Между Москвой и Киевом: на чьей стороне Александр Лукашенко?

Нападение ВСУ на Курскую область заставило многих вспомнить о почти позабытом, но все еще влиятельном участнике украинского конфликта — Александре Лукашенко.

Казалось бы, где Курск, а где Лукашенко? Как будто прямой связи между трагическими событиями в приграничном регионе РФ и президентом Белоруссии нет. Но внимательные военблогеры и политические аналитики ее нашли.

В середине июля Лукашенко объявил, что Белоруссия отводит войска от границы с Украиной. ВСУ тоже отошли, а через месяц части, ранее стоявшие на украинско-белорусской границе, обнаружили в Курской области. В первые несколько дней Лукашенко не реагировал на ожесточенные бои в российском приграничье. Глядя на это, некоторые комментаторы сложили «два плюс два» и получилось, что Александр Григорьевич якобы втихую работает на врага.

После того как 10 августа украинский дрон пересек пространство Белоруссии, Лукашенко проснулся. На момент написания этого текста Минск уже осудил действия ВСУ в Курской области, снова подтянул войска к границе и пригрозил выгнать украинское посольство, если оно не повлияет на официальный Киев. Вот так всего за четыре дня Лукашенко превратился из образцового союзника в засланного казачка, а потом совершил обратную метаморфозу.

Но осадочек остался. Ведь теперь совсем непонятно, в чьих интересах работает Александр Лукашенко. Кому он друг, а кому враг?

Прежде чем продолжить, оговорюсь. Для международной политики «друг» и «враг» — это понятия относительные. У одного государства может быть много интересов в самых разных сферах. Может статься, что эти интересы полностью совпадают или полностью не совпадают с интересами другой страны. А может возникнуть и такая ситуация, где две страны одновременно и сотрудничают, и соперничают. Причем периоды вражды и дружбы могут сменяться очень быстро — параллельно тому, как меняются их интересы.

Так вот, Лукашенко хорошо постиг эту аксиому. На международной арене президент Белоруссии всегда действовал примерно так: бессовестно выжимал выгоду везде где можно, до тех пор, пока ему позволяли. Когда ситуация менялась и прежние источники профита пересыхали, он ловко менял позицию, чтобы продолжать заниматься тем же в другом месте.

Имея это в виду, можно с уверенностью сказать, что для нынешнего руководства Украины Лукашенко определенно не друг. Раньше отношения между Минском и Киевом были неплохие. Белоруссия выступала посредником в российско-украинском конфликте и зарабатывала на этом, продавая Украине российские товары, а России — украинские.

Все изменилось в 2020 году, когда правительство Владимира Зеленского отказалось признавать переизбрание Лукашенко. После этого Минск и Киев прекратили общение на высшем уровне. А после начала СВО надежды на нормализацию окончательно рухнули. Возможно, сейчас Зеленский хотел бы сблизиться с Лукашенко, чтобы позлить Москву. Но он попросту не может предложить белорусскому лидеру что-то, что перебило бы выгоды от сотрудничества с Россией.

Также, на мой взгляд, сетования военных блогеров несколько преувеличены. В июле Белоруссия временно усиливала границу дополнительными войсками из-за сбитого над ее территорией разведывательного дрона ВСУ. Именно их Лукашенко и отводил, когда говорил о деэскалации. В остальном Белоруссия, как и прежде, в пассивном режиме создает напряжение на границе. Тут позиция Минска принципиально не поменялась.

Точно так же, как не поменялась позиция Лукашенко и по общей роли Белоруссии в СВО. Президент Белоруссии сразу дал понять, что не позволит вовлечь свою страну в боевые действия на Украине. Так что он явно не будет кидаться на амбразуру ради России.

Москву, кажется, устраивает нынешняя роль Минска. Иначе она бы не обменяла пассивное участие в конфликте на обширные гарантии безопасности, подкрепленные ядерным оружием. Лукашенко, в принципе, тоже доволен, поэтому охотнее обычного идет в фарватере российской политики.

Конечно, время от времени на фоне этого возникают разговоры о том, что Белоруссия вот-вот откроет второй фронт. Но раньше этого не происходило и, вероятно, не произойдет в будущем. Ведь зачастую за показательным жестами дружбы Лукашенко скрываются обманные политические маневры. Многих в России раздражает неискренность президента Белоруссии. Но по-другому никогда не было.

Вернемся к основному вопросу: а кому все-таки друг Лукашенко? Ответ на него, на самом деле, прост. Александр Лукашенко друг Александру Лукашенко и Белоруссии. Для остальных международных игроков, включая Россию, он точно не верный друг. Максимум попутчик.

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