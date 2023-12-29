Как выполнить все новогодние обещания

В Новый год принято давать себе и окружающим обещания изменить свою жизнь. Мы откладываем важные свершения на следующий год, искренне надеясь, что уж в новом-то году мы возьмем и кааак всех победим! Вспомните, как часто перед Новым годом вы слышите обещания бросить курить, похудеть, сменить работу, регулярно заниматься спортом и т.д. Почему же мы ожидаем, что в будущем у нас будет больше времени, сил и других ресурсов?

Такое отношение к следующему году идет из детства. Ожидание подарков, которые волшебным образом появляются под елкой, записывается в нашу психику как программа. Приятная и желаемая программа, которую так хочется снова и снова запускать. Вот и надеемся мы, что в следующем году нам кто-то подарит дополнительные часы в сутках и силы после работы, чтобы радостно бежать в спортзал и без сожаления отказываться от пирожного с мороженым!

По последним исследованиям нейробиологов, за предвкушение удовольствия отвечает нейромедиатор дофамин. Мы нажимаем на дофаминовую кнопочку снова и снова, представляя, как в новом году нам станет легче и проще жить, инфантильно забывая, что 1 января, по правде говоря, ничем не отличается от других дней года.

И это немного детское отношение к жизни играет с нами опасную шутку, создавая завышенные ожидания от себя и окружающих. Ведь если ждешь, что жизнь будет легкой и радостной, если не готовишься к объективным трудностям, то появление этих трудностей выбивает и разочаровывает.

Если откладываешь важные жизненные поступки на «белый» день, ожидая, что будет когда-то безмятежное время, которое поспособствует свершениям и достижениям, то рискуешь и не дождаться. Ведь реальная жизнь показывает, что в любой момент может случиться что-то, чего не ожидал. И это «что-то» запросто может повлиять на наши планы и забрать часть наших возможностей.

Наверное, вам сейчас кажется, что это какая-то неновогодняя статья, в которой я нагнал жути и уныния. Наоборот, хочу дать дорогим читателям несколько рекомендаций, которые помогут повысить их эффективность и выполнить, наконец, то, что много раз откладывали на следующий год.

Лучшее время для изменений — прямо сейчас. Не рассчитывайте, что будет какое-то оптимальное время с идеальными условиями. Скорее всего, не будет. Такова жизнь. А если и случится такой период, когда вас ничего не будет отвлекать от позитивных изменений в жизни, пусть лучше это будет приятным сюрпризом.

Настраиваясь на изменения, постарайтесь правильно оценить то, что планируете. По моему опыту психолога, большинство людей недооценивают трудность того или иного дела. Это видно по привычным для них выражениям, которые используют в речи неосознанно. Например, «надо просто взять и бросить курить» или «надо всего лишь сесть на диету и регулярно ходить на спорт» и т.д. Используя оценки «просто», «всего лишь» и похожие, мы обманываем сами себя, не даем себе выделить для этих изменений необходимое количество ресурсов. Отличить простые дела от трудных можно только на практике, которая и есть критерий истины! Если вы годами не можете совершить какой-то поступок или, наоборот, отказаться от какого-то поведения, это означает, что лично для вас это дело непростое! И вам нужно выделить для решения этого вопроса больше сил и времени, чем в прошлом.

Запланируйте не только достижения, но и трудности на этом пути. В современном мире нас почему-то настраивают на то, что любой победы можно и нужно добиться легко, без труда! Культ «легких способов» шагает по планете, превращая своих адептов в инфантильных идиотов. Они наивно верят, что можно как-то так извернуться, чтобы освоить новую прибыльную профессию за один месяц, изменить многолетнее привычное поведение за один день и наладить семейную жизнь, прочитав пару психологических книжек. А дельцы довольно потирают ручки, выкладывая в интернеты очередной марафон или видеокурс.

Повторяйте себе почаще, что трудности — это нормально. Что откаты назад и неудачи — это не плохо… это и не хорошо. Это просто естественная часть жизни, такая же, как достижения и победы. И тогда вы будете готовы к тому, что что-то пойдет не по плану. И будете жизнеспособнее в такие периоды.

Дайте себе время для изменений. Большинство людей отказываются от процессных формулировок своих желаний в пользу целевых. Это зачастую происходит под влиянием мотивационных коучей, ведущих разного рода тренингов, в обиходе которых довольно часто можно услышать фразу: «Не надо стараться — возьми и сделай!» Важно понимать, что далеко не все дела можно «взять и сделать», как бы вам того ни хотелось. Часть дел, и значимая часть, требует длительных усилий и стараний! И в этом нет ничего страшного. Не беда, если вы достигните какой-то победы за несколько лет… и наоборот, если вы не будете стараться и проходить через неудачи, вы не сможете получить ценный опыт, который и дает нам возможность добиваться новых высот.

Ну и в конце своей статьи приведу высказывание человека, который создал с нуля огромную бизнес-империю — Генри Форда. Примерно сто лет назад он писал так: «Сегодня все хотят быстро разбогатеть, забывая, что самый быстрый и прямой путь к богатству лежит через упорный труд». А определение слова «труд» дал еще Карл Маркс. По его мнению, труд — это приложение сил в течение времени по направлению к цели.

Конечно же, ставьте себе цели на этот год. И трудитесь во благо себе и обществу. Ура! С Новым годом!

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