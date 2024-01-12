Праздники прошли, нас догнали будни. Такая фраза русского рок-музыканта Дмитрия Ревякина вспоминается этими грустными январскими днями. Грустными именно потому, что праздники прошли. Нам предстоит выход в будни — будто бы выход в холодный и неприветливый космос. Но мы справимся.

Впереди еще так называемый Старый Новый год, и, конечно, в его канун нужно смотреть незабвенную одноименную кинокартину Олега Ефремова, где Евгений Евстигнеев блещет в роли Адамыча, а Александр Калягин играет классического советского интеллигента, только не творческого, а технического. Но намек-то нам всем понятен. Еще будет Крещение, а уж потом год покатится своим чередом — закончится зима, пройдет весна, ну и так далее.

Это мы все знаем, вопрос в другом — как быть нам, простым людям, доверившимся этим длинным выходным с каникулами, иллюминацией, застольями и бесплатными парковками? Нужно же как-то выкарабкиваться в рабочий режим.

Деньги сами себя не заработают, дети сами себя в школу не отведут, остатки салата сами себя не доедят.

Я предлагаю начать с чего-то небольшого, с чего-то, на первый взгляд, незначительного.

Например, нужно написать пару писем по рабочим надобностям . Письма эти не должны носить ультимативный характер, но и праздничного настроения в них быть не должно. Что-то вроде: «Коллеги, подскажите, кто-нибудь уже проверял, на каком этапе вот тот вот наш проект?». Вроде бы ни к чему не обязывает ни вас, ни коллег, но уже немного избавляет от страха рабочей переписки.

Следующим шагом нужно перейти к рутинным домашним делам . Нет, елку мы пока выкидывать не будем, это излишне травматично. Но вот расставить наконец-то книги в том порядке, в каком всегда хотелось, — это важно, это дисциплинирует. Рассортировать провода — знаете, есть такое понятие cable management — это значит сделать так, чтобы провода от бесконечных гаджетов не путались друг с другом, а находились в строгом, раз и навсегда заведенном порядке. Занятие медитативное, продуктивное, заставляющее задуматься о том, насколько в нашей жизни необходима рутинная деятельность.

Попробуем съездить в офис . Даже если необходимости в этом нет, даже если вы работаете удаленно, найдите повод — подписать какой-нибудь документ, отвезти какую-нибудь бумажку, забрать что-то важное или просто осведомиться, как там дела в бухгалтерии.

Рекомендую воспользоваться общественным транспортом, это возвращает к приземленной реальности — пополнить проездную карту, посмотреть на людей вокруг, постараться не заблудиться в метро, почитать указатели, по дороге зайти в магазин, чтобы купить мандаринов. Мандаринов много не бывает. Да, они надоедают, но это послевкусие праздника, которое нельзя упускать. Кроме того, поход в магазин после работы создает ощущение полезного действия с видимым результатом.

К слову о бухгалтерии и финансах. Нужно зайти во все банковские приложения и подсчитать нанесенный праздниками урон . Ведь в сами праздники нам свойственно действовать по принципу «бей посуду, я плачу» — в том смысле, что денег мы, как правило, не считаем. Сколько стоила та банка икры или вот эта бутылка шампанского? Не дороже денег! Так ведь и премия еще пришла!

Нам нужно точно понять, сколько от той премии осталось, сколько отложить в наличных, сколько купить валюты, сколько оставить на сберегательном счете, сколько позволить себе на дальнейшие траты. Лучше все это записать и никому не показывать, но успокаивать самого себя тем, что досконально разбираешься в своих финансовых делах.

Далее заходим на сайты налоговой и прочие госуслуги . Проверяем, что начислено и ничего ли не просрочено. Гасим все задолженности и оплачиваем все штрафы. Да, это может быть затратно, зато целебно от тревог в наступившем году.

На всякий случай проверяем прошлогоднюю переписку со всеми коллегами — не было ли обещано то, что не было выполнено? Нет? Хорошо.

А вот уж после всего этого можно позволить себе какой-нибудь очередной новогодний фильм . Лучше семейный, потому что с семьей все переносится легче и спокойней, даже выход из праздничной круговерти. И конечно, нельзя забывать о стаканчике глинтвейна. Безалкогольного. Мы же себе уже не враги.

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