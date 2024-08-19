Этот Трамп сломался, несите нового!

«Meltdown» — это главное слово прошедшего месяца президентской кампании в США. С английского на русский его можно перевести как «быстрое ухудшение состояния дел», «внезапная катастрофа» или «истерика». Какое бы значение вы ни выбрали, все они будут одинаково точно описывать происходящее с кампанией Дональда Трампа.

Экс-президент США действительно сам не свой. От «взрослой» сдержанности, которую он демонстрировал в мае-июне, не осталось и следа. Трамп снова пустился во все тяжкие: он рассказывает небылицы, хамит, атакует всех подряд и устраивает публичные истерики, выставляя себя на посмешище.

Первый звоночек прозвучал, когда Трамп пришел на собрание ассоциации журналистов-афроамериканцев и обвинил Камалу Харрис в том, что она притворяется черной. Выступая на митинге в штате Монтана 11 августа, он шокировал всех утверждением, что никто не знает фамилию Харрис. Спустя пару дней Трампа снова подняли на смех из-за поста в соцсетях, где политик обвинил оппонента в «пририсовывании» толп сторонников на фотографиях с помощью ИИ.

Между делом Трамп попытался соскочить с дебатов 10 сентября на телеканале ABC News, которые согласовали еще с Байденом. Политик попробовал перенести их на дружественный себе телеканал Fox News, но после твердого отказа Харрис и обвинений в трусости вернулся к плану А.

На этом странности не заканчиваются. За время вице-президентства у Камалы Харрис накопилось много проколов. У нее нет четкой программы. Она не дала ни одного интервью или пресс-конференции с момента выдвижения. Казалось бы, критикуй не хочу. Но Трамп почему-то упускает возможности, предпочитая пустые личные оскорбления, которые выставляют его не в самом лучшем свете.

Невооруженным взглядом видно, что Трамп «сломался». И в «поломке» виновата внезапная рокировка в Демпартии. Экс-президент США настраивался на битву с Байденом, однако с его уходом из гонки пришлось срочно перестраиваться под новые реалии. Это то, что можно сказать наверняка. А дальше начинаются догадки.

Демократы и близкие к ним СМИ уверены, что никакой стратегии у Трампа нет. Дескать, он не знает, чем поддеть Харрис, поэтому просто бьется в истерике, глядя на ее растущие рейтинги. При этом сам Трамп не выглядит растерянным. Скорее наоборот — все признаки говорят о том, что он чувствует себя вполне уверенно. Возможно, даже самоуверенно.

Давайте проследим хронологию.

Трамп был собран и сдержан до 28 июня, когда состоялись судьбоносные дебаты с Байденом. После них кампанию президента США начало серьезно лихорадить, что укрепило уверенность Трампа в победе.

Затем произошло неудачное покушение, которое на время превратило экс-президента в героя Америки.

После этого Трамп уверовал, что победит с большим перевесом. И тогда он совершил первую ошибку, выбрав кандидатом на должность вице-президента Джей Ди Вэнса.

22 июля Байден покинул президентскую гонку.

После некоторых колебаний Демпартия поддержала вице-президента Камалу Харрис, что, по-видимому, еще больше расслабило Трампа.

Экс-президент никогда не скрывал, что презирает Камалу и считает, что победить ее будет проще, чем Байдена. Да, ее рейтинги растут как на дрожжах под влиянием колоссальной медийной накачки и эйфории среди демократов от выхода Байдена. Но Трамп убежден, что это лишь временные трудности: сбить темп можно очень легко, просто указав на некомпетентность оппонента.

Впрочем, он может думать что угодно. Реальная картина все равно выглядит печально: в национальных масштабах Харрис уже опередила Трампа и продолжает наращивать отрыв. В колеблющихся штатах он еще лидирует, но динамика не в его пользу.

Очевидно, что выбранный экс-президентом США подход не работает. Он зиждется на сильной недооценке оппонента и абсолютно не учитывает то, что избиратель может голосовать не за Камалу, а против Трампа, — так же, как до этого он собирался голосовать не за Трампа, а против Байдена. К тому же сам Трамп уже немолод и не может держать марку. Атакуя Харрис, он иногда слово в слово повторяет оскорбления в адрес Джо Байдена, меняя только должность и фамилию. А иногда его панчлайны вообще не считываются — так произошло, когда Трамп дал Харрис кличку «Камабла» (ее до сих пор не могут расшифровать).

На фоне этого Трамп теряет образ задорного хулигана, который привлекал внимание публики. Нынче он похож скорее на старого, выдохшегося и надоевшего всем комика, который еще пытается шутить по старым правилам, но уже не вызывает фурора. Веселятся разве что преданные фанаты, да и то не все.

Проблему понимают соратники экс-президента, которые уже бьют тревогу. Они умоляют его сменить стратегию, перестать отпускать расистские и сексистские колкости в адрес Камалы и сделать больший акцент на экономику и внутреннюю политику. Но Трамп настаивает, что тактика личных нападок «задевает нужный нерв». Как бы это не вышло ему боком.

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