальный. Уж сколько песен про тяжелое расставание написано! Но именно эта стала мемом, феноменом, культурным кодом и подарила Михаилу Шуфутинскому очередной этап на творческом Олимпе русского шансона.

Итак, 3 сентября!

30 лет назад Игорь Николаев и Игорь Крутой придумали эту историю тяжелого расставания. Она не автобиографическая, но жизненная. Шуфутинский эту песню проникновенно спел. Где смеяться? Откуда столько шуток?

2011 год. По пабликам «ВКонтакте» разошлись картинки с рэпером Риком Россом и строчками из песни «Третье сентября». Внешнее сходство американского музыканта и Михаила Шуфутинского прослеживается: крупные черты лица, борода, лысина.

Вся шутка была изначально именно в этом. Но прикол затянулся, и в ход пошли строчки про костры рябин, «все не то, все не так».

И уже 13 лет пользователи интернета шутят. Хотя и не только они. С конца августа возле баров стоят картонные фигуры Михаила Захаровича с баблом, как из комикса, в которых написано «Я уже близко». На популярном телеканале вышел сериал, где герои застряли в «Третьем сентября», как в Дне сурка. В Петербурге 3 сентября официально было объявлено в 2023 году «Шуфутиновым днем»: в разных районах мегаполиса проходили перформансы, акции и просто посиделки горожан, а гимном праздника стала та самая песня.

Если разобрать композицию на составляющие «текст» и «музыка», то можно понять, почему она превратилась в мем-феномен. Тягучая мелодия, украшенная звонким синтезатором, глубоким басом и бэк-вокалом, подобным хоралу. А в центре хриплый, немного раскатистый голос Михаила Шуфутинского, который нас вырастил своими «Таганкой», «Пальмой-де-Майоркой» и «Левым берегом Дона».

Текст вообще немного абсурдный, будто это не песня, а попытка выяснить отношения в переписке в чате, когда по строчке пишешь сообщения и отправляешь:

Все не то

Все не так

Ты мой друг

Я твой враг…

И сказано все так в лоб! Не через какие-то метафоры, как это делают другие артисты, в том числе в шансоне: «Как было тепло, что нас с тобой вместе свело» или «Если хочешь, уходи, раз уж стали дни короче». А прям с датами, с описанием природы, с конкретными действиями. Все было всерьез второго сентября, а третьего почему-то пришлось расстаться. Белый клин журавлей уже улетает, костры рябин горят, ее дочь и его сын хотят ласки и теплоты, но наступила та злополучная дата, после которой все обещания, данные в апреле, сгорели.

Русский шансон может себе позволить в песнях абсолютно все: хоть сложные метафоры, хоть хлесткий матерок, хоть детальное описание всего происходящего. Блокнотные листы и нотные станы все примут и поймут.

Интернет-шутка создала целый культурный слой. Приколы, сериал, наружная реклама, новые песни, основанные на старом хите, комиксы, настольные игры, футболки, кружки, магниты на холодильник, ежегодные концерты самого маэстро в Государственном Кремлевском дворце в тот самый день и стабильные аншлаги.

Классно же? Третьего сентября сходить в Кремль, где взрослый еврейский дядька споет про календарь, а потом сделает так, что весь зал будет танцевать и хлопать в такт под «Марджанджу». И каждый в этом зале снимет сториз для своих соцсетей: «Смотрите, где я 3 сентября! Хихик!»

Те, кто пришел на концерт и подпевает протяжному припеву, те, кто смеется над бесконечными шутками про календарь, выросли на самой песне и этих мемах. И если в 2011 году большинство из «ВКонтакте» просто хихикали, то теперь они уже знают, что такое расставание, день прощания и боль, когда взгляд падает на фото некогда любимого человека. И уже песня не кажется такой нудной, вполне подходит под медленный танец, как и «Марджанджа», которой дергания и прыжки не требуются. Мы доросли до Шуфутинского как до музыканта, но взросление шло через тернии мемов и шуточек. Зато теперь все точно всерьез. В любую дату.

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