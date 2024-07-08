Должны ли родители покупать детям квартиры

Квартирный вопрос испортил нас довольно давно, но хочется верить, что все же не навсегда.

В соцсетях тут разгорелся спор. Девушка жалуется, что родители не хотят отдавать ей бабушкину квартиру, а планируют продать ее и построить дачу. У девушки, что называется, подгорает, а ее читатели устроили настоящую интернет-баталию на животрепещущую тему: должны ли родители обеспечить наследников жильем?

Вопрос недвижимости — моя давняя боль, не буду скрывать. Я москвичка, но такая, как говорится, не совсем настоящая: мои дедушка с бабушкой приехали в столицу в 1950-х, сначала обитали в общежитии, потом получили квартиру. Давайте с этой точки начнем отсчет, который, вероятно, не доступен героине спора в соцсетях.

Раньше было принято рожать детей в достаточно молодом возрасте. И часто получалось, что еще молодые люди становились бабушками и дедушками. Опять же приведу собственный пример: мне 34 года, моей маме 56, бабушке 85, а между тем у меня уже есть дочь, и ей 12 лет. Если рассчитывать, что каждое поколение унаследует знаменитую «бабушкину квартиру», то моей бабуле жить уже не стоит. Абсолютно бесчеловечное рассуждение, не так ли?

Более того: если поколение сменяется каждые 20-25 лет, то и родителям следует куда-то двинуть из унаследованной квартиры. Чтобы порадовать детей, ведь им нужно отселиться!

Я убеждена, что подобные требования со стороны молодежи — это максимально инфантильная позиция. Конечно, приятно, когда родители тебя поддерживают, в том числе и финансово. Но давайте будем справедливы: если семья дала тебе образование, трамплин в будущее, не совсем честно требовать от нее еще и материальной подушки в виде жилья.

Однако мы обсуждали этот тейк с коллегой, и обнаружилось, что он полностью со мной не согласен. Его мнение — родители должны сделать так, чтобы их дети стартовали с более высокой площадки, чем когда-то они сами. Во всех смыслах, в том числе и в материальном. У тебя была комната в коммуналке и 10 классов средней школы? Пусть дети окончат хотя бы колледж (ПТУ по-старому) и получат от семьи однушку. Получил на выпускной студию в новом доме? Готовь отпрыскам хотя бы двухкомнатную квартиру в хорошем районе. Да, и университетское образование в первой десятке вузов!

Звучит неплохо, ведь все мы надеемся, что наши дети будут лучше, чем мы. Да и не сказать чтобы в массе своей мы так роскошно живем, что наследники зажрутся еще на первом курсе: перебить наши старты не так уж и сложно. Но должны ли мы чем-то жертвовать ради взрослых уже детей? Той самой мечтой о даче, как у мамы автора этого соцсеточного спора?

Хорошо, когда в наших силах исполнить все желания: и дачу построить, и недвижимость детям подарить, и еще кататься как сыр в масле и не думать, сколько денег осталось до зарплаты, потому что их всегда достаточно. Но если нет? И если встает вот этот выбор — исполнить свою мечту или устелить розами пусть своего великовозрастного ребенка? Как быть?

Я за то, чтобы исполнить мечту. Да, чертова дача — не инвестиция, а потеря денег, в отличие от недвижимости едва ли не в любом крупном российском городе. Да, обиженный ребенок — то еще испытание, сколько бы лет ему ни было (молодые родители поймут, представив себе истерику в отделе игрушек). Да, чувство вины за это — тоже не подарок, особенно если чадо достаточно бестактно, чтобы и в глаза попрекать мать, и в интернет проблему вынести.

Но если ребенку достаточно лет, чтобы он развел знатный спор в соцсети X, его родителю уже тоже немало. И родитель — явно человек, который заслужил себе приз — и за родительство, и просто за то, что в нашей непростой жизни не спился, не сошел с ума и все еще хочет дачу, а не на тот свет. Пусть купит. У дочери впереди вся жизнь, пусть работает, берет ипотеку, покупает кровать в кредит и делает ремонт своими руками.

Требовать от родителей того, что они не готовы тебе дать, — последнее дело, так считаю. Это люди, давшие нам жизнь, любящие нас как умеют и старающиеся сделать нас хорошими — даже такие родители, у которых это получается скверно. Просто они так видят.

В конце концов, может, это вообще такая воспитательная мера: купи себе сама уже хоть что-нибудь и пойми, что такое взрослая жизнь! Сурово? Да. Но кто-то должен это объяснить молодежи.

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