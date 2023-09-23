Как копить на крупные покупки

Многое из того, о чем мы мечтаем, связано с большими тратами. Это может быть приобретение квартиры, машины или бытовой техники, долгожданный ремонт или косметическая операция. Никаких секретов в формировании накоплений нет. Основное правило — регулярно откладывать средства. Но тут важно понимать, какую сумму и за какой срок необходимо накопить. Исходя из этого, нужную сумму необходимо разделить на количество месяцев, которое у нас есть, — ровно столько потребуется откладывать ежемесячно, чтобы достичь поставленной цели в срок.

Бывает, что даже при таком подходе размер ежемесячных накоплений пугает или вовсе не вписывается в бюджет. В таком случае необходимо или увеличить срок накоплений, или задуматься над тем, так ли необходима покупка.

И здесь важно помнить о том, что с финансовой точки зрения без ущерба для привычного образа жизни можно откладывать около 10-15% своих доходов. Но, конечно, все зависит от покупки. Например, в случае формирования накоплений на первоначальный взнос по ипотеке, размер ежемесячных отчислений временно может быть увеличен и до 30-40%. В данном случае подобный шаг оправдан, поскольку поможет быстрее решить насущный вопрос с приобретением недвижимости. Если же речь идет о менее важных вещах, например, об отпуске или путешествии, обновлении телефона или ноутбука, то не стоит откладывать на эти цели более 20% дохода.

Оформлять кредит можно в двух случаях. Первый — если планируется купить квартиру, дом, участок или другую недвижимость, когда ставка по кредиту ниже, чем текущая инфляция. Тогда выгоднее оформить сделку сейчас, затем спокойно делать платежи в рамках договора, а не пытаться накопить всю сумму.

Квартиры постоянно растут в цене. И в некоторых случаях, откладывая средства на покупку недвижимости, может возникнуть ситуация, при которой размер формируемых накоплений не успевает за повышением стоимости. В какой-то момент разрыв может оказаться настолько сильным, что можно просто попрощаться с этой мечтой.

Не менее важна и эмоциональная составляющая. Если люди въехали в свой дом и они счастливы, это, вполне вероятно, позволит увеличить их доходы и быстрее погасить кредит.

Второй случай, когда кредит оправдан, — если это инвестиция в профессиональном плане. Например, артист вкладывается в костюм, чтобы иметь возможность зарабатывать. Или таксист покупает машину, чтобы использовать ее для оказания услуг.

Сюда же можно отнести образование: прохождение курсов, повышение квалификации или получение новой профессии. Все это даст дополнительный импульс для повышения собственных доходов в будущем. На такие цели можно брать кредит и спокойно его выплачивать, продолжая зарабатывать деньги. Не стоит сравнивать подобные займы с потребительскими кредитами. Когда деньги берутся на отпуск, автомобиль, смартфон, вещи, украшения, свадьбу, просто потому что это модная вещь. Если хочется заиметь телефон последней модели, лучше все же попытаться на него накопить, чтобы удовлетворить эту свою потребность без совершенно ненужных переплат.

При выборе инструментов для формирования нужной суммы, необходимо отталкиваться от срока, который для этого есть. Если это год или полгода, лучше использовать депозиты и накопительные счета.

Когда же мы говорим про более длительный период, от года и больше, можно рассмотреть программы накопительного страхования жизни, срочные депозиты, инвестиции в ценные бумаги и паевые фонды.

Так, например, если необходимо накопить 1 млн рублей за пять лет, то ежемесячно потребуется откладывать примерно по 17 тысяч рублей.

Но не стоит забывать, что программы НСЖ, помимо формирования накоплений и получения гарантированной доходности, обладают рядом других преимуществ: страховой и юридической защитой, а также возможностью получения налогового вычета.

Существуют и другие инструменты. Например, облигационные. Здесь хоть и выше доходность, но стоит учитывать степень риска.

Сегодня большинство российских банков позволяют формировать накопления любым удобным способом и при помощи личного кабинета. Не нужно никуда ездить, чтобы открыть вклад или накопительный счет. Более того, можно подключить такие сервисы, как автонакопление, когда в копилку будет перечисляться определенный процент со всех полученных доходов или расходов.

Накопить на мечту под силу каждому. Да, придется разобраться со своими доходами и расходами, научиться анализировать траты, по возможности избавиться от импульсивных покупок, возможно, начать больше зарабатывать. Финансовые инструменты помогут наладить систему личных финансов, повысить самоорганизацию, не дадут снять и спустить все деньги раньше срока. Главное — сформулировать свою цель и начать к ней движение.