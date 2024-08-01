Когда прилюдные кормления грудью становятся провокацией

Вот есть такой тонкий момент, который я наблюдаю уже много лет: всякий раз Неделя популяризации грудного вскармливания (которая сейчас идет) превращается в бои за возможность кормить грудью в любом месте. Два этих аспекта, на мой взгляд, вообще никак не связаны, но молодые матери своими тонкими руками готовы разорвать любого, кто не дает им доставать грудь в любом людном месте. Я считаю, прилюдное кормление и грудное вскармливание связаны только наличием слова «грудь» в этом описании. А вот желание прилюдного кормления — это не больше чем попытка обратить внимание на себя, а не на проблему.

Немножко предыстории: первую неделю августа во всем мире традиционно проходит Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. В России она тоже проходит, и это пока то немногое, что еще объединяет нас со всем миром. Это то, откуда нас, к счастью, не выгоняют и по поводу чего не требуют абсурдных признаний.

В декларации к этой неделе сказано: «В стрессовых ситуациях кормление грудью придает матери ощущение контроля над ситуацией, а ребенку — нормальное питание и ощущение безопасности». Ну и в целом, главная идея в том, что кормление грудью — это хорошо и правильно. И должно быть социально поощряемо.

Казалось бы, такие понятные и простые истины, но тут надо откатить назад и посмотреть, когда же был создана эта Неделя? ВОЗ, ЮНИСЕФ и министерства здравоохранения многих стран учредили эту Неделю в 1990 году. Это время, когда весь мир уже был перекормлен пластиком, вкусовыми заменителями, когда вовсю уже использовались химические добавки и, конечно, тогда наблюдался расцвет бройлерных кур. Как пел Егор Летов — «Пластмассовый мир победил» (песня 1988 года). И эта «победа» затронула такой важный аспект, как грудное вскармливание. Многие женщины отказывались от ГВ, чтобы не портить форму груди или чтобы быстрее выйти на работу, переведя ребенка на искусственное кормление. К тому же разработки детских смесей становились все более качественными.

С опозданием, но мода на искусственное вскармливание (как и повальное увлечение Западом) докатилась и до нас, так что вполне логично, что сейчас Россия тоже активно пытается вернуться к «базовым настройкам» с грудным кормлением. И это радостно, потому что как мать и как человек, много работавший в горячих точках, я знаю, как непросто сохранить лактацию, а значит, дать своему ребенку как можно больше. Но я не понимаю, почему многие считают, что прилюдное кормление грудью — это и есть популяризация грудного вскармливания.

Хоть раз, но вы наверняка читали споры о том, можно или нет кормить в общественных местах. Споры эти настолько же бессмысленные, насколько выматывающие. В России этот вопрос не регламентирован и отдан на уровень «социального одобрения». Ну, например, в Москве редко возникают скандалы из-за кормления ребенка грудью в общественном месте. А вот, допустим, в Дагестане никому и в голову не придет оголиться в кафе. Хотя я уверена, что и московские мамы, и махачкалинские одинаково заботятся о своих детях.

Почему многим так не нравится, что матери любят кормить прилюдно? Потому что в русской традиции есть сакрализация женского тела, и обнажение его прилюдно обычно связано с чем-то порочащим. Но кроме этого, часть негативного отношения лежит и на некоторых мамах: в их излишнем позерстве есть слишком много от провокации. Хотя нельзя отрицать, что часто прилюдное кормление — это попытка немедленно успокоить орущего ребенка, а все-таки не акционизм. Впрочем, опытные родители знают, как подготовиться к детскому крику заранее, чтобы не пришлось оголяться в театре. Чай, не в каменном веке живем.

Популяризация грудного вскармливания — это не про «грудь наперевес» во «Вкусно — и точка». Это про то, что в городе должны быть комнаты матери и ребенка, куда женщина может пойти и покормить ребенка. Это про то, чтобы у родившей женщины была помощь и психологическая поддержка в случае необходимости. Это про превентивную работу с беременными. Это очень хорошее и правильное дело. И хотелось бы, чтобы оно было бы как-то отделено от хайповых акций из серии «Кормим грудью в музее», которые ничего, кроме вреда, не приносят.



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