Хватит бесконечно жаловаться на жизнь!

Массовое недовольство сегодня не означает недовольства масс. Оно скорее мигрировало в сторону недовольства отдельных индивидуумов массой всего разнообразного.

Люди недовольны медлительностью курьеров и ценами на такси, расстоянием между креслами в самолетах, качеством интернета, причем часто тоже именно в самолетах, отсутствием кондиционеров в автобусах, выбором вин в ресторанах, старыми разбитыми бордюрами и новыми гранитными бордюрами. Люди недовольны бесконечной стройкой, но и ценами на недвижимость они тоже недовольны. Будто неясно, что недвижимость будет только дороже, если ее не возводить. Недовольны ремонтом на дороге и не отремонтированными дорогами тоже недовольны.

Немного остановлюсь на такси. Принято выражать публичное недовольство повышением цен на такси во время дождя. Как только случается в Москве дождь, так сразу поездка на такси становится вдвое дороже, а люди пишут гневные посты в социальных сетях, выставляя агрегаторы — хотя какие там агрегаторы, он у нас один — капиталистическими гиенами, рвущими наживу чистой прибыли. Хотя, кажется, для каждого, кто учился в школе, механизм вполне понятен: если растет спрос, а предложение физически не может увеличиваться, то будет расти цена. Чем более дефицитен специалист, тем выше будет его зарплата. Ситуативное повышение цен на такси — это не махинация, а естественная реакция рынка. В непогоду становится больше людей, которые не хотят идти пешком, а количество автомобилей не увеличивается по звуку грома. Впрочем, ладно. Пусть пишут, это такой громоотвод.

Таким же громоотводом выступают отзывы на всевозможных сайтах. Кто-то жалуется на пункты выдачи. На что? Вот сидит на первом этаже жилого дома девушка, которая считывает QR-код и приносит вашу посылку. Еще она здоровается. Что она может сделать не так, что может вызвать недовольство ею?

В этом смысле показателен один отзыв, прочитанный мной на странице римского Колизея в одном сервисе для туристов. Человек поставил Колизею одну звезду и написал: «Ожидал большего». Он ожидал большего от Колизея!

Возможно, император Веспасиан, при котором начали строить Колизей, тоже ожидал от него большего. Но вот император Тит, при котором Колизей освятили, кажется, остался вполне удовлетворен. Но не таков Игорек_123 из Челябинска. Он ожидал большего и даже потратил время, чтобы об этом написать.

Не это ли лучший стимул, чтобы растерять все стимулы и вообще перестать стараться? Уж если кто-то разочарован Колизеем, то куда всему остальному миру лезть?

Философ Людвиг Витгенштейн сказал: «Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений». И это единственно возможная взрослая точка зрения. Мир ничего нам не должен, и нужно помнить о том, что все, появляющееся в нем, существует по каким-то своим причинам, а не для того, чтобы удовлетворить наши ожидания.

Когда официант в модном ресторане говорит вам: «Приятного отдыха» (кстати, что за лизоблюдская формулировка?), он не руководствуется своим горячим желанием видеть вас действительно отдохнувшим. Такого желания у него нет. Он просто надеется, что вы оставите ему чаевые. И в этом нет ничего зазорного, это вполне естественно — вы хотите есть, кто-то готов накормить вас и получить с вас некоторую сумму.

То же касается кресел в самолетах — к сожалению, они сделаны не для того, чтобы вам было удобно, они сделаны и расставлены таким образом, чтобы как можно больше человек смогли поместиться в салоне, предварительно заплатив за билет. И даже места повышенной комфортности создаются не для комфорта, а для извлечения прибыли.

И курьер, который везет вам мармеладных мишек к чаю, делает это не для того, чтобы как можно быстрее удовлетворить вашу нужду в глюкозе. Он делает все, что ему доступно, для того чтобы получить крайне небольшую плату за этот заказ.

Когда люди покидают страну ради лучшей доли, они часто оказываются разочарованы, потому что любая другая страна не бывает хорошей сама по себе. Жить тяжело везде и, как гласит народная мудрость, — «плохой звезде плохо везде». Ни Париж, ни Нью-Йорк сами по себе не лучше Москвы или Воронежа. Там могут быть блестящие фасады и художественно ценные завитушки на барочных домах. Все это радует взгляд и отзывается теплотой в сердце, но не помогает жить. Во второй раз упомяну в этом тексте философа, но теперь русского — Василия Розанова. Он как-то написал, что жизнь — это ледяная прорубь. Вот из этого и нужно исходить. Точнее, не то что нужно, а, скажем так, имеет смысл.

Нам должны ровно столько, сколько мы готовы заплатить. А размер предоставленного устанавливается постоянно меняющимся общественным договором. Такая вот ледяная прорубь, в которой нужно не только выжить, но и постараться получить удовольствие.

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