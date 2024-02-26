Почему «карты желаний» не ведут к успешному успеху

В последние годы из каждого интернет-утюга на нас вываливают тонны рекомендаций по достижению успешного успеха. Проживающие преимущественно в азиатских странах, юные и не очень «гуры легких способов» учат своих подписчиков, как можно заработать кучу денег, выйти замуж за банкира, быть всегда счастливым, иметь шикарное тело, и крепкое здоровье, и все такое прочее, не прикладывая усилий. Для достижения нужного результата нам предлагаются различные эзотерические техники, которые умело маскируют под популярную психологию.

Да и вообще, каких только психологов нынче не встретишь! Всякие тарологи-нумерологи-астрологи-тантрологи и прочие фуфлологи почему-то не готовы заливать в уши своей паствы исключительно эзотерическую информацию! Им необходимо добавить к своему статусу слово «психолог».

Думаю, это происходит из-за их собственной неуверенности в том пути, который они выбрали. Вот и стараются примазаться к психологической науке, чтобы выглядеть более значимо и весомо как в своих собственных глазах, так и в глазах своих наивных поклонников, ищущих «волшебную таблетку» на все случаи жизни.

Предлагаю разобрать два наиболее распространенных приема, которые предлагаются для легкого и прямого пути к успеху в любой области. И посмотрим, возможно, не такие уж они и безвредные…

Визуализация и составление карты желаний

Это попытка ярко и четко представить свои цели уже исполненными. Предлагается представлять себя в ситуации, когда вы уже купили желаемую машину или дом, имеете вожделенные отношения, поехали в путешествие мечты и так далее.

Для усиления эффекта «проводники» успеха предлагают составить «карту желаний», то есть вырезать и наклеить на большой лист бумаги образы желаемого, вплоть до совмещения в фоторедакторе фотографии известной фотомодели со своим лучезарным личиком. Рекомендуется также ходить по дорогим бутикам и автосалонам, примерять дорогую одежду и брать элитные машины на тест-драйв.

Предполагается, что чем сильнее вы вживетесь в этот фантазийный образ, тем проще вам его будет достичь. Потому что…. И вот это «потому что» — самое слабое место данной конструкции. Кроме предложения «просто поверить в то, что это работает и что изобильная Вселенная обязательно услышит», никаких доказательств не приводится.

Опасность этой техники заключается в том, что биохимические процессы, которые сопровождают такие фантазии, во многом совпадают с процессами, проходящими при реальных достижениях. Например, выделения нейромедиаторов позитивного спектра: дофамина, эндорфина, серотонина. Фактически человек, находящийся в визуализации, получает почти такое же удовольствие от жизни, как если бы действительно обладал тем, о чем фантазирует.

Ну и скажите на милость: а зачем тогда что-то делать? Зачем стараться, тратить силы и время, не спать ночей, конфликтовать, добиваться, если удовольствие УЖЕ получено? Ведь жить реальной жизнью рискованно, в ней вовсе не обязательно получится добиться всего, чего хочется. А в фантазиях визуализации находиться тепло и уютно: сиди себе перед «картой желаний» и наслаждайся! Вот и получается, что данная техника, предназначенная якобы для достижений и успеха, наоборот, демотивирует и снижает стремление к достижениям.

Аффирмации

Это многократное повторение различных утверждений про себя любимого и свою жизнь, которые, очевидно, не соответствуют реальности, но якобы поднимают самооценку. Предполагается, что, повторяя эти фразы вновь и вновь, человек поверит в то, что он действительно такой и есть, несмотря на факты. И эта «вера в себя» якобы поможет человеку прийти к своим целям легко и без усилий.

Примеры этих утверждений: я самая обаятельная и привлекательная, все мужчины в восторге от меня, я живу легко, я радостно воспринимаю любые события, трудности обходят меня стороной, я получаю от жизни все, у меня все получается, все в жизни зависит от меня, я все могу и т.д. и т.п.

В научной психологии такие утверждения называются эйфорическими убеждениями. Значительное число адептов этой техники впадают в эйфорическое состояние разной интенсивности, которое часто называется еще и маниакальным состоянием. Оно характеризуется тем, что человек, находящийся в нем, не может адекватно оценить трудность задач и необходимое время для их достижения, ведь человек поверил, что он может ВСЕ! Фактически, возомнил себя всемогущим богом.

Опасность этой техники в том, что чем выше человек залетает в эту эйфорию, тем болезненнее будет контакт с реальностью. Ведь самым обаятельным и привлекательным для всех быть невозможно, в жизни не все зависит от самого человека, а негативные эмоции — это повседневная норма, такая же, как и положительные.

Просто все это не плохо. Жизнь — она разноцветная, как мозаика, которую мы собираем годами. И попытка выбросить из этой мозаики черные и серые кусочки сделает картинку дырявой, неполной.

Давайте не забывать, что большинство продавцов «легкого способа», кроме своих виртуальных курсов и марафонов, ничего в жизни не создали.

А если посмотреть на действительно успешных в реальном мире предпринимателей, ученых, спортсменов, семейных людей, музыкантов, выяснится, что количество времени и сил, которые они посвящают своему делу, никак не позволяет им вести марафоны и создавать видеокурсы по успешному успеху.

Будьте взрослее, верьте не в «легкие способы», а в трудовой подвиг, и достижения к вам потянутся.

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