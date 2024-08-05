Начнутся ли мирные переговоры России и Украины в 2024 году?

Российско-украинский конфликт вступает в новую фазу — во всяком случае, на уровне риторики. То, что еще пару месяцев назад казалось немыслимым, сегодня реальность: украинское руководство допускает мирные переговоры с Россией и даже намекает, что готово сдать часть территорий — лишь бы конфликт закончился до конца года.

Москва вроде бы не торопится бежать навстречу Киеву. С другой стороны, если раньше в Кремле указывали на нелегитимность Владимира Зеленского, то теперь Дмитрий Песков относит этот вопрос к «юридическим нюансам», которые не помешают серьезным переговорам. Это показывает, что российские власти как минимум не без интереса наблюдают за словесными виражами Банковой. Недавний исторический обмен заключенными между Россией и США лишь подогрел надежды на скорый «договорнячок».

Однако я бы не торопился доставать из шкафа бутылку шампанского. Москва и Киев разговаривают о мире исключительно эзоповым языком намеков и полунамеков. Практических значимых предложений ни та, ни другая сторона не делает, так что говорить о реальной перспективе переговоров пока сильно преждевременно.

Но для чего-то же о мире все-таки говорят? Давайте разбираться.

Начну с Украины.

Сейчас Киев переживает нелегкие времена: линия фронта в Донбассе медленно ползет на запад, общество устало от мобилизации, западные союзники устали от экономических проблем, а мировое большинство никак не переходит на сторону Украины, несмотря на два года дипломатической работы.

Вдобавок из президентской гонки в США выходит Джо Байден — человек, который с 2014 года вложил массу ресурсов в украинский проект и поэтому больше других заинтересован в его успехе. У его преемников интереса меньше, поэтому отношения с ними придется выстраивать по-другому. Дональд Трамп, например, хочет вывести США из игры. А Камала Харрис, имеющая мало опыта во внешней политике, говорит очень общие вещи. Никто не знает, как будут вести себя она и ее внешнеполитическая команда, окажись они в Белом доме.

Находясь в ситуации крайней неопределенности, Зеленский интуитивно хеджирует риски. Отсюда и спекуляции на тему мира. Это не означает, что Украина вскоре перестанет воевать — она может воевать еще энное количество времени даже после того, как США умоют руки. Киеву важнее, чтобы карту мира можно было бы разыграть в любой момент, а для этого общественное мнение надо заранее подготовить к переговорам.

Смена риторики может решать и другие задачи. Например, Запад давно критиковал максималистский подход Зеленского с границами 1991 года — в ответ на их чаяния президент Украины смягчает позицию. К тому же однажды Зеленский и его чиновники уже пообещали украинцам кофе в Ялте, но в итоге остались у разбитого корыта. Теперь они сознательно занижают ожидания от будущего, как бы показывая, что урок выучен.

Но, как любит говорить глава МИД РФ Сергей Лавров, танго надо танцевать вдвоем.

Если Украина предложит прекратить огонь «прямо завтра», согласится ли на это Россия? На мой взгляд, нет. И не потому, что «Путину нужна вся Украина».

Просто даже с новым подходом Киева переговорные позиции сторон не сблизились настолько, чтобы компромисс стал возможен.

Поясню. Обновленная «формула Зеленского» предполагает, что Украина сдаст России часть территории через референдум, а в обмен ей позволят вступить в ЕС и НАТО. Это полностью соответствует тому, как завершение конфликта видят на Западе, но исходит из абсолютно неверных предпосылок. Предполагается, что Россия затеяла все ради территориальных завоеваний, тогда как в реальности СВО для Кремля — это, в первую очередь, про то, чтобы лапы НАТО держались подальше от Украины.

Здесь можно вспомнить, что в июне Путин потребовал отвести ВСУ за административные границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до начала переговоров. Это так. Но справедливо и то, что весной 2022 года Россия была готова отвести войска на линию 23 февраля 2022 года в обмен на нейтралитет Киева. При прочих равных Кремль снова может сделать территориальный вопрос предметом торга.

Вот только сторговаться по НАТО едва ли выйдет.

Москва и раньше очень болезненно реагировала на сближение Украины и альянса. А после двух лет СВО вероятность того, что она просто так отпустит Киев в свободное геополитическое плавание, вовсе близится к нулю. Ну, разве что ситуация на фронте станет для ВС РФ настолько печальной, что от этого требования придется отказаться. Но ничего подобного даже близко не наблюдается.

Впрочем, и Украина еще не настолько в отчаянии, чтобы жертвовать североатлантическими амбициями. Киев рассчитывает выйти из военного кризиса — иначе бы Зеленский не говорил о втором контрнаступлении одновременно с рассуждениями про мир. Со слов премьера Венгрии Виктора Орбана мы также знаем, что президент Украины возлагает большие надежды на внутреннюю дестабилизацию в России. Не очень понятно, на чем основано это убеждение, но желание Зеленского потянуть еще какое-то время заметно невооруженным взглядом.

Пока имеем следующее. Переговоры начнутся тогда, когда одна из сторон одержит убедительную победу «на земле» либо надломится под грузом собственных проблем. Может ли нечто подобное произойти уже в 2024 году? Возможно. Стал бы я на это рассчитывать? Нет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.