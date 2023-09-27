Почему роботы-помощники только мешают, а успокаивающая музыка бесит

Бывает такое: ррраз! и все! Жизнь оборвалась! Отключили интернет! Я в такие моменты чувствую себя буквально потерянной в космосе.

А сегодня мир такой, что пока ты вне сети, случиться может что угодно. Вообще все. Поэтому медлить не надо, а надо срочно звонить провайдеру, поскольку время не просто по цене золота, а уже по цене английских бриллиантов из королевской короны.

И вот тут между моим счастьем с мемами встает робот-автоответчик. И начинается эта заезженная пластинка: как мы рады; подождите; вам ответят; а может, вы скажете, что случилось; просто нажмите в тоновом режиме следующие цифры.

А дальше хуже. Робот, словно комедийная бабуля из советского фильма, ничего не понимает.

— Я не могу разобрать, что вы говорите. Повторите.

Я почти ору:

— Нет интернета.

Возможно, мир уже в огне. А я сижу, ничего не знаю. Общаюсь с роботом.

— Повторите еще раз вашу проблему.

И в тот момент, когда больше всего хочется сказать: «Да чтоб ты сдох!» — связь обрывается.

Как вышло так, что роботы, призванные облегчить нам жизнь, усложнили ее? И хуже того: они сами стали источником раздражения. Сегодня, по статистике Фонда «Общественное мнение», в тревожном состоянии находятся 70% россиян, это рекордно высокая цифра. И тут еще роботы-помощники со своей успокаивающей музыкой, которая только бесит. «Вы в очереди 25-й, время ожидания составляет 30 минут. Ваш звонок очень важен для нас».

А ведь все задумывалось совсем по-другому. В идеальном мире фантастики ХХ века роботы были придуманы для того, чтобы помогать человеку. А те роботы, которые вредили и разрушали все вокруг, обязательно погибали в конце фильма. Это была большая битва между злом и добром. Но в итоге победило не зло и не добро.

Победила подделка. Профанация.

Пустой звук. «Ожидайте ответа».

Раньше как: долго дозваниваешься куда-то, кричишь им. Они в ответ тоже кричат. Все друг на друга орут. И всем понятно, что случилось.

Сейчас дозваниваешься сразу. И дальше — ожидание.

Понятно, что русский человек первым делом стал искать возможность, как обдурить робота. В этом наша сила. Самое простое — это постоянно говорить: «Соедините с оператором». Работает, но не всегда. Потому что робот, не хуже подозрительного мужа или жены, начинает выспрашивать: а зачем? В итоге чат-бот тратит еще больше моего времени, чтобы переключить меня на оператора.

Впрочем, в интернете есть достаточно идей, как обойти этих автоматических помощников, которые бесят. Например, у него можно спросить: «Как отключить голосового помощника?». Это команда, которая прописана в программе, поэтому есть шанс, что робот «поймет» и переключит вас на реального оператора.

Другой вариант — задавать роботу вопросы, которые могут поставить его в тупик. Например, спросить время полураспада натрия. Ну или — в модном тренде — поинтересоваться, думает ли он о Римской империи и как часто.

Понятно, что жизнь не откатится назад. Искусственный интеллект будут обучать, он сможет не просто ответить про Римскую империю, но и назовет годы жизни Цезарей. Я предполагаю, что ИИ обучат даже настолько, что он будет и вправду очень быстро решать вопросы. В конце концов, вот недавно один из банков и правда представили отличный кейс: робот «забалтывает» мошенников и не дает им возможности обдурить клиента.

И если бы я сочиняла футуристический рассказ, то я бы придумала, что в будущем будет отдельная очень дорогая, суперэксклюзивная, лакшери услуга: на звонок будет отвечать оператор-человек. Он будет сразу поднимать трубку. Говорить, что-то очень понятное. Возможно, он будет картавить.

Это будет как сейчас сумка ручной работы или обувь. Или ручная вышивка на одежде, которая стоит в разы дороже, чем машинная штамповка.

Роботы нас, несомненно, победят. Но не выиграют.

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