Почему нельзя встречаться с женатыми мужчинами. Или можно

Мы продолжаем вдохновляться темами из культового сериала «Секс в большом городе» и пытаться ответить на вопросы Кэрри Брэдшоу из сегодняшней Москвы вместе с редактором отдела «Мнения» Евгенией Фоминой.

Вы помните, что у главной героини случилась очередная волна романа с мужчиной ее мечты, когда он был женат. И это вызвало конфликт с Шарлоттой, например: та оскорбилась, поскольку, будучи замужней женщиной, сочла такой поступок Кэрри преступлением против женской солидарности.

Шарлотта мне всегда казалась странноватой с этими ее чрезмерно правильными установками. При чем тут ее брак и роман Кэрри? И что такое вообще эта женская солидарность в подобных вопросах? Всегда есть жены и есть любовницы, иногда они меняются местами. Зачем такая истерика?

Но на самом деле все намного сложнее. Мы сегодня наблюдаем одновременно и кризис брака, и поворот на традиционные ценности. С одной стороны, на истории любовного треугольника построено едва ли не большинство сюжетов буквально везде — в кино, сериалах, литературе. Нам как будто бы со всех сторон кричат: верности не существует, это нормально! Хоть Эмма Бовари, хоть Ася из сериала «Измены»!

Но если посмотреть на вопрос с другой стороны — неужели кто-то действительно хочет жить в сериале?

Как бы могла выглядеть условно идеальная история одной пары? Встретились в юном возрасте, едва ли не в школе, поженились, нарожали детей и умерли в один день. Смотреть об этом кино я бы точно не стала — скукотища. Пожить так было бы неплохо, но я, увы, из тех, кто существует в «Беспринципных», только для бедных.

Моя близкая подруга считает, что встречаться с женатыми мужчинами нельзя, это портит карму и всегда плохо заканчивается. Несмотря на эту позицию, избежать таких отношений ей не удалось: «закрутилось и не выбересся», как говорилось в одном кинофильме. Мнения своего она не поменяла и с тех пор старается в похожие истории не влипать — уж больно энергозатратно.

На мой взгляд, не столько энергозатратно, сколько унизительно. У меня никаких моральных установок по этому вопросу нет, потому что брать на себя ответственность за чужую измену я не желаю. Вот кто ходит на сторону — тот пусть и договаривается с собственной совестью, так считаю. Но быть любовницей очень неприятно и обидно, намного обиднее, чем обманутой женой.

Кэрри, кстати, на это смотрела иначе. В сериале ей было стыдно перед Наташей, женой Бига, и мне совершенно не понятно, почему. Вот уж кому стоило бы стыдиться — так это самому Бигу, который все шесть сезонов и два полных метра бесконечно косячит примерно со всеми женщинами! Но нет, Кэрри предпочитает посыпать голову пеплом — к слову, совершенно в духе наших российских женщин.

Каждый раз, когда речь заходит о подобном треугольнике, жены начинают клеймить любовниц. Мужчина тут всегда выступает реквизитом, как будто он просто «мимокрокодил». В дискуссии появляется риторика в духе «увела мужика», «как не стыдно на чужое покушаться». Мы полностью лишаем неверного мужа субъектности, перекладывая ответственность на женщину, и без того оказавшуюся в не лучшей ситуации. И делаем это абсолютно одинаково вот уже 20 лет.

Нет, я не собираюсь защищать любовниц, но и демонизировать их не намерена. Потому что не верю в женскую солидарность, но и поддерживать мизогинические настроения в обществе не считаю правильным. Хватит уже жить по принципу: «Во всем виноваты бабы».

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