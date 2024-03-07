Простите, не хотел вас обидеть точкой

Вдруг вы еще не в курсе? Пока мы все вместе учили склонения, спряжения, орфографию и пунктуацию на уроках русского языка в младшей, средней и старшей школе, а потом пользовались полученными знаниями на практике, в реальной жизни все изменилось.

Началось это, по моим ощущениям, лет пять назад. Первыми пали восклицательные знаки: поставить такой в конце сообщения в любой соцсети — все равно что ударить человека кулаком в лицо. Неслыханная грубость, вторжение в личное пространство и нарушение границ. Ладно, это все поняли, даже те, кто все еще периодически пытается писать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Это вообще древняя древность — все уже усвоили, что использовать капслок означает орать на кого-то. Восклицательный знак максимально близок к большим буквам — тут все понятно.

Дальше — больше. Под запретом интернет-полиции оказались обычные точки в конце предложения. Те самые, за отсутствие которых можно было огрести плохую отметку в школе.

Уже не помню, кто, где и когда попенял мне за использование точек в сообщениях. Дескать, грубо разговариваешь, нельзя ли повежливее? Было это пару лет назад, и я тогда возмутилась: совсем с ума сошли, теперь еще и точки под запретом? Но время шло, и постепенно мне стало как-то неловко их использовать, причем я не принимала каких-то решений вроде «прощайте, точки!». Просто они исчезли из моей коммуникации, я даже и не заметила. Обратила на это внимание недавно, во время переписки с подругой. «Ты помнишь про театр завтра?» — пишу, а она мне отвечает: «Да.». И точку поставила! А потом еще раз, и еще. И тут я прямо ощутила, что как-то резко она со мной разговаривает, представляете? С тех пор обращаю внимание на эти точки — и действительно, вот что значит тренды, испытываю какое-то неудобство, когда человек меня долбит своими точками.

Так и хочется сказать: «Эй, полегче!» Хотя и понимаю, что это, конечно, бред, никто меня обидеть не желает, человек просто не в курсе, что точкой можно кого-то задеть.

Об этикете общения в соцсетях написано уже много научных работ, но большинство исследователей только констатирует факты: точки в конце предложения исчезают, вопросительные знаки остаются, их теперь может быть много и им не нужны слова, например так: »?». Это сигнал, что собеседник находится в крайнем нетерпении и немедленно желает пообщаться, про восклицательные знаки я вам уже рассказала, они если и попадаются теперь, то преимущественно в скобках, многоточие — это вообще целый мир, скобки универсальны в качестве способа заменить точку и не прослыть грубияном, а про использование эмодзи можно написать не то что колонку, а целую докторскую диссертацию.

Но ничто не дает ответа на вопрос: откуда взялись эти неписаные правила? Кого и когда обидела точка и кто решил ее отменить? Спросила свою подругу, учительницу русского языка, почему она иногда тоже пропускает точки в нашей переписке. Та задумалась, вспомнила исследователя современного русского языка Максима Кронгауза, который считает, что точка означает желание закончить разговор, а потом ответила: «Сама не знаю, наверное, просто лень» — и снова точку не поставила.

Вероятно, та же самая всемогущая лень в скором времени оставит нас и без запятых. Ловлю себя на том, что сама уже редко их ставлю — вроде как не очень прилично, как будто ты умнее всех, что ли. И вводное-то слово запятыми выделил, и перед повторяющимся союзом «или» поставил — ну нет, лучше, во-первых, не выпендриваться, а во-вторых, знания от долгого неиспользования тоже ржавеют. И если раньше я пыталась вспомнить правила, боялась прослыть неграмотной, то теперь вообще красота: пишешь вовсе без знаков препинания — и отлично. Значит, ты современный человек, а не какая-то ветхозаветная грамотная бабуля. И взгляды у тебя максимально широкие: и сам правил не знаешь, и от других не требуешь. Сигнализируешь, что ты свой: уважаешь чужое личное пространство, соблюдаешь границы и исповедуешь принцип «можно все», кроме, конечно, точек в конце предложения (да еще слова «кушать» — вот за это можно действительно серьезно пострадать).

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