Кому выгодна паника граждан из-за беспилотников?

К людям тревожным беда никогда не приходит одна. Стихийное бедствие, пролет коптера, да что угодно для них — повод придумать еще одно несчастье. В этот раз личного характера: «Следующий дрон-бомбардировщик точно упадет мне на голову», — думает такой человек. Или: «Я утону во время ливня, когда в Москве снова забьются водоотводы. А еще лучше, если я буду за рулем, меня потоком припечатает к кремлевской стене, естественно, я погибну, и все-таки охрана на всякий случай пустит по моему бездыханному телу несколько очередей из автоматов, пулеметов и торпедирует с тайной подлодки, пришвартованной где-нибудь в Серебряном бору».

Кому-то подобный ход мыслей может показаться смешным, но немало людей действительно живут в такой реальности. И внешне их сложно отличить от простых, задерганных проблемами и новостями россиян.

Число психически нестабильных людей растет на протяжении 30 лет, сейчас их (нас?) официально около 6 миллионов. Примерно в тех же пропорциях увеличивается число непрофессиональных психологов, которые просто не в состоянии справиться с запросами своих клиентов.

По оценкам Росстата, дипломированных психологов сегодня около 200 тысяч, и немногие из них на самом деле могут помочь «беспокойным» людям. Хороший психолог «снимает тревожность» максимум за десять сеансов, а в основном — за два-три. Если этого не происходит, то клиента отправляют к психиатрам или психотерапевтам.

После атак беспилотников на Москву и другие города число запросов от страдающих «страхом бомбардировок» резко выросло. Тревожные люди получили объективный, как им кажется, повод для волнения. Для них — это серьезная проблема. Но помощь, которую им пытаются оказать «психологи» с дипломами, больше напоминает детские игры в страшилки: «Думайте о чем-то хорошем», «Сравните вероятность падения дрона с вероятностью попасть под машину», «Внушите себе, что с вами все будет хорошо»…

Эти советы помогут человеку со стабильной психикой, а тем, кто страдает расстройствами, нужна терапия. Иногда длительная, потому что они не особо боятся смерти или инвалидности. Для них собственная гибель — всего лишь способ потешить самолюбие. Главное, чтобы произошло эксклюзивное происшествие. Страх, замешанный на эгоцентризме, — вот что их будоражит.

Наверное, у всех есть назойливые знакомые, которые регулярно заболевают редкими недугами, попадают, по их словам, в нетипичные ситуации, знакомятся «с очень странными людьми». Такие персонажи способны за полчаса довести нормального человека до апатии. Но если они заражаются страхами, то зацикленность на самих себе может сыграть с ними злую шутку. Им будет неинтересно бояться вполне понятных событий. Например, поскользнуться зимой и сломать ногу. Нет, им захочется облучаться от вышки 5G, убегать от украинских коптеров, воевать с пришельцами — все зависит от личных пристрастий. Если человек верит в «людей в черном», он по-любому будет с ними сражаться, потому что в его представлении о мире они реальны. То есть на работе он сводит дебет с кредитом, а в свободное время погружается в свою реальность, прислушивается к каждому жужжанию на улице, сообщает в полицию о пролетевшем над соседним двором беспилотнике.

За последние месяцы специальные службы получили сотни тысяч сообщений о летящих дронах, оказавшихся птицами, вертолетами МЧС, звездами в ночном небе, галлюцинациями… Это означает, что Россия проигрывает в психологической войне. По ту сторону противостояния спецслужбы наверняка радуются происходящему, ведь тревожность масс порождает нестабильность в обществе и политический хаос.

Федеральные телеканалы, по мере возможностей, успокаивают людей. Объясняют, что дроны не настолько опасны, как стаи бездомных собак, заполонившие города в регионах, или маньяк из сериала. И действительно, в отличие от песиков, целью дронов выступают военные объекты, а не простые люди. Но местные власти время от времени продолжают разгонять истерию. Надо отдать им должное, у них это неплохо получается. Раскачать психику человека, который несколько десятилетий подряд обрабатывался байками о рептилоидах, тайном оружии, заговоре инопланетян с олигархами и пр., несложно. Пандемия 2020 года показала, насколько сильно воздействие теорий заговора и фантазий телевизионных сценаристов на психику людей — за считанные дни с полок пропали медицинские маски, которые в результате никого не спасли, да и не могли спасти от заражения.

Человечество на протяжении всей истории создает вещи, которыми не может нормально управлять, — от лошадиной повозки до искусственного интеллекта. И то, что череда случайных событий может произойти в жизни каждого, совсем не говорит о его исключительности.

Человек, опасающийся беспилотников, — продукт обработки желтой прессы и безнадеги, которую внушают «культовые» отечественные фильмы. Такие люди выросли с ощущением инфернальной опасности и стараются сделать его максимально конкретным. С ними всегда «случается что-то плохое» — и поэтому они идеальная мишень не только для беспилотников, но и для спецслужб других государств.

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