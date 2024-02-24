Как ностальгия по СССР превратилась в паразитирование

В форму школьников предложили вернуть советский пионерский галстук. Документ с такой идеей на имя министра просвещения Сергея Кравцова отправил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Правда, как заметил Ветров, это «аналог пионерского галстука, который станет неотъемлемой частью формы». По мнению инициатора, пока вопрос о возвращении единой униформы не решен, но вот как раз с галстука его и можно начать.

Если говорить современным языком, у многих советских атрибутов был настолько хороший пиар и маркетинговая кампания, что они до сих пор будоражат умы. И более того — про них знает молодое поколение TikTok, которое зачастую даже не понимает, что это была за страна такая СССР и как это она «развалилась». Но зато про галстук, пионеров и пионерские лагеря эти тиктокеры отлично знают — от родителей, из кино, даже не важно откуда. Это носится где-то в воздухе.

Можно было не любить школу, классуху, дежурство и субботник — но каждый мечтал поехать в лагерь, петь песни у костра и загадывать самые заветные желания, глядя на разлетающиеся искры. Надо совсем не иметь сердца, чтобы забыть такое.

Но в последнее время любые «аналоги» всего советского оборачивались копией самого низкого качества. И в какой-то момент ностальгия почему-то перешла в паразитирование.

Ремейки советских фильмов (неудачные); попытки восстановить пионерскую организацию; попытки ввести налог на бездетность; разговоры и частичные запреты абортов. С такими темпами скоро появится идея публиковать в городских газетах новости, кто с кем развелся (была такая практика). Еще, кстати, можно штрафовать тех, кто был инициатором развода, — тоже такое было.

Это попытка перелатать старый сюртук на новый лад уже порядком утомила. И тем, что делается совершенно топорно, и тем, что толку от нее примерно ноль.

А между тем мы уже давно научились жить по-новому. У нас есть много своего крутого!

На этой неделе в Казани открылись «Игры будущего». Это первые в мире фиджитал-соревнования. Вообще новое слово в спорте и цифровой индустрии. И это придумали у нас!

У нас лучшие цифровые онлайн-сервисы банков, заказа продуктов, оплаты ЖКХ. И это тоже все сделано российскими специалистами. И никто из них не предлагал печатать больше бумажных сберкнижек, а наоборот — все перевели в цифру и упростили жизнь.

Недавно на примере интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным мы показали, что очень круты в пиар-технологиях и уже Европе и Америке можно у нас поучиться.

В конце концов, наша оборонная промышленность выпускает новейшую технику, и никто не предлагает поставить снова на поток пулемет «Максим».

Все-таки очень странно доставать что-то из нафталина, когда вот тут вокруг есть много нового. И очень бы уже хотелось оставить прошлое — в прошлом. С ностальгией. Пионерскими кострами. И социалистическими соревнованиями плановой экономики.

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