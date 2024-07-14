Почему всех тянет на море

По разным причинам я и море не виделись три года, хотя раньше встречались каждое лето. И за это время мне уже стало казаться, что и без него можно вполне обойтись. В конце концов, не в море счастье. Что это за глупая идея, что человек не может прожить без моря? Конечно может. Особенно наш человек. Наши люди вообще без многого могут обойтись, как выяснилось.

Вот и я с успехом внушала себе, что река, на берегах которой стоит мой прекрасный город, в целом не уступает морю, даже пыталась загорать на пляже Петропавловской крепости. Неплохо, кстати. Если прикрыть глаза и слушать только шелест волн, то при богатой фантазии в погожий летний день вполне можно себе внушить, что и без моря в целом норм.

Пробовала я и озеро. Красиво, душевно, но нет. Слишком илисто/мутно/ прохладно. И комары. Да, для фото подойдет, но не более того. Ведь что в море главное? Что в нем есть такого, ради чего люди тратят годовой запас сбережений и драгоценные дни, когда не надо ходить в офис? Что море делает с обычным, слегка усталым бледным гражданином, после чего он приободряется и с чувством выполненного долга начинает копить деньги на следующий отпуск?

Все мы знаем про воздух с повышенным содержанием йода и полезный ультрафиолет, то есть солнышко, которое повышает выработку в наших организмах витамина Д. С детства нам рассказывали о пользе водных и воздушных процедур. Но сколько там тех витаминов успеет образоваться за две недели? Никак это на человека не может повлиять. Нет, не в этом сила морская. Главная магия заключается в том, что отпуск дает нам возможность почувствовать себя в другом, всегда лучшем по сравнению с обычным, мире.

Именно поэтому мы рано или поздно возвращаемся на море, чтобы, несмотря на долгую дорогу, изматывающую жару, тело, облепленное песком, мокрый купальник, натирающие шлепанцы и массу бытовых неудобств, испытать этот волшебный момент, когда ты уже сплавал и чувствуешь горячий песок под полотенцем и теплые лучи на веках. Или когда утром твоя главная цель — быстрее прийти на пляж, чтобы успеть занять лучшие места, пока не проснулись любители шумных ночных увеселений. Или когда ты на солнце плохо видишь экран телефона и несколько дней ощущаешь себя как поезд с сорванным стоп-краном — все еще пытаешься по инерции быть в курсе всех новостей, но с постепенно понимаешь их неважность по сравнению со здесь и сейчас. Да что я вам рассказываю, сами небось в курсе!

Конечно, я знаю нескольких человек, которые делают вид, что не любят море и всему на свете предпочитают дачный участок. Что ж, не стану их осуждать, но и не поверю на все сто процентов. Не стремиться к морю — все равно, что отрицать свою природу. Ведь все мы когда-то были морем — от богини Афродиты до инфузории туфельки. Или наоборот.

Неудивительно, что нас к нему тянет. Каким бы оно вам ни досталось в этом году, это будет лучшая инвестиция: ведь здоровье, как известно, за деньги не купишь, а вот море вполне себе можно. И пусть в этом году мы увиделись совсем ненадолго, этого было достаточно для того, чтобы убедиться — лучше моря пока еще ничего не придумали. Для меня, по крайней мере.

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