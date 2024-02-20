Когда Филя из «Спокойной ночи, малыши!» несет какую-то дичь

Наука история — штука неприятная. Если заниматься ею прилежно, то придется исследовать и сопоставлять письменные источники, археологические данные, читать монографии предшественников.

Но есть люди, которые не стали так страдать. Их еще называют народными историками. Они четко понимают, как отличить правду от лжи. Это очень просто: если информация доставляет положительные эмоции, значит, она правдивая. Если нет — ложная. Следовательно, если ученые говорят неприятные вещи, значит, они врут. Но как же узнать правду?

Здесь народным историкам приходит на помощь народная лингвистика. Язык — огромный массив данных, который каждый человек всегда носит с собой. Чтобы работать с этим источником знаний, не нужно записываться в архив библиотеки имени Ленина. Чтобы узнать, Как Все Было На Самом Деле, нужно разгадать истинный смысл слов. Для этого достаточно небольшого усилия воли. И толики апофении — умения видеть взаимосвязи и закономерности в совершенно случайных данных. В результате нам открывается великая и прекрасная история нашего народа, оболганного официальной наукой.

Народная история иногда по-настоящему восхищает своей незамутненностью. Не зря созданные по ее мотивам мемы о русах и ящерах стали хитом 2023 года. Кажется невероятным, что кто-то может относиться к этому всерьез. Но таких людей пугающе много.

Судя по последним новостям, бацилла фолк-хистори поражает все новые системы общественного организма. И вплотную приближается к центрам принятия решений. И даже пробивается на ТВ.

Вот есть Филя — тот самый щенок из передачи «Спокойной ночи, малыши!». Сейчас он ведет свою лингвистическую рубрику в программе «С добрым утром, малыши» на канале «Карусель». В одном из недавних выпусков песик заявил: «Давным-давно русский язык насчитывал 49 букв. Перечень букв тогда назывался не алфавитом, а буквицей. Но Кирилл и Мефодий — это создатели славянской азбуки — сократили его на пять букв».

Отрывок программы на сайте «Карусели» и в соцсетях телеканала найти не удалось. Возможно, удалили. Но интернет помнит.

То есть, согласно Филе, Кирилл и Мефодий не придумали славянский алфавит, а лишь упростили уже готовый. А это уже ересь не только с точки зрения науки, но и с точки зрения православной церкви. Откровенное принижение заслуг святых, почитаемых как восточной, так и западной христианской традицией. Нет ли здесь, кстати, оскорбления чувств верующих?

Что касается буквицы, то это высококонтагиозный вирус вроде герпеса. Подхватить легко, вывести сложно. Популярность ее столь высока, что по запросу в поисковиках «славянский алфавит» или «кириллица» картинки с буквицей выпадают одними из первых. На это часто попадаются дизайнеры-оформители. В результате изображения буквицы появляются в телепередачах, на сайтах федеральных СМИ и даже на памятниках.

На самом деле это вымышленная азбука. Каждая буква в ней являет собой «образ», который хранит скрытый эзотерический смысл. Так что любое слово можно прочитать как аббревиатуру.

Вокруг лжеалфавита сложилась настоящая экосистема: о нем пишут «научные» работы, проводят дорогостоящие курсы, выпускают образовательные материалы для детей — например, кубики. Есть специальные приложения и интернет-сервисы.

Хотя «буквица» позиционируется как изначальная азбука славяно-ариев, впервые она встречается в трудах нашего современника, главы «Древнерусской церкви староверов-инглингов» Александра Хиневича, осужденного за экстремизм. Труды его, кстати, также признаны экстремистскими (Они сочетают эзотерику с существенным влиянием учения Елены Блаватской, идеологию нацизма и радикального неоязычества. — «Газета.Ru»). К сожалению, зрители телеканала «Карусель» об этом не знают. Филя их не предупредил.

Внешне от настоящей кириллицы буквица отличается некоторыми буквами и их названиями. Но проще всего ее опознать по символу æ — лигатуре латинского алфавита, которую «наши древние» никогда не использовали.

В целом же любое псевдолингвистическое мракобесие легко определить по якобы скрытому сакральному смыслу в словах или отдельных буквах. Если слышите что-то подобное — сразу бегите.

Вообще лингвистика — коварная штука. Она ведь только прикидывается гуманитарной наукой. Со стороны кажется, что гуманитарные науки — это царство вольной интерпретации, в котором каждый имеет право на собственное мнение. Порой так и есть, но не в случае лингвистики.

Можно сказать, лингвистика — это змея, которая любит пригреться у тебя на груди. Яд ее не убивает, но обличает. Все, кто пытаются взять ее в свои союзники, но делают это без уважения, превращаются в голых королей.

В эту ловушку вольно или невольно попадаются многие действительно уважаемые люди и даже собаки. Любимый народом артист Михаил Задорнов, который превратился в лингвофрика. Не последний математик Анатолий Фоменко, придумавший безумную «Новую хронологию» (псевдонаучная теория, считающая неверной существующую хронологию исторических событий и предлагающая свои методы датирования истории. — «Газета.Ru»). Теперь вот Филя…

В общем, берегите себя. Не трогайте лингвистику голыми руками и тем более не пробуйте ухватить ее за хвост, как бога за бороду. Оставьте лингвистику профессионалам, а для обоснований своих идеологических установок поищите что-нибудь другое.

Лучше что-нибудь действительно научное.

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