Не устраивайте преждевременной истерики

В преддверии одного из праздников решил освободиться от старья. В доме дышится легче, когда что-то выбрасываешь. Вот я и замахнулся на святая святых и начал разбирать залежи для отправки на дачу… Ну вы меня понимаете, выкидывать жалко.

Старая обувь привлекла мое внимание. Все старые ботинки, которые жалко выкидывать, выглядят, конечно же, потерто. Надеть их можно только на даче, где нет требований к внешнему виду. Но надеть их МОЖНО! С утратой приличного внешнего вида эти вещи не потеряли своей главной особенности — это все еще ботинки. У них не отвалилась подошва, и все остальные важные для использования элементы на месте. А обувь, которая развалилась настолько, что ее невозможно носить, уже давно попала на свалку.

Вот так и люди к 50 годам становятся потертыми и поношенными, конечно же. Но кто-то, прихрамывая и покашливая, доживает до 90 лет, а другие не доживают и до 50, потому что отвалилось сердце или другой жизненно важный орган. Здесь я не говорю о тех, у кого генетические, наследственные заболевания. Огромное число вполне здоровых от рождения людей норовит уйти на тот свет еще до выхода на пенсию. И лишь современная медицина творит чудеса, помогая им продержаться еще какое-то время.

В чем же разница? Почему при примерно равных стартовых условиях и материальном качестве жизни разница в ее продолжительности у людей настолько разительная?

Ответ, как ни странно, мы получаем от старых ботинок, поношенных, но не развалившихся: производители закладывали их прочность с учетом реалистичной нагрузки.

Исходя из этой формулы, давайте попробуем разработать правила долголетия и для человека.

Вряд ли можно «произвести» человека, закладывая в него биологическую «прочность». Даже при текущем уровне развития медицины мы получаем при рождении то тело, которое получаем. Бог или природа, называйте как хотите, дает каждому ту биологическую прочность, которую считает нужным. Повлиять на это мы не можем.

А делая зарядку по утрам, высыпаясь и правильно питаясь, сильно улучшить здоровье не получится, — но можно сохранить тот уровень, который имеем. Что уже немало!

Однако можно укрепить дух человека, помогая ему справляться с нагрузкой эмоциональной. Тут уместно перевести слово «нагрузка» на английский язык и получить слово «стресс». Стресс — нагрузка, которая изнашивает нервную систему человека, но от которой можно защитить любого, если правильно воспитать. Причем это не обязательно должно состояться на этапе взросления и личностного становления. Устойчивость к стрессу может развить любой человек самостоятельно и в любом возрасте.

Для этого важно помнить, что стресс — это не событие, а реакция на него. К сожалению, большинство людей про это забывают и называют стрессовой свою жизнь, то есть те ситуации, из которых она состоит. Но не всегда можно убрать из нашей жизни пробки, хамоватых соседей, сварливую жену, несправедливых начальников. Можно, конечно, попробовать сбежать от всего этого в другой дом, семью, место работы или в другую страну. Но, как показывает опыт, смена географии приводит к пониманию, что «хорошо там, где нас нет».

А вот изменить свои реакции на события вполне можно. Я как психолог только и занимаюсь тем, что помогаю людям быть более спокойными и ресурсными в тех же обстоятельствах жизни, в которых раньше они нервничали, перегружали свою нервную систему отрицательными эмоциями и таким образом ухудшали свое здоровье.

Вот простые правила, которые помогут быть более спокойными и не соответствовать врачебной присказке, что все болезни от нервов:

Возьмите ответственность за свои переживания на себя. Пока вы думаете, что эмоции — это производная от жизненных событий, вы остаетесь эмоциональной жертвой обстоятельств. Дескать, «я не могу не переживать, если вот так все в жизни происходит». Можете! Вы можете выбирать, какие эмоции испытываете во многих случаях. И почти всегда вы можете управлять интенсивностью своих переживаний.

Чтобы меньше испытывать отрицательные переживания, перестаньте приравнивать по смыслу два разных понятия: «не так, как я хочу» и «плохо». Повторяйте, а лучше прописывайте от руки фразу: «По-другому, чем я хочу, — это иначе. Но иначе и плохо — это не одно и то же!».

Разрешите себе пользоваться теми вариантами и сценариями, которые вы не планировали. Жизнь, мир, другие люди, да и вы сами не обязаны укладываться в ваши планы даже частично. А нервничаете вы именно тогда, когда требуете от себя и других точного соответствия своим планам. Помните, что план — это предположение, теория, фантазия о том, что может быть. Эта теория проверяется реальной жизнью.

По сути, чтобы меньше нервничать, стоит примерить на себя роль научного исследователя. И тогда вы сможете поступать так же, как поступают настоящие ученые, которые, опровергнув собственную гипотезу, пишут на эту тему научную работу и получают награды и премии за новое слово в науке.

Тогда даже в старости, которая неминуема, вы будете хоть и немного потерты, но вполне себе крепки, потому что не изнашивали организм излишними негативными переживаниями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.