Все праздники — с чужим ребенком. Куда девать детей мужа от прошлого брака?

В прошлом тексте мы обсуждали воскресных пап, которым, с точки зрения женщин, приходится значительно легче, чем «будничным» мамам. Но если вдуматься, есть в этом сложном уравнении еще один человек, которому сложнее всего.

И это — новая (вторая, третья, пятая) жена мужчины, чьи дети остались с его прошлой супругой. Потому что в основном забота о «ребенке выходного дня» ложится на ее плечи.

Я не хочу сказать, что сегодня мужчины не принимают участия в воспитании детей, — вовсе нет, тренды в этом плане меняются, мы встречаем отцов и в поликлиниках, и на детских площадках. Даже на родительские собрания пробираются особо ответственные особи! Но в целом все же традиционные «женские» занятия таковыми и остаются. Это как раз уход за ребенком, особенно маленьким, готовка (а дети бывают весьма капризными в еде, то есть помимо самого процесса это еще и головная боль), уборка (и опять же — главный бардак разводят как раз малыши). Но самое неприятное тут — моральный аспект: все эти проблемы приносит не твой родной ребенок, которого ты выносила под сердцем, уж простите за пафос этой фразы. А чужой. Напоминающий о том, что когда-то твой мужчина принадлежал другой женщине, — а теперь последствия этой связи снова отнимают его у тебя!

Не каждая женщина способна полюбить чужого ребенка, и это нормально. Но вот корит себя за это почти каждая. Обидно и неприятно осознавать, что тебе не хватает широты души на эту любовь, и стыдно за это.

Но даже если отбросить моральные терзания, что в сухом остатке? Женщина выходит замуж за мужчину с детьми от прошлого брака. За воскресного папу. Причем за хорошего воскресного папу, который готов забирать сына или дочь регулярно, проводить с потомством отпуск, возить детей на море и в горы, встречать с ними Новый год. Что это означает для новой жены? Что все ЕЕ выходные, ЕЕ отпуска, ЕЕ праздники будут проходить с ЧУЖИМ ребенком.

Кто-то скажет: она знала, на что шла. Нет, не знала. Во-первых, у нас пока нет достаточного числа по-настоящему ответственных разведенных отцов. Это скорее исключение, чем правило, хотя тенденция и меняется, как я говорила в начале этого текста. Поэтому женщины просто не привыкли к тому, что абстрактно существующий где-то там ребенок станет их вполне ощутимой реальностью.

А во-вторых, сложно представить себе это накапливающееся раздражение от того, что у тебя нет своего времени с мужем.

На начальном этапе кажется, что тут ничего такого нет — подумаешь, ну будет еще ребенок, что тут такого. Но если из недели в неделю, из года в год ваши субботы украшает чужое дитя, орущее, недовольное, требующее пиццы и гамбургеров, это начинает злить. А еще представьте, что и ребенок не любит мачеху. Ничего хорошего она ему не сделала, это вредная тетка, из-за которой папа и мама не вместе. И не важно, так ли это на самом деле. И плюсом — чувство вины.

Почему-то об этом мало говорят. Вы когда-нибудь читали мужские анкеты на сайтах знакомств? Это нынче очень популярный жанр, есть целые сообщества, которые коллекционируют наиболее кринжовые экземпляры. Так вот, там регулярно встречается пункт: «РСП — мимо». РСП, кто не в курсе, — это «разведенка с прицепом», то есть женщина с детьми от прошлых отношений. Мужчины не готовы связываться с такими девушками, им кажется слишком сложным и утомительным возиться с чужим потомством. Наверное, в том числе и потому, что они понимают: скорее всего, ребенок останется с матерью, то есть будет членом семьи на постоянной основе. Не все этого хотят.

А что же с женскими анкетами? Ничего подобного, по крайней мере, массово. Там свои перегибы: девушки хотят строго серьезные отношения, богатых и щедрых партнеров. Но про детей, как правило, никто не пишет. Возможно, просто не думают, что это может обернуться значимой проблемой.

Можно ли как-то это разрешить? Конечно — не разводиться! Но это утопия, а мы не живем в радужном мире. Тогда мне, пожалуй, видится радикальный способ примирения с чужими детьми — рождение своих. Когда в доме младенец, малыш постарше уже не так раздражает. Все равно субботы и отпуска больше не будут романтическим временем, пока потомство не вырастет!

Так и демографическую ситуацию улучшим, и психику спасем. Но это не точно.

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