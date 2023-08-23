Как застраховать свою жизнь и заработать

Индекс RUSFAR рассчитывается Московской биржей с апреля 2019 года и показывает справедливую стоимость обеспеченных денег. С прошлого сентября он применяется в отношении активов в юанях. В этом году на российском рынке появились первые страховые программы на его основе.

На российском рынке ценных бумаг есть два важных показателя – RUONIA (Ruble Overnight Index Average) и RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate). Первый измеряет ликвидность для банков на межбанковском рынке. Это «эталонная» ставка по необеспеченным межбанковским кредитам в рублях на условиях «овернайт», то есть действующая одни сутки. Ее администрирует Банк России.

RUSFAR при сходных значениях и динамике рассчитывается на срок до трех месяцев и может использоваться инвестором для определения доходности краткосрочных облигаций с минимальным уровнем риска. Этот индикатор вычисляется на основе операций РЕПО (сделок купли ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене. — «Газета.Ru») с использованием клиринговых сертификатов участия (КСУ), а в его формировании участвуют 20 крупнейших маркетмейкеров (банков, крупных фондов, брокеров).

КСУ выдается в обмен на внесенные активы — одна ценная бумага на каждый рубль участия. Это своего рода обеспечение по сделкам. Участвовать в них могут около 200 банков, брокеров и прочих финансовых компаний. За счет этого данный индикатор способен точнее отражать реальную стоимость денег, и в целом стремление к подобным показателям уже стало глобальным трендом.

Если RUONIA служит для оценки эффективности денежно-кредитной политики в стране и используется в основном для межбанковских расчетов, индикатор RUSFAR создан для всех институциональных инвесторов, которые имеют возможность подключиться к Московской бирже и удовлетворяют ее требованиям, чтобы взаимодействовать с остальными участниками. Он формируется на основе самого ликвидного сегмента рынка.

С сентября 2022 года Мосбиржа определяет не только рублевую и долларовую ставку, но и RUSFAR CNY — в юанях, а с июля 2023-го введен еще и дополнительный индикатор RUSFAR CNY real time, который обновляется каждые 15 минут с 10:00 до 12:30 по мск.

С RUSFAR связан целый ряд финансовых инструментов. Например, те же паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые размещают деньги через РЕПО, и за счет чего формируется сам индекс. На него ориентированы биржевые ПИФы (БПИФы), а теперь еще и первый на российском рынке продукт страхования жизни с ежедневной доходностью и полной защитой капитала.

Начинающим инвесторам новый страховой продукт позволяет попробовать себя в этой сфере при помощи прозрачного инструмента с небольшим порогом входа (от 50 тыс. рублей). В ближайшее время клиентам станет доступна возможность снятия и пополнения договора. В качестве основного преимущества продукта можно отметить ежедневное начисление дохода. Новый продукт рассчитывается на базе RUSFAR ON RUB. Деньги клиента сразу переводятся в страховые единицы и размещаются под актуальную действующую ставку денежного рынка.

При этом капитал на 100% защищен страховой компанией, то есть размер страховой единицы не может стать меньше, чем в момент оформления договора.

Основным преимуществом для подобного рода продуктов является отсутствие просадок, поскольку ежедневное размещение на денежном рынке будешь лишь капитализировать постоянный доход.

Зависимость продукта от RUSFAR освобождает клиента еще и от уплаты НДФЛ с дохода по продукту, так как ставка размещения всегда будет чуть ниже ключевой ставки Центробанка РФ.

Человек получает налоговые, наследственные и юридические преференции, эти инвестиции проще передать наследникам, если оформить их в качестве выгодоприобретателей при наступлении страхового случая. Можно даже подать заявление на налоговый вычет и вернуть часть средств (сейчас с максимальной суммы в 120 тыс. рублей вложений, а с 2024 года — со 150 тыс. руб.).

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