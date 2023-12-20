Кому нужна машина в Москве

Жизнь московского автомобилиста, что жизнь советского артиста из знаменитой присказки, — тяжела и неказиста.

Откуда-то к нам пришел циклон по имени «Ваня». Взяли ж моду называть циклоны как на Западе. Это там — «Катрина» и прочая «Ирма». А у нас теперь, значит, «Ваня»? Назвали бы «Смертоносный для автомобилей губящий вихрь», люди бы сразу подумали, что на машинах в город пока лучше не выезжать. А то говорят по радио — «Ваня», ну и думаешь: а что плохого может быть от Вани? Да ничего.

И вот, значит, все, несмотря на «Ваню», поехали в город. Городом я называю все, что дальше моего Бутырского околотка. А там в городе — сплошная слякоть, да еще с неба чего-то льется так, что дворники только успевают эту ледяную крошку гонять по стеклу.

А мне деваться было некуда, мне нужно дочь в музыкальную школу отвезти, а потом оттуда же забрать. Стоит ли говорить, что музыкальная школа находится на улице, на которой даже погожим летним днем две машины не могут разъехаться? А уж зимой, в снегопад и в бушевание «Вани», и говорить не о чем. Едешь в условиях штормовой невидимости и бампером перед собой волочишь свежевыпавший, но уже слежавшийся снег. Если кто едет навстречу, — считай, застрял. Если он сможет отвернуть, хорошо. А если не сможет? У меня колеса увязают в этом снегу намертво.

После музыкальной школы, оказывается, нужно дочь везти к стоматологу. А там своей парковки нет, нужна муниципальная. К самим парковкам претензий никаких, но вот как на эту парковку заехать? Передо мной полноприводный внедорожник американского производства буксовал минут шесть.

А дальше я стал считать. Вот, положим, человек покупает автомобиль. Он же его покупает не навсегда, а лет на пять, потому что после пяти лет автомобиль принято менять. Это 2,5 млн рублей. По нынешним ценам это выходит довольно средний китайский внедорожник. Обслуживание автомобиля складывается из траты на топливо, на страховку, на ТО, на мойку, на парковку (она кое-где уже по 480 руб.) и на непредвиденные траты. Даже если ездить немного, как я, — до музыкальной школы и раза два в месяц на дачу, выходит следующее:

Топливо — 5 тыс. рублей в месяц, умножить на 12 = 60 000 в год;

Страховка — 14 тыс. рублей в год;

Мойка и парковка немного — 10 тыс. рублей в год;

Что-то сломалось — 15 тыс. рублей в год.

Добавим сюда стоимость автомобиля — 2,5 млн рублей. И разделим эту стоимость на пять. Мы же автомобиль покупали на пять лет, помните?

У меня получилось ровно 599 тыс. рублей в год. А теперь давайте представим, что мы любим ездить на такси. Мы вообще-то не очень любим, но позволим себе такое допущение. Если предположить, что на такси мы ездим хотя бы 300 дней в году, а средняя поездка обходится нам в 1200 рублей (это класс «Комфорт»), то выходит, что мы тратим на передвижение 360 тыс. рублей. Экономия — 239 тыс. рублей.

А если ездить на метро? А если попробовать поехать на дачу на электричке? Вы представляете себе, хотя бы примерно, каких высот финансового благосостояния можно достичь?

Но все это пустое. Когда-нибудь, ожидаемо в скором времени, придет весна, мы сядем в свои недорогие автомобили, поставим рассаду на то место, которому и названия-то нет — это такое место между задним стеклом и задними же сидениями, — и поедем создавать пробки на МКАДе. Потому что такова жизнь российского автомобилиста. А лучшей нам и не надо.

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