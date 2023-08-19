Как Коко Шанель создала, потеряла и возродила первую в мире модную империю

На протяжении долгих лет Коко скрывала свой год рождения. Во-первых потому, что ей хотелось быть ровесницей ХХ века, а не родиться за 17 лет до его начала. Хотелось быть молоденькой в 20-е годы, танцевать чарльстон, изобрести Chanel №5, маленькое черное платьице, элегантную женщину 30-х годов, создать свои костюмы в 50-е годы и уйти на покой в 60-е. Мало что из этого ей удалось, но Шанель — это самая популярная женщина-кутюрье в мире ХХ века. Ни один кутюрье, как бы ни хотел, не может сравниться с ее мировой славой.

Обидно только одно — что ее день рождения, 19 августа, совпал с днем смерти ее любимого друга Сергея Павловича Дягилева. И после его смерти в 1929 году она отказывалась справлять свой день рождения.

Ее путь в моду был очень тернист. Коко начала как певичка в кафешантане в городе, который называется Мулен. Она разливала минеральную воду в городе Виши. Получила начальное школьное образование в монастырской школе в городе Обазин во Франции. Никогда не училась рисунку, профессиональному шитью, моделированию. Однако, она могла создать первую мировую империю моды.

Главное достоинство, которое было у нее, это бесконечная привязанность к работе и наличие вкуса. Вкуса очень простого, — она любила минимум цвета. Белое, черное, зеленое, коричневое — ее любимые сочетания. И, конечно, в этой простоте, которую воспитали в ней монашки в монастыре, она создала очень многие важные, удобные женские вещи. Часто используя при этом трикотажное полотно, которое на настоящий момент является основной материей для создания всей одежды в мире.

Интересный факт, что у Шанель было множество увлечений. Мужчины ей помогали в жизни, но ни один не захотел на ней жениться. И ни один не помог ей сделать ребенка. У Шанель были очень интересные жизненные спутники. Во-первых, великий князь Дмитрий Павлович Романов, который помог ей создать духи Chanel №5, потому что познакомил ее с Эрнестом Бо, московским парфюмером из фабрики Rallet в Москве, которая сейчас называется «Свобода». Он и разработал этот аромат. Затем ее роман с английским аристократом, герцогом Вестминстерским, который открыл для нее не только двери своих дворцов, но и увлечение английскими и шотландскими тканями и орнаментами. Так твид — типичная английская ткань — стала основной тканью многих ее верхних изделий.

Ее долгая дружба с Сергеем Дягилевым помогла ей оформить три постановки для русского балета. Она также была очень увлечена темой русских вышивок, которые часто встречались в ее моделях благодаря тесному сотрудничеству с великой княгиней Марией Павловной Романовой и ее ателье «Китмир».

Распорядителем в доме Chanel был князь Сергей Кутузов, внук знаменитого полководца Кутузова. А художественным директором была русская манекенщица Ия Григорьевна Ге, в замужестве леди Абди. Иными словами, у Шанель был очень интернациональный круг общения. Она была открыта миру, очень много путешествовала, работала в Голливуде над тремя фильмами. И очень часто работала с манекенщицами из Грузии, а также со знаменитым художником Ильей Зданевичем, уроженцем Тифлиса, который создал для нее ткани с набивным орнаментальным рисунком.

Главной конкуренткой Шанель была итальянский дизайнер Эльза Скиапарелли. Их противостояние легендарно. В год немецкой оккупации Франции, 1940-й, Коко была вынуждена закрыть свой Дом, видя наступающие тяжелые времена. Но уйдя из мира моды, где она абсолютно не работала 14 лет, она связала себя, к сожалению, с оккупационными войсками Германии. Это самая грустная, трагичная страница ее жизни. И роман с немецким офицером в военные годы, которого звали Вальтер Гюнтер фон Динклаге, был, к сожалению, очень мрачной страницей в ее жизни. В 1944 году Коко скрылась от французского правосудия в Швейцарии и поселилась в Лозанне. А в 1954 году, когда ее конкурентка Скиапарелли обанкротилась, Шанель на деньги ее спонсоров, братьев Вейтгеймеров, вернулась в высокую моду.

Это возвращение сначала вызвало неприязнь и критику широкой публики, но год спустя в Коко вновь поверили, и ее знаменитые костюмы Chanel стали лидерами продаж. Многие знаменитости этой эпохи, включая Жаклин Кеннеди и принцессу Монако Грейс, носили такие костюмы. Ее успех был абсолютно фантастичным. И это не только обилие разнообразных форм одежды, но и новые ароматы, косметика, бижутерия.

Шанель уже была в возрасте, ей было сильно за 70, однако она продолжала работать и достигать новых высот. А первые звонки, которые предвещали крах дома Chanel, были связаны с изобретением мини-юбки, которую Шанель презирала. Для нее мини и открытые локти были безусловным знаком неэлегантной женщины и точно не женщины ее возраста. Поэтому к концу шестого десятилетия дом Chanel стал терять уровень популярности и даже был маркирован как Дом для пожилых клиенток.

Ее смерть в 1971 году пришла после ее увольнения из Дома. Но время лечит. Новые художественные директора, особенно Карл Лагерфельд, который встал во главе этого дома в 1983 году, не только подняли продажи Chanel, но помогли полюбить бренд даже молодежи.

На сегодняшний момент Chanel — одна из самых богатых марок, широко продаваемая во всем мире. И, несмотря на закрытие бутика в России, популярна среди русской новой элиты. И я ценю ее вклад в мир моды, потому что она внесла простоту, четкость линии, удобство, накладные карманы, искусственный жемчуг и детали, особенно черные носы на обуви, которые так понравились миллионам, что и сегодня почти каждая женщина в мире хочет иметь хотя бы что-то с маркой Chanel.

Я поздравляю эту уникальную женщину с днем рождения и желаю ей на том свете поднести бокал ее любимого вина, рислинга, которое она пила почти каждый день, и ее любимые сигареты, которые назывались Camel. Все те, кто любит Шанель, пусть поднимут сегодня бокал, вспомнят эту уникальную труженицу, которая происходила абсолютно из народных глубин, которая не имела никакого отношения к элите, но достигла цели и стала элитарной во всех смыслах этого слова.