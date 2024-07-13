Зачем отправлять детей в лагерь

Почти 15 лет (в общей сумме) я отправляю дочерей в лагеря отдыха и вижу, как меняются родители детей. Казалось бы, ну чему там меняться: усталые и вымотанные мамы-папы торопятся поскорее сдать детей, диктуя последние наставления. Но сам вайб, обсуждение, вопросы и требования к персоналу, а потом переписки в чате открывают этих людей совсем с другой стороны.

Еще лет 10-13 назад главными запросами к лагерю были полный отдых и комфорт. Никакого «пионерского совкого детства» — такое требование выдвигали родители, всячески подчеркивая, что их сыночка-корзиночка достоин отдыха уровня пяти звезд. Никаких там уборок территории, дежурства на кухне и прочего. У автобуса перед отправкой в рюкзак дозапихивались шоколадки, пирожки и газировка, несмотря на то, что всех настоятельно просили этого не делать. На любые запреты родители реагировали агрессивно.

— Как это без телефона? Почему? Мы хотим всегда быть на связи! — возмущались они в чате.

— Неужели в лагере нет видеокамер? В другом лагере мы могли в любой момент посмотреть, что и где делают дети.

— Как это на рыбалку? А вдруг что?

Проходило всего два дня с момента отъезда, а я уже уставала от неизвестных мне людей и их требований. Я еще не закончила удивляться, что бывают лагеря с круглосуточным видеоконтролем, а они уже требовали что-то новое. Как-то были родители, которые запрещали детям пить воду из кулеров, поэтому почти ежедневно привозили свою. Другие считали, что их ребенок каждый день должен употреблять кисломолочный коктейль определенной марки. Поскольку в лагере отказались брать кисломолочные продукты на хранение и нести за них ответственность, то родители ежедневно привозили их «первой лошадью», с самого утра.

Если организаторы лагеря писали, что планируется поход в лес, то в чат летели ссылки на новости про нашествие клещей, бешеных лис и медведей-шатунов. Если шли купаться, то опасность поджидала и там.

Несколько раз я пыталась сказать, что самую большую опасность таят в себе сами родители, что, может, надо дать детям немного побыть самостоятельными. Что, может, это не родители отправили детей в лагерь, а дети нашли повод хоть как-то сбежать из-под этой удушающей опеки.

С одной стороны, как мать с опытом, я понимаю, что основания для такого отношения есть. Достаточно вспомнить крупнейшую трагедию в лагере на Сямозере, которая произошла в 2016 году. Тогда дети попали в шторм во время похода на лодках, погибли 14 ребят 12-13 лет. Следствие выяснило, что и сам лагерь, и поход были организованы с нарушениями, более того, инструкторы проигнорировали предупреждения МЧС о шторме. Именно после этого происшествия правила по организации лагерей сильно ужесточили.

Но в первую очередь в таком случае вопросы должны быть к надзирающим органам. Должен быть такой контроль, чтобы те, кто нарушил закон, потом не могли бы устроиться даже чистить картошку в шашлычную в придорожном кафе.

Но где-то случился сбой в логической цепочке. И родители, опасаясь за ребенка, стали требовать не безопасности, а комфорта.

Но — то ли тому причиной происходящее в стране, то ли общий вектор стал меняться — последние несколько лет родители все чаще начинают выбирать не лагеря «ол инклюзив», а что-то спортивно-походное, где ребенка не только будут развлекать и дуть ему во все места, но немного еще научат таким необходимым вещам, как умение разжечь костер.

Умение разжечь костер — это же что-то от первобытно-общинного. Что-то сильно нужное для человека, что встраивается внутрь и раскручивает потом спираль, где Пушкин — наш поэт; береза — дерево; страна — Россия.

Что-то есть в этом костре от пионерского прошлого родителей, бабушек и дедушек, какие-то сакральные знания. Возможно, вообще весь смысл поездки в лагерь заключается в том, чтобы сидеть у костра, есть картошку и петь песни вдали от родителей.

Вообще лагерь — это самая первая ступенька в самостоятельности детей. Такая двухнедельная сепарация. Возможность побыть в новом коллективе, пройти все этапы адаптации самостоятельно. И может, наконец, родителям стоит отпустить детей и перестать держать их за руку? А заодно и самим полноценно отдохнуть. Ведь лето и лагерь именно для этого и существуют.

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