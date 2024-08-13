Почему россияне не умеют вести себя на сайтах знакомств

Пока Павел Дуров как олимпийский бог оплодотворяет страждущих и собирает своих многочисленных детей, граждане на сайтах для дейтинга ссорятся и из-за детей, и из-за неумения задавать вопросы и знакомиться.

Пишет мне незнакомый мужчина: «А вы журналист честный или продажный?». Тут, наверное, стоило попросить уточнить: «А вы как думаете?» — но не вышло, контрагент своим скрытым хамством наступил на живое. Вообще, мы все живем в своем инфопузыре, в котором смотрим на мир сообразно тем представлениям и стереотипам, которые в этом самом пузыре выработали. «Все журналисты продажные», «все бабы — дуры», «все мужики — козлы» — эти пошлые нехитрые цепочки построены так: обобщаю и делаю вывод на основании своего негативного опыта. Отвечать на вопрос мужчины: да или нет — невозможно. Да и не нужно. Скажи «нет» — получится оправдание, а оно без надобности.

«Ты же журналист, ты должна уметь задавать вопросы!» — заявил мне еще один мужчина, с которым познакомилась на сайте. «А если я по первому образованию проктолог, то немедленно предложу исследовать задний проход?» — уточнила я. Социальные стереотипы вокруг деятельности, от которой человек далек, вынудили моего знакомого — психотерапевта с широкой практикой — говорить незнакомцам, что он учитель географии. Особенно — в поездах. Иначе поездка обречена на требование сеанса бесплатного анализа. И для себя, и для дочки, и для собачки.

Журналист — заложник представлений о себе как о вдохновенном экстраверте, который, не успев познакомиться, начнет всматриваться в ваши душевные недра и брать интервью.

Потому журналист на свидании с незнакомым мужчиной просто не может иначе, ну и вы, конечно, невероятно яркий человек и «интересуетесь интересным». Это, конечно, чушь: журналистами работают люди разных темпераментов, да и работа отнимает силы от экстенсивного общения, потому при встрече с новым человеком приятно получить свою порцию внимания, а не играть в работу или «интеллектуального аниматора».

Но бывает, случается напор, даже кавалерийский наскок. Некий поклонник, желающий знакомств и страсти, увидев мое фото на сайте знакомств, нашел меня в соцсети. Ему 42 года — он молод, как недозрелый сыр, и горяч как самовар. Формулирует нарядно: «Я не напугаю матримониальными целями», «я в любом случае разочаровался в своем энтузиазме», «эпистолярно хорошо общаться письмами», письменно «теряется много параметров, элементы спонтанности, интонации, паузы, речевые особенности». Он не прав: речевые особенности вообще никуда не деваются. После моего отказа встретиться и предаться немедленным утехам кавалер оскорбился: «Высокий, начитанный, вежливый, иногда красивый — и все равно плох, когда ты уже замуж выйдешь?». И меня забанил. Увы, больше не будет «эпистолярного общения письмами».

Знакомство онлайн — сложное занятие, поскольку, с одной стороны, заставляет бежать за линией горизонта (а вдруг дальше девки краше или сплошь мужчины мечты). А с другой — расчеловечивает собеседника, который воспринимается как алгоритм из кластера, пока ты его не увидел лично.

Отсюда готовность хамить и задавать вопросы так, будто говоришь с претендентом на работу: спрашивающему кажется, будто он экономит время, а мужчина (да и женщина тоже) ежится от вопросов про квартиру, машину, уровень дохода от человека, о существовании которого знаешь пару минут. От такого обесценивания самый доброжелательный мужчина завянет, что уж говорить о человеке, которому всюду мерещатся меркантильные хищницы, алчущие его раскулачить и по миру пустить.

А бывает, что вопросы задают, но лучше бы их не было.

Меня на сайтах знакомств мужчины часто мучили вопросом: «Почему нет детей?». Я ответила одному: дети умерли. Он до этого начал читать отвратительную лекцию о предназначении женщины – и осекся. Я добавила: «У вас есть дочь? Есть. В скором времени ей будут задавать такие же вопросы». У мужчины случилась истерика. До него не доходило, что незнакомая женщина — живой человек, она могла похоронить детей, быть замужем за бездетным мужчиной, пережить внематочные беременности и перетянуть трубы, стать жертвой изнасилования, просто тяжело болеть, помимо банального «не хочу». Как, впрочем, и он сам мог оказаться бездетным — бесплодным, например. Тот факт, что чужой опыт вполне применим к тебе и твоим детям, сложно осознать неокрепшему уму. Встать на место другого — вообще трудно, мало кто способен. Я сказала ему неправду о смерти детей. Но правда в том, что есть темы не для всех, каким бы откровенным ни казался человек. Да и относиться к людям стоит бережно.

Нередко мужчины гордятся своей многодетностью, правда, не видят проблемы в том, что, нарожав детей от разных женщин, так и не смогли создать семью и воспитывать своих отпрысков с женой. Дети — очень серьезный фильтр для проверки человека: кто-то пишет про «разведенок с прицепом», открыто манифестируя свою никчемность и подлость. Кто-то ищет «маму будущих детей», что звучит как «ищу инкубатор», ведь только развитие отношений с конкретной женщиной может показать, хотите вы семью и детей в этом союзе или нет. В противном случае человеком движет не желание быть рядом с конкретной избранницей, а оголтелое стремление размножаться, потому что — время пришло. С кем — не так принципиально.

Случается, что в скоропалительный брак вступают мужчины, пережившие болезненный распад семьи, в которой остались дети. Один такой молниеносную женитьбу после развода с любимой женщиной, которая родила ему первенца, объяснил так: «Я хотел новых детей». Звучит так: эта игрушка сломалась, поменяйте. А бывает, кто-то к определенному возрасту дозрел до семьи, но не сообразил, что заводить детей стоит с близким и любимым человеком, готовым к ответственности, а не с тем, кто тоже «готов». Потому люди в таких парах с удивлением обнаруживают, что живут с чужим человеком, интересы и взгляды которого глубоко чужды. Ну, чтобы узнать, надо общаться, вопросы задавать, причем не о настроении и любимом салате.

А как мы уже выяснили, это умеют и хотят не все, продолжая мечтать об идеальном партнере, который и молчать умеет, и вопросы приятные задает, и в расходы не вводит, и границы не ломает, и… Только существует такой чудо-человек либо в сказках, либо в фантазиях, либо уже умер. А живые должны общаться с живыми, а это уже серьезный выход из зоны комфорта, вот надо оно вам?

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