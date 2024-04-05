Завтрак съешь сам. Но не забудь сфотографировать

Приходится признать: пора снимков еды в ресторанах клонится к закату. Что тому виной — ограниченная доступность популярной когда-то соцсети, пресыщенность публики разнообразием кулинарных изысков в общепите наших городов или сокращение финансовых возможностей для посещения заведений высокой кухни — остается только гадать. На днях в Петербурге открылся новый ресторан с меню от известного шведского шеф-повара, обладателя целых двух звезд «Мишлен». Но не этим новое заведение поразило горожан, а самыми дорогими в городе сетами аж по 14 тысяч рублей (на этом месте жители столицы скептически поморщатся — их такими ценами уже давно не удивить). Я полистала в соцсетях фото изысканнейших, по мнению местных ресторанных критиков, блюд, и с удивлением диагностировала у самой себя полную потерю чувствительности.

То ли заоблачная цена чудо-сета заранее укротила мой аппетит, то ли затейливые описания ингредиентов, но картинки оставили меня совершенно равнодушной, хотя главная их функция — вызвать у зрителя восхищение, зависть и желание немедленно приобщиться к прекрасному за любые деньги. Заодно посмотрела дружеские ленты и поняла, что ресторанной еды в них стало значительно меньше: в топе сейчас теплые весенние деньки, селфи в зеркале в новых шмоточках и путешествия от Бали до Ярославля, то есть все как обычно, а вот недавняя эпидемия из серии «не сфоткали — не съели» точно идет на убыль.

Свято место, как известно, пусто не бывает: любители вкусно поесть переместились из ресторанов на домашние кухни, а из запрещенных соцсетей — в чаты Telegram.

Сам жанр фудпостинга тоже модернизировался, и теперь это выглядит примерно так: где-нибудь около полудня субботы или воскресенья после обязательной погоды и милой гифки с котиком/хомячком/птичкой админ канала тысяч на 10-15 подписчиков закидывает удочку: «А скажите-ка, дорогие, что у вас сегодня было на завтрак». Дорогие, всю неделю довольно вяло лайкающие обычные новости, при этом призыве дико оживляются и начинают постить фотографии самых разнообразных завтраков. Сама не знаю, почему, но я всегда залипаю на этой бесконечной ленте чужой жизни, мне почему-то становится интересно, что они там едят с утра пораньше в воскресенье, эти совершенно незнакомые мне люди.

Часто их вкусы совпадают с моими, и я с удовлетворением пролистываю яйца, сваренные в мешочек, и тосты с авокадо на цельнозерновом хлебе. Мне нравятся сырники, которые я, наверное, никогда не научусь жарить так, чтобы они не расползались по сковородке, круассаны, выпеченные из замороженного теста, блины и оладьи всех мастей и прочая приятная утренняя еда. Эти очевидно близкие мне по вкусу, а возможно, и по духу женщины всегда стараются сделать картинку красивой. То цветочек рядом поставят в вазу, то поймают солнечный блик на белой тарелке, то деревянную столешницу обыграют в стиле почившей IKEA.

Вторая часть сограждан (и среди них немало мужчин) удивляет меня пристрастием к доеданию наутро вчерашних остатков ужина: котлет или куриных бедер, обжаренных вареных пельменей и такой же картошки. Некоторые умудряются употребить на завтрак даже приготовленный пару дней назад суп. Фотографии этих яств, сами понимаете, вообще не блещут артистизмом: народ рубит правду-матку в искреннем порыве поделиться, старательно выполняет задание. Хотели завтрак — вот вам. Такие доедающие обычно вызывают сочувствие: ну не знают люди, что для каждого времени суток своя еда, что нельзя есть на завтрак кислые щи, а на ужин — творожок с клубникой. Хотя, если так подумать, почему бы и нет? Вы когда-нибудь китайский завтрак видели? Я — да, но есть не смогла. Много риса, какие-то кисло-соленые фрукты или овощи неясного происхождения, соевый соус – и все это с утра пораньше. И никакого кофе. Но я свое мнение всегда держу при себе, вот только с вами сейчас делюсь.

Кстати, ни обеды, ни ужины такого ажиотажа в соцсетях никогда не вызывают. А завтраками хотят поделиться многие. Загадка эта для меня пока до конца не раскрыта. Возможно, ритуал утренней еды позволяет человеку ощутить, что новый день настал, почувствовать почву под ногами, а еще — безопасно заявить о себе миру: вот он я, мой кофе в красивой чашке, мой бутерброд с красной рыбкой на фарфоровой тарелке. Все хорошо, все под контролем, а впереди целый день, в котором все должно быть так же прекрасно, как этот завтрак. Недаром диетологи вслед за полководцем Александром Суворовым в один голос рекомендуют: «Завтрак съешь сам»! Только перед тем, как съесть, не забудь сфотографировать – вдруг пригодится для социализации в соцсетях.

P.S. Сама я завтраки никогда никуда не выкладываю и не собираюсь.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.