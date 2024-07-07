От лидерства к сожительству: ждет ли Францию политический ад

Нынешние парламентские выборы во Франции — это очень странная штука. По всем прогнозам они вообще не должны были состояться в 2024 году. И уже тем более никто не планировал, что избирательная кампания обернется политическим хаосом. Тем не менее 7 июля во Франции состоится уже второй тур крайне сумбурных выборов. И ставки на нем высоки как никогда.

Ультраправое «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен и ее молодого протеже Жордана Барделла в шаге от исторической победы. За последний месяц партия разгромила соперников дважды: сначала на выборах в Европарламент 9 июня, а затем в первом туре парламентских выборов во Франции 30 июня.

Ни у кого нет сомнений, что по итогам голосования 7 июля лепеновцы сформируют крупнейшую фракцию в Национальном собрании. Вот только чтобы получить реальную власть, ультраправым нужно абсолютное большинство — 289 мандатов. И здесь начинаются проблемы. Опросы демонстрируют, что ультраправые, скорее всего, не получат однопартийное большинство. На коалиционные соглашения с другими силами партия не особо рассчитывает: за исключением части «Республиканцев», те бегут от союза с «Национальным объединением», как от огня.

Если «Национальное объединение» не добьется заветной отметки в 289 депутатов и не найдет союзников, то перед ним возникнет сложная дилемма: сформировать бессильное правительство меньшинства или не формировать правительство вообще. Последнее, кстати, может быть не самым плохим вариантом. Ведь противники ультраправых только и ждут, когда те зайдут в правительственные кабинеты и начнут терять нажитые потом и кровью рейтинги. Но метящий на пост премьера Барделла пока колеблется.

У противников «Национального объединения» дела тоже идут неважно. Либерал-центристский блок Эммануэля Макрона «Вместе за республику» выступил крайне неудачно в первом туре, заняв лишь третье место. Сейчас макроновцы уже не думают о победе, их цель — не дать «Национальному объединению» прийти к власти.

Желание одолеть соперников настолько велико, что «Вместе за республику» первым делом избавился от своего лидера. Сопартийцы считают Макрона очень токсичным, поэтому все время до первого тура они не использовали образ президента в агитации и убеждали его самого не светить лицом. До поры до времени Макрон своевольничал, но как только дело запахло жареным, он сразу же скрылся с радаров. Он не появлялся на публике почти неделю.

Кроме того, «Вместе за республику» скрепя сердце пошел на электоральный союз с левым альянсом «Новый народный фронт» — он занял второе место. Пока центристы и левые договорились просто не мешать друг другу в спорных округах, чтобы уменьшить шансы ультраправых на победу. В рамках соглашения они сняли с выборов более 200 кандидатов, которые занимали третьи места. Предварительно их стратегия работает: если раньше «Национальному объединению» предрекали 250-300 депутатов, то теперь прогнозы понизили до 190-220 человек. Но что будет дальше, никто не знает.

Проблема в том, что коалиция противников ультраправых очень рыхлая. Центристов и левых объединяет только нелюбовь к Ле Пен — в остальном они терпеть не могут друг друга. Чего говорить, даже левый альянс страдает от серьезного раскола: его члены по-разному относятся к пенсионной реформе, к конфликтам на Ближнем Востоке и Украине и имеют разные взгляды на другие принципиальные вопросы.

Серьезные трудности для левых создает лидер крупнейшей в альянсе партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Политик относится к лагерю леворадикалов и исповедует довольно экстравагантные идеи, чем отпугивает избирателей. Союзники пытаются задвинуть его на второй план, но никак не могут избавиться от ярлыка «соратников Меланшона». К тому же сам политик сопротивляется, чем вносит раздор в ряды «Нового народного фронта».

Скорее всего, лоскутное одеяло под биркой лево-либеральной коалиции так и останется тактическим союзом. При нынешнем уровне разногласий шансов превратиться в монолитную политическую силу, которая сможет управлять страной, у нее нет. Макрон уже заявил, что не допустит членов «Непокоренной Франции» в правительство — это само по себе практически исключает возможность коалиционного соглашения между «Вместе за республику» и «Новым народным фронтом».

Пока все идет к тому, что после 7 июля Франция окажется в политическом аду. Парламент поделят ультраправые, ультралевые и центристы. Ни одна из этих сил не получит абсолютное большинство, поэтому кто бы ни сформировал правительство, ему придется довольствоваться правительством меньшинства. Это значит, что все законы можно будет протаскивать исключительно с помощью временных альянсов с другими партиями. К тому же Макрону с большой долей вероятности придется «сожительствовать» с премьером из другой партии — это автоматически поставит крест на многих его инициативах, сделав президента Франции «хромой уткой».

Конечно, если основные политические силы Франции научатся договариваться друг с другом, все будет не так плохо. Но учитывая поляризацию Франции, более реалистичный вариант — это продолжение политического хаоса, последствия которого невероятно сложно предугадать.

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