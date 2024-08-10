Это одежда для фитнеса или для секса?

Я хожу в зал уже полгода. Первые месяцы прошли в диком стрессе: спорт я не очень люблю, стройностью и подтянутым телом похвастаться тоже не могу, поэтому до недавнего времени не особенно смотрела по сторонам. Приходила, быстренько переодевалась в черные спортивные штаны и просторную длинную футболку. Задач у моего наряда было немного: не стеснять движений и не вызывать визуальный дискомфорт у себя и у окружающих.

И вот недавно я наконец-то немного привыкла к еженедельной пытке физическими нагрузками и посмотрела вокруг для того, чтобы с изумлением обнаружить гигантскую разницу между внешним видом участниц оздоровительного процесса.

Говорю только о женщинах, потому что редкий мужчина озабочен тем, как он выглядит в спортзале настолько, чтобы перед выходом из раздевалки долго вертеться перед зеркалом и делать селфи. Хотя кто знает, может быть, у них там тоже такое происходит, только мужчины никому об этом не рассказывают.

У нас же, в женской раздевалке, люди делятся на две категории. Дамы, одетые примерно, как я, и девушки в топиках а-ля лифчик и обтягивающих шортах. Первые ходят на групповые занятия. Не знаю, почему, но мужчины игнорируют и пилатес, и растяжку, не говоря уж о танцах или прыжках на огромных мячиках. Вторые, как нетрудно догадаться, проводят время в тренажерных залах, где и обитают представители сильного пола.

Ясное дело, что девушкам хочется, так сказать, показать товар лицом, но степень откровенности иногда поражает воображение.

Дресс-код обязательно должен быть такой: верх и низ плотно или очень плотно обтягивают все формы. Настолько, что нижнее белье под такие штанишки надеть уже никак не получится, максимум стринги. При этом шортики могут даже немного просвечивать. Попа, конечно, ни в коем случае не должна быть плоской или трясущейся. И ведь таких и нет — все мускулистые и кардашьянистые, как на подбор. Спортивный лифчик непременно должен быть не простым, а пушапистым, чтобы каждый встречный и поперечный сразу мог оценить минимум третий размер, а тело аппетитно загорелым. Складки кожи или, не дай бог, жира между топиком и шортиками запрещены. В общем, что там говорил Чехов? В человеке все должно быть прекрасно? Не знаю, как там душа и мысли, но со всем остальным у девушек на тренажерах точно все в порядке.

Я не осуждаю, понимая, что выбора-то у наших женщин особо нет. Одна моя знакомая недавно пыталась купить комбинезон для занятий спортом на одном из наших маркетплейсов. «Это точно для спорта Что это за фото такие? Эту одежду для кого делают, для мужчин — возмущалась она в своих соцсетях. — Нам вообще не нравится смотреть на эти растопырки!»

Вы уже поняли, наверное, что на иллюстрациях к спортивной форме были изображены совсем не девушки, качающие бицепсы, зато в изобилии хватало тех самых «растопырок» — снимков в стиле «собака мордой вниз», вид сзади. Или в позе кошки, вид спереди — и выражение лиц у моделей тоже было совсем не спортивным. Рот, как водится, приоткрыт, глаза с поволокой, молния на лифе расстегнута — сразу видно, что девушка готова к спортивным подвигам и призывает брать с нее пример. Если не верите мне — можете сами насладиться. Вы не подумайте, купить обычные человеческие спортивные штаны и футболку тоже можно, но что ты с этим будешь дальше делать, куда пойдешь в таком позорном виде?

В общем, обычным людям, таким как я, вход в зону с тренажерами заказан — уж слишком мы будем выделяться на общем обтягивающе-эротическом фоне. На днях я специально прошлась по всему залу, чтобы убедиться — ни одной женщины с лишним весом, ни одной старше 30-35, ни одной в футболке вместо топика. Только грудастые и попастые загорелые красавицы. Пухлые губы, густые ресницы и ногти, похожие на клыки саблезубого тигра, само собой прилагаются. Мужчины же при этом выглядят по-разному, есть и с пузиками, и с лысинами, с шеями и без. Видимо, миф о стройных загорелых качках уже давно не в моде.

Одного я не могу понять — как бедные мужчины могут вообще сосредоточиться на каких-то подходах, весах, скорости и пульсе, если у них перед глазами всю тренировку маячит такое? Причем со всех сторон! Как думать о спортивных достижениях, когда твои глаза то и дело упираются то в чью-то грудь, то в попу, то, пардон, в промежность? Это же какая сила воли нужна, чтобы не повторить печальную участь Бубликова. Помните, был такой персонаж в фильме «Служебный роман»? Он обречен был сидеть под лестницей и практически против воли заглядывать под модные в то время мини-юбки. Это сильно портило ему жизнь и подрывало здоровье.

Вы не подумайте, я девушек очень даже понимаю. Где еще, как не в спортзале, можно найти мужчину, который ответственно подходит к своему здоровью? Поэтому долой стеснение и да здравствуют стринги! А я пока похожу на свой тихий пилатес — безо всякого риска для нервной системы.

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