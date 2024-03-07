Жестокость «Лысого Пряника». Как реально сдать ГТО?

Со спортом у меня с детства отношения были сложными. Я росла у бабушки и дедушки, пока мои родители были заняты собой и работой, и до определенного возраста вообще ничего не слышала про спорт. У меня не было велосипеда, и я так и не научилась на нем ездить, никто в нашем дворе не увлекался гимнастикой или плаванием. Максимумом моих спортивных достижений были прыжки на скакалке.

В шесть лет я попробовала покататься на коньках и вывихнула руку — с тех пор на спорте был поставлен жирный крест, по крайней мере до подросткового возраста, когда уже мама изо всех сил пыталась привить мне любовь к движению, но без особого успеха. После бега с барьерами по Зимнему стадиону мы с подругой шли гулять, а потом и вовсе заменили бег прогулками — мама об этом даже не подозревала.

На уроках физкультуры я в основном страдала — и если благодаря занятиям легкой атлетикой я могла относительно прилично бегать и прыгать, то с канатом и прочими отжиманиями было очень сложно. Учитель физкультуры по кличке «Лысый Пряник» казался нам жестоким и занудным дедом. Годы спустя я осознала, как мы были к нему несправедливы: ведь по большому счету, он хотел, чтобы нам было хорошо, просто применял для этого не совсем педагогические методы — в основном оскорбления и крики.

В институте лучше не стало: оказалось, что для получения диплома необходимо уметь плавать и ходить на лыжах.

И если с лыжами я с горем пополам справилась, захлебываясь слезами от бессилия и одиночества в зимнем парке Павловска, когда все сокурсники уехали далеко вперед, а из-за деревьев вышел опасный незнакомец и попытался завязать со мной интимную беседу, то с бассейном было совсем плохо.

На зачет по плаванию в конце четвертого курса я ехала в надежде на чудо. Подруги советовали намочить купальник в душе и подойти с зачеткой к столу, где сидели преподаватели. У многих это получилось, но только не у меня. Высокий рыжий преподаватель по имени Василий (отчества не помню) разгадал мой тайный замысел и пришел в ярость. Пока он тащил меня в бассейн с целью сбросить в воду, я орала как сумасшедшая и упиралась в Василия всеми руками и ногами.

В итоге он отказался от этой затеи, зачет я не сдала, стипендия и диплом оказались под угрозой. Тогда меня спасла подруга Лена, которая проплыла вместо меня положенные метры, а на резонный вопрос комиссии, почему на фото в зачетке совсем другое лицо, уверенно ответила, что просто отрастила волосы. Теперь вы понимаете, почему после окончания вуза я решила попрощаться со спортом навсегда? Но годы шли, килограммы прибавлялись, и в один прекрасный день я осознала, что придется если уж не встать на лыжи, то хоть как-то начать шевелить пятой точкой.

Так я попала на йогу — только потому, что там не нужно прыгать и задыхаться, а также потому, что зал был рядом с моим домом. Если вы думаете, что дальше будет чудесная история превращения слабого неспортивного человека в подтянутого атлета, то ошибаетесь.

Спустя шесть лет и плюс семь килограммов я решила завязать с асанами и дыханием уджайя и добавить темпа — купила абонемент в спортзал. Теперь моя спортивная неделя выглядит так: в понедельник прыгаю, рискуя упасть, на огромном мяче, во вторник кряхчу на пилатесе, в четверг — путаясь в ногах, танцую линди-хоп, в субботу машу руками и ногами на аквааэробике, стараясь не пойти ко дну. Живу так уже два месяца и пока не вижу абсолютно никаких изменений.

Начала уж было отчаиваться и хотела бросить, но тут наш президент объявил, что за сдачу норм ГТО будут предоставлять налоговый вычет. Сказал, что надо стимулировать граждан, которые заботятся о собственном здоровье. Это же я как раз тот самый гражданин и есть!

Заглянула в нормативы ГТО и поняла, что рано радовалась. Даже в моей девятой категории для тех, кому «за», для получения золотого значка требуется отжаться 9 раз! А мне такие шикарные результаты даже в лучшие годы не снились. Или пробежать два километра за 16 минут… Тоже так себе перспектива, вот если бы пешком…

В любом случае, пока они там готовят законодательную базу, у меня есть возможность нарастить мышцы, а вместе с ними и улучшить спортивные результаты.

На крайний случай есть запасной вариант — недавно нашла у себя серебряный значок ГТО еще из школьных времен. Как мы сдавали нормативы, уже не помню, но очевидно, учитель физкультуры Михаил Александрович (тот самый «Лысый Пряник») свое дело и вправду знал.

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