Зачем мы ворошим плохие воспоминания

Ностальгией принято называть не только тоску по родине, но и тоску о прошлом. Почему же воспоминания системно вызывают столько интереса и желания ими поделиться? Почему ностальгические материалы, в которых предлагают людям повспоминать, приводят к огромному количеству комментариев, даже если события были откровенно разрушительные для человека или общества в целом?

Например, читатели одного из блогов массово делились, как они пережили кризисное постперестроечное время и дефолт. Читаешь эти комментарии и кажется: вот ведь жрать же людям было нечего! Многие лишились накоплений, которые откладывали годами… Стояли сутками в очередях за самым необходимым. И все равно сейчас вспоминают, с воодушевлением описывая это время, свои трудности и то, как их преодолевали.

Что-то мне подсказывает, что если попросить людей понастальгировать, например, по поводу Олимпиады-80 или любых других событий, которые трудно назвать негативными, будет гораздо меньше желающих поделиться своими эмоциями.

Почему же так происходит?

В ответ вам могут сказать, что так устроена наша психика. Дескать, события, связанные с негативными эмоциями, запоминаются лучше. Однако если мы обратимся к научным исследованиям, однозначного подтверждения такой особенности психики мы с вами не найдем. Даже складывается впечатление, что большинство исследователей придерживаются противоположной точки зрения, что запоминаются лучше именно события, связанные с положительными эмоциями.

Я бы сказал так: большинство людей хотят вспоминать что-то, что связано именно с положительным эмоционированием, и стараются забыть то, что при воспоминании приносит именно боль. А отрицательные эмоции — это именно боль, но не физическая, а личностная.

Стоп, скажете вы. Ведь только что, выше в статье, было написано, что люди с упоением вспоминают кризисы и дефолты, но при этом их не заставишь с вовлечением рассказать что-то про положительные события того времени…

Я опишу несколько особенностей нашей памяти и мышления, которые объяснят эту несостыковку.

Большинство людей будут навязчиво вспоминать о чем-то, что вызывало у них в прошлом положительные эмоции, если сейчас они эти эмоции получить не могут. Если же текущее состояние человека или общества преимущественно благополучное, скорее всего, воспоминание о положительных событиях прошлого если и произойдет, то не так ярко. Ну, согласитесь, если вы сейчас на высоте и в приподнятом настроении, то, скорее всего, вы будете думать о своем будущем или сосредоточитесь на тех возможностях, что у вас есть в настоящем.

Но когда у вас хорошее, ресурсное состояние, вы с упоением вспомните, как в голодной и холодной общаге жарили всей комнатой последнюю картошку или завалили всей группой экзамен по сопромату.

Наоборот, люди, которые хронически находятся в тревожных, депрессивных состояниях, склонны к классической ностальгии, которая предполагает именно тоску о прошлом. Они мусолят в своих мыслях те события, которые когда-то им приносили радость и удовольствие. Те события, которые на данный момент кажутся недостижимыми и потерянными. И эти мысли загоняют таких людей на более глубокие уровни негативных переживаний, потому что тоска — это боль потери, ощущения горя по ушедшим возможностям и временам.

Итак, складывается ощущение, что для большинства людей даже в текущей жизненной ситуации более характерно воспоминание о жизненных трудностях, нежели о классических радостных событиях. Это само по себе говорит, что общество сейчас довольно благополучно в массе своей. Ведь если бы наши сограждане массово находились в хронических негативных переживаниях, они бы гораздо чаще тосковали о «золотых деньках» прошлого.

Но во всем этом есть еще один секрет. Воспоминания о лишениях — это в основном воспоминания не о самих трудностях, а о том, как их удалось преодолеть.

Фактически, человек, который взахлеб описывает свои трудности и потери во время дефолта, на самом деле делится с окружающими своими достижениями. Он рассказывает, как смог прожить эти трудные времена, потому что они закончились приобретениями и победами.

Подтверждение этим словам легко найти в реальной жизни. Взять хотя бы разное отношение ко Второй мировой войне европейцев и россиян. Для большинства людей в России воспоминания о Великой Отечественной войне священны. Да, это была боль для миллионов людей. Но мы помним про эту боль, потому что мы победили в этой войне. Большинство европейских народов пострадали в этой войне гораздо слабее, чем советские люди. Французы, например, прошли эту войну «на лайте», как сказала бы современная молодежь. Но и к победе они имели гораздо меньшее отношение. Поэтому и вспоминать об этой войне они особенно не хотят.

Вот какой вывод мы можем сделать: люди хотят говорить о тех трудностях, которые они преодолели. Ведь по сути, они рассказывают не о проблемах, а о своих сильных сторонах, которые им помогли прожить жизненные кризисы. Конечно, есть и исключение из этого правила, но общая закономерность именно такая.

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