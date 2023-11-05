Народ, забывший свою историю, обречен ее повторить. А молодежь забыла про 7 ноября

Чем ближе 7 ноября, тем чаще мелькают в текстах ностальгические нотки — эх, вот ведь было время! Проходная завода, огромные бумажные цветы, транспаранты. Демонстрация, речевки, ура героям социалистического труда! У родителей с собой огромные термосы, но сами взрослые греются чем-то покрепче. Вечером концерт по телевидению — на сцене неподвижные и ответственные ведущие Игорь Кириллов и Анна Шатилова. Дома — большое застолье в честь праздника. На столе — грибочки, водочка, холодец, картошка, оливье.

Вся эта ностальгия — очень понятна. Мы были детьми, родители были молоды, а деревья были большими. «Весь народ, и стар и млад, празднует свободу, и летит мой красный шар прямо к небосводу».

Шар улетел. Ленин оказался то ли шпион, то ли диверсант, то ли гриб. Все жутко запуталось, и чтобы не мучиться — праздник просто отменили. Ну а чтобы народ не расстраивался, что у него отняли выходной, то создали другой праздник — День народного единства, 4 ноября. Праздник хороший, но другой. Они отличаются друг от друга, как Ленин от старика Крупского. Вроде одно и то же, но настолько разный контекст, что невозможно объяснить.

Саму дату изгнали из учебника и памяти. 7 ноября стало как нелюбимый пасынок. Быстренько вычеркнули и забыли, и теперь молодое поколение вообще не понимает, что там было и насколько это важно. Как вообще может быть что-то важным, если про это не снят тикток?

Опросы ВЦИОМ показывают, что большинство школьников и выпускников уверены, что именно Ленин сверг царя, потому что «он был главным по революции». Этапы Февральской революции и Первой мировой — вычеркнуты. Про революцию 1905-го московские школьники могут уверенно сказать одно — есть такая станция метро.

Хотя почему только молодежь? По опросам ВЦИОМ, выпускники советских школ тоже не помнят многие даты, путаются в событиях. Ни один человек из респондентов не ассоциирует 3 марта 1918 года с выходом России из Первой мировой войны. Годы русско-японской войны (1904-1905) точно помнят 9%, остальные назвать не смогли.

Но что уж говорить про те давние времена! Только 34% из тех, кому сейчас 45 лет и кто сам возможно ходил на выборы в 90-е, смогли назвать главного соперника Бориса Ельцина — Геннадия Зюганова. А остальные — более 60% — не смогли вспомнить.

При этом то, что Ленин, Ульянов и старик Крупский — это один и тот же человек, наверное, смогут сказать только те, кто сдает ЕГЭ по истории на 100 баллов. Шутейная загадка советского школьника: «Почему праздник Октябрьской революции отмечают в ноябре?» — выглядит теперь не как шутка, а как вопрос для знатоков.

С другой стороны — а откуда им знать? Это в советском детстве на каждый возраст была своя история про Ленина. Про то, как маленький Володя разбил графин; про то, как дети приходили к вождю мировой революции в гости; как на прогулке Ленин встретился с печником и запросто разговаривал о простых мужицких делах. Цитаты, плакаты, портреты — все это было одинаково почти в каждом городе СССР. Надо ли такое повторять? Конечно, нет.

Но вышло, что с водой выплеснули и младенца. Историю, события и героев не просто не знают, а не понимают причин и последствий. Народ, который не помнит свою историю, обречен ее повторить. И тут важное дополнение: при повторении ставки удваиваются.

В этой точке — 7 ноября — словно столкнулись два мира. Взрослых удивляет, как можно не знать каких-то базовых вещей, как, например, то, что Первая мировая и гражданская война — это два разных события. А молодое поколение не понимает, зачем было захватывать мосты, телеграф и телефон, когда можно было просто захватить Telegram. Шах и мат, революционеры!

Сегодня появилось и прижились много новых праздников. Они важны для страны и для людей. И, возможно, именно сейчас пришло время вспомнить, что был такой праздник — 7 ноября. Открытки с нарисованными гвоздиками, залпами «Авроры». Это не праздник отдельно взятой коммунистической партии. Это часть нашей истории, какой бы она ни была.

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