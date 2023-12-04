Как отказать ребенку в дорогом подарке на Новый год

К концу года сил, как и денег, становится все меньше. Хочется быстрее все доделать, сдать отчеты, купить подарки и в расписании дел сразу перейти к салатам. Но именно в этот самый момент, когда последняя нервная клетка держится изо всех сил, приходят дети с письмом к Деду Морозу.

Несколько лет назад я впервые столкнулась с этим феноменом. К тому моменту я уже пережила все возможные колики, госпитализацию и войны в песочнице, так что легкомысленно решила, что уж и с письмом как-то справлюсь.

Дети положили письмо на подоконник, потому что известно, что с подоконника письма попадают прямо на Северный полюс — самый надежный маршрут. Два года назад письма были положены в морозильник, где благополучны оказались забыты Дедом. Сияя, как начищенный пятак, младшая дочь Роза, которой тогда было четыре года, сообщила, что я могу больше не беспокоиться. Ничто так не взвинчивает опытную мать, как фраза «можно не волноваться».

— Что случилось? — сразу спросила я.

— Можешь не покупать нам домик для ежиков, — сказала Роза

Я выдохнула. Этот домик для ежиков — черная дыра для моего кошелька. Схема — как с Барби. Сначала покупаешь милых игрушечных ежиков, потом им оказывается негде жить! Жить в простой обувной коробке они, видите ли, не могут! У них есть уже двухэтажный коттедж с бассейном, барбекю, кроватями и даже набором посуды. Честно сказать, моя съемная квартира тогда выглядела хуже, чем этот коттедж. И тут вдруг такая радость — домик можно не покупать!

— Мы все придумали! Заказали домик для ежиков Деду Морозу! Так что ты можешь не покупать.

У меня резко задергался глаз. Самая приблизительная арифметика показывала, что купить живого ежа будет дешевле.

Две последующие недели шла активная переписка с Дедом Морозом. Утром на подоконнике появлялись письма, где Дедушка жаловался на то, что дом забит подарками, хранить негде. Гномы сбились с ног. Лошади такую тяжесть тоже тащат по снегу плохо. Роза со старшей сестрой не отступали, предлагали везти подарок частями. В итоге сговорились на том, что первое время ежикам будет достаточно пару кресел и кроватки. Все это дети и получили под елочку.

Спустя год я, запомнив ошибки, стала готовиться заранее. Проводила с детьми аккуратно воспитательные беседы, пыталась выведать, что же там за желания. Даже дошла до того, что рассуждала, нет ли у Деда уже и амнезии. Старый ведь, забывает многое.

— А Снегурочка? Она ж ему напомнит?! — тут же прилетало мне в ответ.

Я бы сказала, что это был явно неравный бой. Одна мать против оравы сказочных персонажей. Поскольку у нас Дедом Морозом был один бюджет на двоих, то было немного обидно, что Дед Мороз дарил подарки лучше, чем то, что дарила я. И его подаркам дети радовались больше, чем моим. Казалось бы — смешно соревноваться. Но как-то не хотелось выглядеть бледно на фоне этого транжиры.

С годами я выработала стратегию. Подарки могут быть не дороже какой-то суммы. Дед Мороз, хоть и волшебник, но денег у него ограниченное количество. Не веришь? Ну если бы Дед Мороз всем дарил дорогие подарки, то уже у всех были бы те самые лимитированные кроссовки, которые просит половина класса.

Второе правило звучало так: Дед Мороз не дарит ничего электронного, это все дарят родители. Поэтому не стоит просить электросамокат, приставку или новый телефон.

Со временем дети так натренировались, что стали заказывать подарки, сразу указывая ссылку на заказ на площадках, где это можно было купить. Я стала подозревать, что дети уже в Деда Мороза-то и не верят, но правила игры соблюдают неукоснительно.

Со временем мы пришли к тому, что не все подарки измеряются деньгами. Ведь можно загадать, например, больше развлечений. Или иметь много друзей. Или просто — быть счастливым.

Хотя, похоже, «быть счастливым» — это, наверное, уже из другого, взрослого, списка. Из моего. Из списка уставшей к концу года мамы. Такое простое желание, дедушка Мороз. Ну что тебе стоит?

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