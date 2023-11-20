Уроки ожирения. Детям нужна физкультура, а не гамбургер

Как ни странно, но именно учителя физкультуры были провозвестниками проблемы ожирения у школьников. Уже много лет подряд они говорят, что нынешний школьник не может подтянуться ни разу и бегает с одышкой. Но кто будет слушать гонца с плохой вестью?

Что такое вообще эта физкультура в школе? Кому она нужна? Зачем эти лыжи? Учитель физкультуры в школе — персонаж настолько второстепенный, что вряд ли родители вспоминают его имя дома. Другие учителя задают задания, смотрят тетради, спрашивают у доски. Что может задать учитель физкультуры? Научиться дома бегать? Прыгать? Кидать мяч на 25 метров? Нарисовать в тетради рисунок на тему: я и спорт?

Я ни разу не слышала о том, чтобы родители волновались: уже 9 класс, а наш до сих пор не умеет лазать по канату. Зато я регулярно слышу сто один способ получить освобождение от физ-ры.

И тут вдруг оказалось, что ожирение у детей — почти государственная проблема. По официальной статистике, за последние годы число подростков с ожирением увеличилось в шесть раз! Сегодня ожирением в России страдают до 25% детей (в некоторых регионах больше, в некоторых меньше), но в среднем выходит, что это каждый четвертый подросток.

Тут важно понимать, что ожирение нельзя подхватить в общественном месте или гуляя без шапки в мороз. С ожирением не бывает как с герпесом — вчера не было, а сегодня разнесло. Ожирение — это про систематическое переедание, когда изо дня в день, из месяца в месяц. Когда невозможно не видеть, что объемы ребенка растут быстрее, чем следует.

И тут можно сколько угодно ругать фастфуд и то, что у подростков так популярно тусоваться на фудкортах. Расстрою тех, кто не хочет смотреть правде в глаза. Многочисленные исследования показали, что в местностях, где точек фастфуда меньше, ожирение встречается так же регулярно, как в больших городах. Не стоит валить все на гамбургер и газировку.

Теперь уже врачи (вслед за учителями физкультуры, но кто ж их слушал-то) говорят о том, что ожирение связано с тем, что подростки мало двигаются и неправильно едят.

По сути, все это следствие общей тенденции воспитания, которая основывается на родительском примере. Существует известная английская мудрость: не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Невозможно заинтересовать ребенка физкультурой, если сами родители предпочитают лежание на диване и вообще никак не занимаются своей физподготовкой. То же самое с едой: достаточно лицемерно запрещать ребенку чипсы, если сами взрослые будут их постоянно есть.

Многие обманчиво думают: не стоит волноваться, как пришло — так и уйдет! А бабушки-дедушки еще любят сказать, что «в подростковом возрасте всегда так, держи еще пирожок!».

Но тут следует сделать поправку на время. И правда, и в нашу юность, родительскую, и даже в юность наших бабушек подростковые гормоны тоже сильно активничали и вес гулял. Но в то время человек больше двигался, вел активный образ жизни, да даже ходил больше — то в магазин, то по делам, то до школы — 4 км пешком. А если дом в деревне? Пока утром снег уберешь, уже лопатой намашешься, что и бицепс подкачан, и задняя дельта.

А сейчас? Захотел поесть — так даже не надо идти в магазин! Заказываешь еду, и готово! А если и надо, то тоже все относительно близко. В домах — лифты. До школы автобус — лошадь в телегу уже запрягать не надо.

Усугубил ситуацию ковид. Результатом карантина стало то, что у 30% детей снизилась физическая активность, которая так и не восстановилась потом. А кроме того, вследствие ковида изменились семейные привычки: люди стали покупать больше продуктов, а дети стали есть больше сладкого. Каждый четвертый ребенок употребляет десерты чаще, чем раньше, а двигается, как мы помним, меньше.

Хорошая и сытая жизнь оказалась комфортной, но не здоровой.

А врачи стращают: если ситуация не изменится, то 90% подростков с ожирением перейдут с этой болезнью во взрослую жизнь.

И тут самое время вспомнить про учителя физкультуры. Конечно, 45 минут 3 раза в неделю — это ни о чем, активность пенсионеров. Но это все же лучше, чем ничего. Просто иногда надо начинать с малого. Например, отказаться вечером от булки и пойти вечером с ребенком погулять. Ну пусть не 10 тысяч шагов, но хотя бы первую тысячу.

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