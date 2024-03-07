Даст бог зайку — пусть сам и воспитывает

Вот уже почти неделю я веду мысленный диалог с Татьяной Голиковой, заместителем председателя правительства России. Татьяна Алексеевна в это время выступает на симпозиумах и ездит по стране, а я нахожусь в небольшой московской квартире, где вместе со мной живут две дочери — 17 и 20 лет. Вот они-то и стали предметом нашей односторонней, но очень жаркой дискуссии.

Идеально создать семью с 18 до 24 лет — такое мнение высказала недавно Татьяна Голикова на фестивале молодежи.

Любопытно, подумала я. Семью в 18-20 лет они создадут, а ипотеку им кто даст? И как они ее будут выплачивать?

И пока я об этом думала, Татьяна Алексеевна продолжала ставить цели: первый ребенок в семье должен родиться до 24 лет.

«Почему?» — беззвучно вскрикнула я, сидя в тишине в небольшой квартире, где наконец-то все выросли и никто не плачет по ночам. Сегодня, когда уже есть пенициллин, а смертность при родах с каждым годом все ниже, откуда этот возраст? Почему мы должны так торопиться?

Все оказалось логичным: первого надо родить до 24, чтобы потом оперативно родить второго и третьего.

Хочется заметить, логично это только в мире отчетов и фантазий правительства. Что-то мне подсказывает, что всю эту демографическую коллизию будем опять поднимать мы, дети 70-80-х годов. Не в том плане, что рожать, — мы уже свое выполнили и перевыполнили. А в том плане, что это нам придется воспитывать внуков, если ориентироваться на планы Голиковой. Не хочется идти против национальной идеи, когда надо поднимать демографию, но при чем тут я?

Среднестатистическая семья, созданная в 18 лет, вряд ли сможет полностью за свои деньги купить запас хлеба, молока, масла и гречки на месяц, не то что снять квартиру. Про ипотеку, даже с самой низкой ставкой, мы не говорим. И в 20 лет они не смогут купить квартиру. И в 23 тоже, если родители им не помогут. То есть мы. А если у молодой семьи не будет своей квартиры, то они приедут жить к родителям. Это все очень смешно в кино. И множество советских фильмов построено на коллизиях, как разные поколения семьи жили в одной квартире, но — вот честно! — мне лично совершенно не хочется это проходить на своем опыте.

Возможно, сейчас есть специальные общежития для молодых или социальное жилье, а я об этом ничего не знаю? Я опросила подростков и их родителей — они тоже об этом ничего не знают. Ну допустим, что вопрос квартиры как-то решен. В конце концов — все мы были юными, зарабатывали свои первые деньги и съезжали от родителей. Надо и им начинать.

Но рождение детей? В нашей прошивке записано: бабушки и дедушки помогают в воспитании детей. И не только финансово. Но и физически. То есть бросают работу и сидят с внуками. Без пяти минут это уже мы, те самые бабушки и дедушки.

Значит, что в тот самый момент, когда мы как родители только выдохнули и отправили детей в самостоятельную жизнь, они снова вернутся к нам, но уже со своими детьми. Потому что так рассчитала Голикова для каких-то своих государственных надобностей.

Хочу сказать, что мое поколение вообще с большим трудом решалось становиться родителями. Потому что мы пережили 90-е, безденежье, куриные окорочка, «Галину Бланку» и растворимый лимонад Zuko (в котором могла раствориться даже наша печень). И именно поэтому мы стали очень осознанными родителями. Мы таскали детей во все кружки, спортивные секции, на олимпиады и конкурсы. И теперь, честно говоря, хотелось бы отдохнуть. А ведь если моя дочь родит — согласно планам Голиковой — то именно меня ждут пеленки и распашонки. Пусть даже в выходные. При этом вспомним, что детские сады работают до 18 часов, а продленка в школе до 17 часов. И кто же будет забирать оттуда детей?

Почему-то в такой схеме выходит, что пострадавшей стороной буду именно я. А не хотелось бы.

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