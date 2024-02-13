Телевизоры, подкасты, Clubhouse: как радио все пережило

Сегодня отмечается Всемирный день радио, если, конечно, вы помните, что это такое.

Я-то точно помню, потому что все еще работаю ведущей на информационной станции — и тем самым опровергаю мнение, что этот вид СМИ умер. Хотя скажу честно: для меня самой существование радио до сих пор загадка и тайна, магия и волшебство.

Давным-давно, поступив на журфак МГУ, я выбирала направление обучения: печатные СМИ, телевидение или радио, тогда было так. И выбор, безусловно, стоял между первыми двумя позициями, потому что казалось: да кому оно нужно, это радио? Одно дело — музыкальные станции: фоновое звучание, утренние шоу, хиханьки-хаханьки. Но на серьезных щах слушать каких-то нудных дядек, не имея возможности даже обсудить их костюмы? Вы смеетесь!

Конечно, смеемся. Как говорится, чтобы рассмешить бога, надо рассказать ему о своих планах. Я, видимо, рассказала так громко, что пришла работать на радио прямо на первом курсе и осталась на 15 лет.

На эти 15 лет пришел расцвет и упадок, как мне кажется. В радиовещании были настоящие звезды — люди, которых включали нарочно, а не фоном, ради которых просыпались пораньше, за чьими программами следили. В нулевых существовал специальный интернет-ресурс, который аккумулировал все эфиры всех станций, чтобы можно было найти понравившуюся песню или переслушать голос любимого диджея в подводке. Но чаще всего его использовали, чтобы послушать эфир кого-то значимого, если его вдруг пропустили.

На моих глазах менялись способы коммуницирования с аудиторией. Когда-то это были редкие звонки в эфир, причем непременно с премодерацией — чтобы никто не осквернил вещание обсценным словом (никогда не помогало, материться на радио слушатели стали чуть ли не в первый день, как открылись такие звонки). Потом появилась возможность слать SMS (специально пишу латиницей, чтобы погрузить вас в атмосферу тех лет). Помню, как некоторые станции прикручивали право комментировать эфир в тогдашнем Twitter, другие экспериментировали с WhatsApp и Viber. Сегодня в основном используют Telegram.

Развитие соцсетей поменяло саму концепцию радиовещания. Теперь людям мало просто слушать вас в машине по дороге на работу — им хочется и смотреть, для чего большинство станций делают видеотрансляции в интернете, хочется и общаться с ведущими за пределами эфира. Такого, кстати, гораздо меньше на телевидении. Там ведущие по-прежнему кажутся небожителями, поэтому к ним в директ врываются, только когда они невероятно известны, поэтому смельчаков чисто математически много. А вот радийщики — а что радийщики? Они же каждый день общаются с людьми по телефону в своих программах, значит, и в соцсетях ответят.

Тут есть определенный привлекательный дуализм: радиоведущие — одновременно и доступнее, и отстраненнее. И радио — одновременно и народнее, и элитарнее. Там всегда было меньше цензуры и самоцензуры, чем на телевидении и в печати. И ошибки прощались легче, ведь они не оставались в веках на страницах газет.

Что происходит с радио сегодня и кому оно нужно? Вроде бы и никому. А вроде бы и многим, ведь в случае апокалипсиса именно оно останется самым надежным способом связи. Возьмите любой сюжет-катастрофу: персонажи непременно будут использовать радиоэфир. Так что как минимум с этой точки зрения никуда оно не денется.

Но есть и другой разворот. Сегодняшнее радио трансформировалось в подкасты. Помните, пару лет назад появился сервис для прямых аудиоэфиров? Clubhouse он назывался. Бомбил пару недель, а потом сдулся, словно уставший шарик, оставив после себя лишь сотню мемов о том, как зумеры придумали радио. Почему так вышло? Потому что прямой эфир — штука хлопотная и для организаторов, и для аудитории. Нет у нас больше возможности сидеть у приемника или у смартфона, внимая каждому слову. Поэтому слово, сказанное без записи, — бессмысленно. И вот тут выходят на арену подкасты — то же радио, но в любой удобный момент и с возможностью запаузиться, а потом продолжить без потери смысла.

Это примерно как кино на видеокассете (олды тут?) и по телевизору. Одно принадлежит тебе безраздельно, за другим надо гоняться — либо смотреть фрагментами. Но смысл тот же.

И все равно есть в этих голосах ниоткуда какая-то магия. Так что, коллеги-радийщики, без работы мы в ближайшее время не останемся. В крайнем случае — пойдем в редакторы уважаемых газет.

И с праздником тех, кто говорит, и тех, кто слушает!

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