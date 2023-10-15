Москва против Санкт-Петербурга

Кто ж не любит ездить в Петербург? Это любимое развлечение всякого москвича — на выходные поехать в Питер. Посмотреть, сравнить, порадоваться.

Я раньше всегда ездил дневными скоростными поездами — три с половиной часа, и ты на месте. А в последнее время распробовал ночные, неспешные. Есть в этом какая-то правильная размеренность. Приехать заранее на вокзал, весь день до этого прозанимавшись рабочими и домашними делами, войти в купе с приглушенным светом, выпить чаю с кубическим сахаром, лечь на застеленную свежим бельем полку, перекинуться парой дежурных фраз со случайным попутчиком и на восемь часов погрузиться в неглубокую дрему под стук колес и краткие остановки.

Москва — это витрина всех возможных достижений человечества. Здесь небоскребы и ВДНХ, здесь Парк культуры и многокилометровые пробки, здесь круглосуточная иллюминация и постоянно бегущие люди. Москва — город стихийный и в то же время какой-то очень сосредоточенный на себе, своем развитии, своем убранстве, своих людях. Тут никто никому по сути не нужен, но все при этом как-то неплохо живут, все друг друга знают, здесь все можно сделать сегодня, вот прямо сейчас, здесь обо всем договориться.

В Петербурге ничего сделать сегодня не получится. Если вам нужно с кем-то встретиться или что-то сделать, вы скорее всего услышите: «Сегодня уже не могу. Сегодня никак. Давай попробуем завтра». И к этому темпу иной жизни нужно привыкать. Не для того Петербург строился, чтобы люди там лишний раз суетились.

Петербург — город продуманный тонко и точно. Правда, очень давно и, конечно, никаким современным требованиям не отвечает. Разница с Москвой колоссальная, но для ощущения этой разницы мы и отправляемся в короткое путешествие.

Едешь по проспекту и не можешь понять — две тут полосы, полторы или вообще одна? Сколько ждать такси и почему оно бордового цвета?

Мои петербургские друзья, приехав недавно в Москву, все ходили и ахали — сколько зелени, сколько деревьев! И правда, я сижу перед своими окнами и света белого не вижу — вокруг клены и березы растут выше домов. А я не то чтобы за городом живу. Как-то и не задумывался об этом. А тут приехал в Петербург, шел вдоль канала Грибоедова, увидел три тополя и долго стоял, смотрел на них, пораженный. Ведь правда, любая зелень в Питере — это удивление, будто заповедник. Потому что город четко соответствует намеченному плану — это город для людей, а не для всяких там растений. Другой вопрос, что XX век перевернул этот игральный стол, все стало иначе. Теперь Петербург город скорее отдохновенный, даже сонный. Здесь все кажется медленным.

Кто-то мне сказал, что в Москве с 2011 года открыли 74 станции метро, а в Петербурге за это же время закрыли четыре. Во-первых, это похоже на правду, а во-вторых, не похоже, чтобы кто-то от этого страдал.

Я вчера заблудился при переходе с одной станции метро на другую по дороге в офис. Живу в Москве с рождения, в этот офис за пять лет уж пару тысяч-то раз я туда-обратно съездил. А все равно заблудился. Все эти МЦК, МЦД, диаметры. Они хороши и удобны, спору нет, но они как-то бесчеловечно утомительны. Одна моя дальняя родственница, впервые попав в Москву в шестидесятых годах прошлого века, вышла на Маросейку, увидела толпы спешащих людей и сказала: «Ладно, мы-то по делу идем, а они-то все куда?»

Иное дело Петербург. Едет себе подземный поезд и едет. Куда? Туда. Ну, может, и мне примерно туда и надо. Там выйду разберусь.

Однажды я на открытии книжного магазина в Петербурге познакомился с очень милой семейной парой, мы разговорились, и они тут же позвали нас к себе в гости. Так и сказали — тут недалеко. Я говорю: «Давайте такси возьмем». — «Зачем, — отвечают, — тут же близко».

Мы шли пешком, ехали на троллейбусе, что для современного Сергею Собянину москвича уже экзотика, снова шли пешком, потом пересели на какую-то маршрутку и опять шли ногами. Для москвича это маршрут немыслимый. Казалось бы: заказываешь такси, платишь деньги, приезжаешь куда нужно через десять минут. Но петербуржцу этого не объяснить. Зачем платить, когда некуда торопиться? Не спеши, а то успеешь.

А прекрасный петербургский общепит? Там есть все и все можно есть. Хочешь устриц? Пожалуйста. Хочешь копеечного куриного бульона — вот вам. Не так давно на ВДНХ в Москве я съел хот-дог за 650 рублей. Так он даже вкусным не был. А в Петербурге я полноценно пообедал за 220. В Москве такого не сыщешь. Уж по крайней мере не в центре, не среди толпы.

Уж сколько раз я был в Эрмитаже, а не перестаю восхищаться Иорданской лестницей и тем, сколько людей туда приходит. Будто бы миллионы. Всем непременно надо посмотреть на Гейнсборо. И всякая милая смотрительница непременно подскажет, как пройти в зал с картинами итальянского Возрождения XV века. Хотя это в двух километрах от нее. А куда торопиться? Возрождение из Эрмитажа не убежит.

Москва и Санкт-Петербург — это будто бы два полюса. Но один без другого представить нельзя. Поэтому нужно снова бежать на поезд.

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