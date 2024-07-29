Как преумножить свои накопления

Согласно данным исследований, почти половина россиян (46%) откладывают деньги. Причем 16% делают это регулярно, а 30% — по возможности или время от времени.

Сегодня существует множество различных финансовых инструментов, позволяющих формировать и преумножать свои накопления: вклады и депозиты, накопительные счета, программы страхования жизни. Несмотря на то, что на первый взгляд инструменты могут показаться похожими друг на друга, у каждого из них есть особенности, которые надо учитывать исходя из своих планов и целей.

Вклады всегда были одним из самых популярных инструментов сбережений у россиян. Однако вследствие неоднократного за последний год повышения регулятором ключевой ставки наметилась тенденция еще большего роста интереса населения к этому инструменту. Так, в июле 2024 года, еще до очередного повышения ставки, средняя максимальная ставка по вкладам среди топ-10 банков составила 16,57%. А часть банков уже предлагают своим клиентам вклады под 18 и 19% годовых.

Но, выбирая инструмент, важно учитывать ряд факторов: объем свободных денег, горизонт накоплений, а также наличие у инструмента защитных механизмов.

Например, вклады застрахованы только на 1,4 млн рублей. А в некоторых случаях может потребоваться оплата НДФЛ с прибыли вклада. Отдавая предпочтение такому инструменту, лучше диверсифицировать риски: разделить сбережения на несколько вкладов и вложить их на разные сроки и с разными условиями. Это позволит защитить вложения, в том числе и на случай дальнейшего изменения ключевой ставки.

Вторым популярным инструментом у россиян остаются накопительные счета. Главное их преимущество — мобильность и гибкость. То есть клиент получает возможность свободно распоряжаться средствами на счету: в любой момент времени и в любом объеме можно как пополнять счет, так и снимать с него деньги. Обычно ставка по накопительным счетам немного ниже, чем по вкладам. Но сегодня она также может достигать 19% годовых. Правда, стоит помнить, что если по вкладам ставка фиксируется на весь период по договору, то в случае со счетом банк имеет право пересматривать ставку. Это фактически делает невозможным подсчет будущей доходности.

Все большей популярностью начинают пользоваться и программы страхования жизни. Как правило, продукты накопительного страхования жизни (НСЖ), в отличие от вкладов и накопительных счетов, выступают долгосрочным инструментом формирования накоплений. Как показывают данные исследований, в среднем россияне планируют накопить на различные цели 3,17 млн рублей. Для этого каждому пятому (21%) необходимо 2-3 года. Еще 18% россиян планируют достичь своей цели за 4-5 лет, а 17% — за 6-10 лет. Ставки по программам страхования жизни сегодня могут достигать 22% по договорам на 10-15 лет и до 35% для договоров сроком 30 лет.

Несмотря на то, что такой продукт — долгосрочный инструмент формирования накоплений, в этом году на рынке появились программы сроком на один год и менее. Как правило, доходность таких программ может составлять около 14-16% годовых. Согласно опросам, формировать накопления в течение 6 месяцев и менее готовы 19% россиян, а в течение 7-12 месяцев — 16%.

Такой инструмент привлекателен не только процентной ставкой и возможностью выбора периодичности взносов, а также выбором срока действия договора, но и включенной страховой защитой, которая распространяется на весь срок действия полиса – неважно, оформлен полис на несколько месяцев или на несколько лет. При наступлении страхового случая компания продолжит делать взносы за клиента или выплатит компенсацию, предусмотренную договором.

Такая особенность программ страхования жизни делает их не только инструментом формирования накоплений, но и инструментом для адресной передачи капитала. А для договоров сроком от пяти лет доступен налоговый вычет.

Финансовые инструменты — отличный способ формирования накоплений. Но, выбирая подходящий для себя, важно учитывать личные предпочтения и особенности: срок накоплений, периодичность взносов (для определенных программ), гибкость продукта, наличие свободных денег и необходимость получения страховой защиты.