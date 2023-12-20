Москвичи опять обленились

Колонка моей коллеги Зинаиды Лобановой о зажравшихся москвичах вызвала такой резонанс, что захотелось присоединиться к дискуссии. Читатели присылали возмущенные сообщения, где доказывали, что вот они — самые настоящие столичные уроженцы в третьем, четвертом, пятом поколении, но живут скромно, тихо и без всякой черной икры килограммами. То ли дело понаехавшая деревенщина!

Такие дискуссии всегда начинаются одинаково: участвующие начинают мериться числом предков, рожденных в Москве. Моя прабабка на Рождественском бульваре голубей кормила, а мой прапрадед из своей квартиры на Арбате дом Пушкина разглядывал, а мои-то вообще чуть ли не Кремль строили. Как будто эти многие поколения москвичей за спиной что-то добавляют к личным достижениям комментаторов.

Хотя вообще-то кое-что добавляют. И это кое-что — родительская квартира. Или бабушкина, или прабабушкина — у кого чья. И эта родительская квартира делает «коренного» москвича не лучше «понаехавших», а хуже — с точки зрения его потенциальных достижений.

Ничто так не расхолаживает, как эти драгоценные квадратные метры в столице. Можно съехать от мамы в 20 лет, ютиться в однушке в Бирюлево вместо генеральской сталинки на Красной Пресне, но ощущение, что тебе всегда есть куда вернуться, позволяет проспать пару, не пойти на экзамен, опоздать на работу и даже послать начальника. Зачем рваться, если в шкафу в детской до сих пор лежит твоя футболка из 11-го класса?

Давайте, доставайте свои помидоры, но я искренне считаю, что ребята, приехавшие в Москву, в массе успешнее. Конечно, у всех есть знакомый, который так ничего и не добился, десять лет живет в конуре на краю города и ходит на нелюбимую работу просиживать некрасивые штаны. Но таких местных — в разы больше. Потому что мы не такие заряженные. Нам лень. Нам незачем.

Я в детстве мечтала учиться в МГИМО. Прям цель жизни имела, с пятого класса готовилась играть в «Умниках и умницах», лишь бы поступить. И играла в результате-то, только вот на дне открытых дверей выяснилось, что МГИМО находится на «Юго-Западной». Это что же означает — что я по два часа в день буду тратить на дорогу?! За кого вы меня принимаете?!

Мне до сих пор иногда кажется, что я пошла на журфак МГУ, потому что близко к дому было.

Так и выходит, что заряженные на успех и бессонные ночи ребята из провинции в итоге и заказывают ведрами эту пресловутую черную икру и жалуются, что золото недостаточно золотое. Это они создают образ самых богатых, самых трудолюбивых, самых капризных — тех самых зажравшихся. И уж конечно, на их фоне ленивые и расслабленные местные из своих бабушкиных квартир потом пишут в дорогую передачу, что нет у них ни роскошных вечеринок, ни ста работ. И обижаются, что нет. А работать надо было, друзья!

А московские девицы не то что работать не особо хотят — они даже женихов ищут вполглаза и все капризничают, варианты перебирают, а потом жалуются, что миллионеров расхватали шустрые девчонки из Пензы и Челябинска. А нечего было ушами хлопать!

И потом новые жалобы появляются: грустный москвич жалуется ковру в бабушкиной квартире, что все его однокурсники из регионов давно в Италии на собственных виллах, а он и в Анапе три года не был.

Это феномен низкого старта, описанный еще Льюисом Кэрроллом в «Алисе в Стране чудес»: «Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!» Те, кому надо закрепиться в Москве, бегут со всех ног, а потом не могут остановиться — и вот они уже убежали в какие-то неведомые дали, пока мы наблюдали за их гонкой, лежа с кальяном на шляпке гриба, как та синяя гусеница.

Наверное, признавать подобное обидно и грустно. Но чем раньше мы примем тот факт, что надо сначала пошевелиться, чтобы потом зажраться, тем проще нам будет. Правда, есть шанс, что у нас не будет времени комментировать чужие статьи в СМИ, потому что будем работать.

И есть черную икру с золотых тарелок, конечно.

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