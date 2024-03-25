Почему мы любим внуков больше, чем детей

Я — так называемая молодая бабушка. Первый внук появился у меня в 50 лет, внучка родилась в 54. Если бы моя дочь продолжила семейную традицию, то я стала бы бабулей уже в 42 года, — возраст, нынче больше подходящий для рождения детей. Но к счастью, обошлось. Именно эти восемь лет разницы дали мне возможность окончательно повзрослеть.

Сама я стала мамой в 21. Сочетание молодости, бедности и «лихих девяностых» совершенно не располагало к осознанному, как сейчас принято говорить, материнству. В приоритете находились более приземленные вещи, в основном — средства к существованию. Мобильных телефонов в то время не было, и о самых важных моментах раннего детства дочери свидетельствуют редкие фотографии. Судя по ним да по обрывочным воспоминаниям, могу сказать, что мамашей я была, возможно, не самой образцовой: лет до 35 на первом месте у меня была личная жизнь, работа, командировки, друзья и прочие, как тогда казалось, очень важные вещи.

Тем не менее мне повезло. Теперь у нас с дочкой прекрасные отношения, мы самые близкие люди, которые понимают друг друга с полуслова, но есть какие-то моменты, из периода ее детства, которые я пропустила, не заметила в круговороте событий собственной молодости.

И вот судьба дала мне второй шанс, которым я очень хочу поделиться со всеми, кто уныло смотрит в будущее с высоты своих сорока пяти плюс, думая, что дальше уже ничего интересного не будет.

Ребята, когда появляются внуки, ты будто рождаешься заново. Годам к пятидесяти только самые стойкие не задумываются о неизбежных и, скажем честно, не очень веселых перспективах. Молодость прошла, зрение слабеет, тело дряхлеет, мечты уступают место простым желаниям. И тут бац — и Господь Бог делает тебе подарок.

Появление внуков в корне меняет всю картину мира — у жизни внезапно появляется дополнительный смысл, да еще какой.

В этом возрасте уже ничего не мешает в полной мере осознавать чудо появления нового человека и наслаждаться им на все сто процентов. После полтинника тебя уже не слишком интересует так называемая личная жизнь, с работой и карьерой уже все ясно, редкие оставшиеся друзья заняты собой, и ты наконец можешь забыть про все эти глупости вроде самокопания или восприятия тебя другими и сосредоточиться на самом главном.

Конечно, мы все любим собственных детей, но внуки — это совершенно другое. Возьмите материнство, вычтите из него всю ответственность и рутину (накормить, уложить спать, постирать, приготовить, убрать игрушки, купить еду, сходить к врачу) и оставьте только удовольствия — играть, читать, гулять, смотреть мультики, есть мороженое и шоколадки, ходить в театры или музеи, складывать пазлы, кататься на качелях и на машинках, хохотать, обниматься, дразниться, учить стихи и песенки — и вы получите зону ответственности бабушек.

Могу сказать, что старые детские книжки по-прежнему лучше всех. За тридцать лет Незнайка, Винни-Пух и Карлсон ничуть не изменились, но боже мой, как было приятно снова с ними встретиться, стряхнуть пыль с Мойдодыра и Айболита и убедиться, что они никуда не делись, ждали все эти годы, когда я снова до них доберусь. Нет, вы не подумайте, поменять подгузник и почистить зубы тоже иногда нужно, но это же не каждый день и вообще даже очень приятно.

Внуки заставляют нас в буквальном смысле впадать в детство. Они приходят в нашу жизнь в период, когда можно уже никуда не торопиться и никому ничего не доказывать.

Просто наслаждаться моментом, смотреть, как познает мир этот родной малыш, снова чувствовать себя молодой. Ты не просто ясно видишь размывшуюся с годами перспективу, а физически ощущаешь, как соединяются поколения, как они выстраиваются через время, благодаря вот этому курносому носу прабабушки или разрезу глаз прадедушки, которого давно уже и в живых-то нет. Смотришь на старую черно-белую фотографию, видишь ту же улыбку — и понимаешь, что ничего и никогда не заканчивается в этой жизни. Наоборот, повторяется, только лучше, сильнее и радостнее, чем было до этого.

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