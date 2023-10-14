Зачем оболтусу последний айфон?

Вообще это была, конечно, гигантская глупость для иностранных брендов — уходить из России. Не, я все понимаю, указание «старшего брата», демонстрация несуществующего единства. А все равно глупость. Потому что в России до сих пор очень любят понты. И именно здесь можно увидеть новый айфон у школьника уже спустя неделю продаж.

Звезды эстрады, эскортницы и школьники — три кита, которые сегодня обеспечивает уверенную продажу дорогущего 15-го айфона в России. Раньше к первым покупателям еще присоединялись айтишники и политики. Технарям было интересно потестить игрушку, а для политиков это было престижно. Сейчас технари заранее посмотрели характеристики и поняли, что не стоит тратить заработанное, а политики, если и не перешли на российскую операционку «Аврора», то прилюдно новые иностранные гаджеты не светят. Это теперь не просто не престижно, а политически недальновидно.

Официальной статистики на счет троицы — звезды, эскорт, школьники — нет, но мы будем основываться на полевых исследованиях. С момента начало продаж прошло около трех недель, и в соцсетях уже можно увидеть фото с гаджетом нового поколения. И совершенно не важно, что специалистами он уже назван «худшим в линейки смартфонов». Со звездами все понятно — это тренд. Для девушек низкой социальной ответственности новый телефон — это как ценник сразу на лоб наклеить, рыночный подход. Но вот зачем новая «пятнашка» за 130 тысяч рублей школьному оболтусу?

Камеры, повышенный объем памяти, новые фичи — неужели все это так сильно нужно в школе? Для чего? Чтобы зайти в электронный дневник или сфоткать ДЗ, написанное на доске? Каждому понятно, что нет ни одной причины, чтобы покупать школьнику такой телефон. Кроме желания понтоваться и демонстрировать это всем окружающим.

Когда речь идет о потакании хотелкам своего сладкого пупсика, любые слова бессмысленны. Про это еще в прошлом веке написал Самуил Маршак: «А то, чего требует дочка, должно быть исполнено. Точка». Правда, написал он это с сарказмом, высмеивая нравы отца — капиталиста и расиста. Но с годами все так поменялось, что вчерашняя сатира сегодня стала обывательской реальностью.

Тут, конечно, можно спросить: а какое дело автору колонки до этого? Не кажется ли автору, что он лезет в чужой карман и считает чужие деньги?

Что тут сказать… Нет, не кажется. И вот почему. В эпоху соцсетей и повальной жизни напоказ покупка нового айфона — это демонстрация денег. Прямо или косвенно — неважно. Подросток показывает, что он вот такой крутой. И родители могут это обеспечить.

Но проблема в том, что по статистике меньше 1% могут купить деточке айфон без ущерба для семейного бюджета. Все остальные покупки — это кредит. Даже не углубляясь в ключевую ставку Центробанка, каждый понимает, что сегодня кредит вовсе не тот, что был два или три года назад. Сегодня — это кабала и разорение. Не говоря о том, что в принципе любой кредит — это психологическое и финансовое бремя.

Родители берут кредит на дорогой телефон и думают, что тем самым они показывают, как сильно любят ребенка. Но на невербальном уровне это выглядит совсем по-другому. Ребенок считывает это так: покажи всем, что у тебя это есть, пусть даже мама теперь экономит на маникюре в салоне, а папа перешел на дешевый табак. Больше всего это похоже на перевязь Портоса, которую он с шиком демонстрировал всем желающим. «Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевязь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи».

Вопросики к людям, спешащим купить айфон школьнику, усугубляются еще и тем, что обслуживать и ремонтировать его стало в разы сложнее и дороже. Операционная система не поддерживает многие российские приложения, а значит, это потребует дополнительных телодвижений.

И последнее, не сильно заметное, но самое важное, — изменилось время. Гламур, шик и демонстрация денег уходят. Становится неуместным намазывать черную икру на бутерброд с красной икрой. Еще немного, и китч останется только в учебниках по стилю. На смену ему уже идут скромные твидовые пиджаки и матовая кожа лоферов. Это приведет за собой пересмотр всего. И в первую очередь приведет к изменению потребительского поведения.

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