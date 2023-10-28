«Параллельная реальность». Почему школьники не слышали о молодежных движениях в России

Если люди — это новая нефть, то молодежь — это наиболее ценный сорт этой нефти, можно сказать — эталонный. Поэтому не удивительно, что практически все партии, направления и религии пытаются создавать свои молодежные структуры, чтобы с ними работать.

На днях активную попытку сплотить молодежь сделала православная церковь. На встрече со студентами патриарху Кириллу представили движение «Верные». Как отметила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова, это движение объединит молодежь, которая придерживается христианских ценностей и развивает свой духовно-нравственный потенциал. В основу движения положены традиционные для России ценности: семья, справедливость, забота о ближних.

Вопрос о молодежных организациях — это тест на возраст. Если сразу называют пионерию и комсомол — наверняка сами там были, то есть люди от 40 лет и старше. Если запросто вспоминают движение «Наши», им сейчас 30-35 лет. Если называют «Юнармию» и «Время первых» — это бывшие пионеры, у которых теперь свои дети.

Это только официальные правительственные молодежные организации. А сколько было и есть других самых разных официальных молодежных движений? Например, Молодежное движение ЛДПР, Молодежный клуб Русского географического общества, Российское движение школьников. Вы слышали про них? А они есть, все существуют сейчас. И плюс к ним еще как минимум 15 крупных молодежных организаций. А в каждом регионе есть еще свои небольшие региональные молодежные движения.

Я провела полевое исследование и опросила подростков 10 класса средней московской школы. Они знали про «Юнармию» и что-то слышали про «Время первых». И, пожалуй, все. Но стоило их спросить про молодежные неформальные культуры, так они оживлялись и с легкостью перечисляли неизвестные, запрещенные, новые и старые группировки; указывали их сленг, манеру одеваться. В общем, они рассказали все то, что обыкновенные взрослые обычно узнают из новостей, когда уже что-то произошло. Все эти спортики, офники, анимешники, кибер-готы — все это живет со всеми православными и официальными движениями словно в параллельной реальности и никогда не пересекаются. Но почему-то о них знает почти каждый школьник.

Ответ прост. Зло всегда ярче. Зло кричит громче. И зло часто привлекательнее для неокрепшего молодого мозга.

То, как провально в России работали с молодежью, стало ясно, когда зимой 2021 года Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) собрал несовершеннолетних на свои митинги, используя соцсети. Тогда было много стримов и видео, где школьники не могли ответить на вопрос о конституционном строе своей страны, но зато четко отвечали на вопрос, зачем пришли на митинг. Восторг от того, что они устроили взрослым «политический день непослушания», перекрывал для них минусы задержания. Именно тогда стало ясно, что с молодежью никто не работает, а молодежь — как любая молодежь со времен Древнего Рима — жаждет движа. И на этот движ откликнется очень много подростков.

Сегодня мы оказались в эпицентре реально исторических событий. И несмотря на все расчеты западной аналитики, молодежь активно поддержала СВО. Чтобы там ни говорили, у молодых людей оказалось все в порядке и с патриотизмом, и с самоорганизованностью, и с нравственными ценностями. Чего стоит отряд «Керчь», который был сформирован из анимешников и ребят, которые до СВО постили мемы в интернет-пабликах.

Сейчас такой момент, что всем, а молодежи в первую очередь, очень нужно ободряющее и объединяющее слово. Церковное или светское. Если этим готова заниматься православная церковь, то замечательно. Но пусть это будет понятно.

Кроме того, что движение «Верные» было представлено патриарху и он его благословил, я не нашла никакой другой информации. Никаких подробностей. Тишина. Почему? Хотя бы элементарные подробности того, как оно будет формироваться. Как верующему подростку, который хочет исповедовать справедливость и заботу о близких, а также развивать свой духовный потенциал, найти это движение и записаться туда? Знает ли об этом кто-то, кроме аппарата Анны Кузнецовой? Почему сделали презентацию для патриарха, а для простых людей не сделано ничего? Хочется надеяться, что это в очередной раз тормозит неповоротливая чиновничья машина, а потом она разгонится — и все будет по русской пословице, когда мы долго запрягаем, но быстро едем.

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