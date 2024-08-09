Почему даже в другом «большом городе» секс остается тем же

20 лет назад на экраны вышла последняя серия без преувеличения культового сериала «Секс в большом городе». За шесть сезонов Кэрри Брэдшоу успела поднять в своих колонках множество тем об отношениях, и это было свежо и смело.

Как бы она отвечала на те же вопросы из Москвы 2024 года? Попробуем пофантазировать с редактором отдела «Мнения» Евгенией Фоминой.

Первая серия моего самого любимого сериала начинается с истории внезапного расставания английской журналистки и ее американского парня. А Кэрри рассуждает о том, почему девушки в возрасте за 30 не могут найти себе пару.

Казалось бы, с конца 90-х мы должны были победить эйджизм. Ну, по крайней мере такой кондовый: все, после 30 женщине пора ползти на кладбище. С чего бы? Сейчас 30-летние женщины выглядят лучше 20-летних, просто потому что у нас уже есть деньги, вкус, насмотренность и хороший косметолог. По факту я вижу, что не изменилось ровным счетом ничего: мои подружки, все как на подбор — успешные женщины за 30, могут найти себе пару с огромным трудом. А некоторые из них – не могут.

Как там говорит Шарлотта? «Большинство мужчин боятся успешных женщин, поэтому надо держать язык за зубами». Вот уж что сегодня совершенно невозможно. Даже парни, которые не в состоянии найти суп в холодильнике и паспорт в шкафу, легко обнаружат аккаунты новой знакомой во всех соцсетях. Да что там — мы сами же эти соцсети, ТГ-каналы и прочую онлайн-деятельность и сольем, потому что страшно хотим похвастаться. Все, успешность налицо, что будем с ней делать?

И это первая проблема. Потому что феминизм в России вроде как победил, а вроде как и нет. Установка, что мужчина должен быть быстрее-выше-сильнее, то есть успешнее и богаче, никуда не делась. Видимо, позиция Катерины и Гоши-Гоги из фильма «Москва слезам не верит» в нашем культурном коде находится выше, чем отношения Миранды и Стива (она успешный юрист, а он скромняга-бармен). И где, спрашивается, взять парня, который будет успешнее какой-нибудь моей подружки-пиарщицы с миллионным доходом? Такие ребята предпочитают содержанок из роликов на Патриках, девиц, рассказывающих, что на них надо тратить не меньше ста миллионов в месяц (тут можно подставить любую цифру, она всегда космическая).

Вторую проблему четко обрисовывает один из респондентов Кэрри, говорящий, что женщине старше 35 срочно надо рожать детей, а мужчины не всегда к этому готовы. Да, да и еще раз да! Часики тикают, мама ждет внуков, общество давит, на чайлдфри нынче смотрят и вовсе косо. Правда, есть те, кто успел обзавестись потомством, закрыл, так сказать, гештальт, все в порядке. Да, но нет: мужчины отчего-то хотят встречаться с девушками без детей. То ли не готовы делиться вниманием женщины, тот ли тратиться на чужого ребенка, то ли в целом заморачиваться. Проще всего сойтись людям, у каждого из которых уже есть дети от прошлых отношений: тут хотя бы ценности плюс-минус совпадают и представления о проблемах. Но далеко не всегда!

Ну, что и кто тогда в сухом остатке? Бывшие! «Эту ошибку я сделала в 26 лет, и в 29, и в 31…» И ведь всем все давно понятно, но нет: «Девочки, я вчера смотрела сериал, ела доставку, и мне стало так грустно. Написала Максику». Молодец, зай. Максика мы три года не видели, он уже развестись и жениться успел, кстати, ты помнишь, что он кинул тебя на деньги? Конечно, она помнит. Только что это меняет?

Хороших парней разобрали щенками, а оставшиеся неженатые либо не планируют заводить семью, либо недостаточно хороши. Замкнутый круг? Похоже на то.

Итак, на первый взгляд, Нью-Йорк 1998 года от Москвы 2024-го ничем не отличается. Разве что коллекции туфель сменились на коллекции кроссовок, а к знакомствам в клубе добавились онлайн-дейтинги.

И это, кстати, не говорит о том, что мы безнадежно устарели. Это говорит только о том, что базовые ценности вроде создания отношений все еще в тренде.

Продолжим сравнительный анализ в следующей серии.

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