Чем опасен високосный год

29 февраля — какой-то пасынок в календарной семье. Для начала все про него забывают. Все уже устали от этой зимы, холода, ветра, снега. Хочется уже весны, первого солнышка и мимоз. И тут вдруг не 1 марта, а 29 февраля. Это как ты вроде с бывшим уже рассталась, разъехалась, но вдруг приходишь домой, а он там. И говорит: «А это и моя квартира!»

Каждые четыре года надо помнить, что есть дополнительный день в феврале. Мы сегодня вечером не помним, что утром было, а тут целый день держать в памяти. Не каждый с такой задачей справляется.

29 февраля — это символ високосного года. А это значит только одно: болезни, мор, чума, метеориты. Так уж повелось. Что тут далеко ходить — именно четыре года назад в полную силу развернулась эпидемия ковида. Что еще мы помним: 2004 — теракт в Беслане; 2000 — гибель подлодки «Курск». Ну и краткий экскурс в историю: 1912 год — затонул «Титаник»; 1908 год — взорвался Тунгусский метеорит; 1812 год — война с Наполеоном; 1600 год — взрыв вулкана Уайнапутина, когда начался малый ледниковый период; 1556 год — самое разрушительное землетрясение в Китае, стоившее 830 тыс. жизней.

В психологии есть такое понятие — «фиксация на негативе». Вот с катастрофами в високосные годы примерно это и происходит. Запоминается именно самое плохое.

При этом самая тяжелая и кровопролитная война — Великая Отечественная — началась в не високосный 1941 год. И именно в високосные годы была одержана победа над шведами в легендарной Невской битве (1240) и победа в Куликовской битве (1380), которая избавила Русь от золотоордынского ига.



Поскольку високосного года принято остерегаться и ждать от него всего самого плохого, существуют многочисленные суеверия, которые должны уберечь и защитить от беды.

Приметы, связанные с ним, — самые суровые. Они действуют весь год! Так, например, в високосный год нельзя переезжать, жениться или начинать новое дело. Считается, что все эти инициативы постигнет неудача, свадьба закончится ранним вдовством, бизнес прогорит. Сам день — 29 февраля — надо провести максимально тихо, в идеале — лежа в кровати и ничего не делая (вот такие приметы нам нравятся! — прим. автора).

Но если верить всем этим приметам, то, как говорится, «с таким настроем мы слона не продадим». Сегодня сложно представить, что кто-то откажется покупать квартиру, потому что «неудачный год». Сейчас такое время, что день пропустишь, а потом — взлет цены, и надо еще один кредит брать. Сложно представить, что кто-то не будет жениться. Даже примету «не женись в мае — будешь маяться» уже тихонечко отодвинули в угол.

Событий, которые происходят сегодня за день в мире, раньше хватило бы на пару лет. А уж то, что случается за месяц, еще совсем недавно укладывалось в пятилетку. И похоже, уже совсем скоро високосный год избавится от своей «черной метки». Оставим только то, что 29 февраля надо провести, отдыхая и ничего не делая. А почему нет? Ведь какие-то бабушкины приметы мы должны соблюдать.

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