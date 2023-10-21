Жизненно опасный ЗОЖ

Люди, решившие вести здоровый образ жизни, ведут его настолько агрессивно, что все вокруг тут же становятся больными. Эти адепты морковки и капустного листа запросто скручивают в бараний рог всех несогласных, наглядно демонстрируя, что растительный белок ничуть не уступает животному. Это уникальное превращение было бы очень смешным, если бы не было таким грустным. В обществе долгое время все это было в рамках шуток уцененного КВН, но в какой-то момент ситуация не просто вышла из-под контроля, она стала неуправляемой и жизненно опасной.

Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет. Печальные примеры на днях привела Ирина Волынец, детский омбудсмен от Татарстана. В Красноярске родители фактически заморили голодом двухлетнюю дочь, исключив из рациона мясо, рыбу, яйца и оставив только овощи и фрукты. У ребенка начала развиваться анемия, он заболел, организм не смог бороться, и девочка скончалась. А в Сочи погиб новорожденный, которого отец-блогер решил приучать к сыроедению и «питанию солнечным светом» с первых дней. Анализируя эти и другие случаи, омбудсмен выступила с инициативой запретить вегетарианство и сыроедение несовершеннолетним. Воплотить в жизнь подобную идею нереально (хотя сейчас такое время — возможно все), но этот яркий пиар-ход обращает внимание на саму проблему.

Понятно, что идея ЗОЖа не новая, а очень древняя, но просто упакованная заново и с бантиками. То, что сейчас называется фитнесом, в Советском Союзе называлось аэробикой; джоггингом был банальный бег трусцой по утрам. При каждом заводе был свой фитнес-клуб, именуемый тогда спортивным обществом профсоюзов. Истоки советского ЗОЖа росли из революционной борьбы за образ нового человека. Плакаты «После работы — под душ!» или «Боритесь за чистоту столовой!» — это были первые ростки здорового образа жизни в его каноническом значении.

Нынешний ЗОЖ отличается от прежнего, как натуральный краб от крабовых палочек.

Реклама, коммерция, продвижение, отсутствие реальной экспертизы — и вот уже нам продают куриные яйца под видом нового эксклюзивного белка от австралийских кур, специально завезенных в Россию и выращенных под музыку Шопена для лучшей яйценоскости. Цена за десяток — 570 руб. И поверьте, уже через три дня активной рекламы в магазине будет очередь. А еще через пять дней появятся люди, у которых от употребления желтка этих яиц рассосались спайки.

Вся проблема сегодняшнего мира в том, что понятие «эксперта» совершенно нивелировано. Блогер, который пишет про спорт, еду и отдых и у которого 1 млн подписчиков — внезапно разрабатывает собственную (!) авторскую (!) диету!

Почему? Кто ты в этой области? Какие у тебя есть исследовательские данные? Мы же ничего об этом не знаем. Но вот он уже продает семинары, делает закрытые клубы для похудения или для занятий физкультурой по его личной методике.

Общая претензия к активистам и адептам ЗОЖа одна — не будьте настолько активны! Не надо советовать всем срочно заниматься бегом! Потому что это полезно на беговой дорожке или на специальном покрытии на стадионе. А на асфальте в душном городе для среднестатистического человека, у которого к 35 годам уже проблемы с суставами колен и пару протрузий позвоночника, — это прямая дорога к травме мениска и связок.

Все хотят быстрых результатов: похудеть за месяц, накачать попу — за два. Не учитывая, что в 35 лет это сделать сложнее, чем в 20. А быстрые в этом вопросе только углеводы. Это они мгновенно из ватрушек перемещаются в бедра, а вот все остальное происходит не так стремительно.

Невозможно бесконечно все запрещать, как обычно предлагают наши политики. В области здорового образа жизни уж точно это не будет работать. А вот просветительская работа институтов здорового питания — будет. Советы врачей ЛФК, которым вернут статус, уважение и зарплату, — будут работать. Реклама бесплатных курсов борьбы с Альцгеймером — будет работать. И тут хотелось бы, конечно, успеть этот период застать, до того, как придет Альцгеймер.

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