Кумиры и поклонники: кому выгодно штамповать фанатов звезд?

Миллионы подростков по всему миру лишились сна, а все потому, что Ариана Гранде на несколько секунд сменила аватарку в запрещенной соцсети и тут же вернула ее обратно! Пресса бьется в истерике, завистницы поскуливают, хроникеры в изумлении.

Кстати, кто такая Ариана Гранде – не имеет совершенно никакого значения. Важно, что есть обезумевшие поклонники, которые круглосуточно следят за ее аккаунтами. Ясное дело, подростки: взросление, сепарация, гормоны, папа с мамой – враги, тетка с обложки – лучшая… Почему лучшая? Потому что подростки, как никто другой, чувствительны к несовершенству мира. А тетка – она само совершенство! Отфотошоплена, вдобавок логично рассуждает о серьезных вещах. Не то что старшие…

Подросткам не нужны новейшие модели смартфонов и дорогие шмотки. Им нужен идеальный человек, подражая которому они, как им кажется, будут становиться лучше своих опостылевших родителей, невменяемых учителей и «дебилов»-сверстников.

А если кумир появится на публике с новым смартфоном или будет носить одежду определенных марок, значит, подросток всеми правдами и неправдами добудет именно эти атрибуты. Разве можно без них приблизиться к идеалу?

Фабрика кумиров – очень прибыльный, веселый, а еще и политически важный бизнес. В фильме «Почти знаменит» музыкальный продюсер сказал прототипам музыкантов из Led Zeppelin: «Сейчас вашим слушателям 14 лет. Через два года они поступят в колледж, и вы им будете не нужны».

Так и есть. Только подросток может на последние деньги скупать мерч любимого исполнителя. 11-14 лет – это целевая аудитория всего шоу-бизнеса. К 16 годам тинейджеры должны быть полностью погружены в информационный и эмоциональный кокон, который им сплетут продюсеры. Большинство выберется оттуда годам к 20. Как правило, совершенно не теми личностями, какими их предполагали воспитать родители, но зато идеальными потребителями. А некоторые останутся в этом коконе до конца жизни.

Хиппи, панки, металлисты, рэперы, готы, хипстеры – каждая субкультура – это всего лишь набор манипуляций, которые должны определенным образом влиять на молодежь. Для каждого подросткового психотипа используется специальный жанр музыки, тип установок и киносюжетов.

Проще всего работу продюсеров прослеживать задним числом. К примеру, сексуальная революция 1960-1970-х годов. Были подобраны группы, которые пели об одном и том же, но с разной подачей: Beatles – для романтически настроенных юношей и для девушек, Pink Floyd – для интровертов, Led Zeppelin и Black Sabbath – для физически активных, The Rolling Stones – для раздолбаев, Queen – для любящих мелодичные, но не сентиментальные композиции, и так далее. Охват оказался максимальным – психиатры поработали на славу.

Каждому психотипу был предложен свой основной кумир и бонусом десяток «кумирчиков» с сотней «микрокумирчиков» – ведь к делу подключили маркетологов. Вернее, сотрудников спецслужб, которые начали использовать механизмы политического манипулирования в шоу-бизнесе. Ну, а после к делу пригласили «креативную» составляющую. То есть пиарщиков. Психиатры и маркетологи провели ювелирную работу, а пиарщикам традиционно вручили в руки лопаты и дали задание набрасывать свои креативные выхлопы на вентилятор.

И стоит ли удивляться тому, что биографии звезд настолько похожи? Каждый второй родом из трудного детства. Как правило, безотцовщина с чокнутой матерью (Леннон, Боуи и др.). Российский вариант – детдомовцы, дети алкоголиков. Или же родители – простые трудяги-работяги, которые видели своих детей продолжателями семейного дела, а не поп-звездами (Элвис Пресли, Стинг и др.). Известность будущие звезды, как правило, получают после скандального выступления, выходки «фаната» (или с «фанатом»), хита с «тайным» (доступным пониманию только двенадцатилетним школьникам) смыслом. А популярность поддерживается информационными вбросами о романах, разводах, наркотиках, драках и даже о замене аватарок в аккаунтах запрещенной социальной сети.

С креативностью у пиарщиков, как видим, всегда все было зашибись. Но, будем справедливы, какая разница, насколько хорошо они отрабатывают свой хлеб – главное, эти приемы безотказно работают, как 70 лет назад, так и сейчас. Подростки верят всему, что пишут об их кумирах, удивляются, влюбляются, подражают им и объединяются в сообщества. В этих сообществах разыгрываются драмы и идет грызня за право занять место ближе к «звезде».

Как-то, когда нам было по тринадцать лет, на концерте «Ласкового мая» мы с друзьями стали свидетелями жестокой драки сразу нескольких девушек, которые выясняли между собой, на ком из них обязан жениться Юра Шатунов. А еще через три года у стены Цоя на Арбате появился некий двадцатипятилетний Митя-режиссер, пользовавшийся неоспоримым авторитетом из-за того, что «пил с Цоем» и на память читал свои стихи, выдавая их за «запрещенную лирику» Довлатого, имея в виду Сергея Довлатова.

Фанатские сообщества – это отдельный мир с иерархией и серьезной конкуренцией.

Иначе никто бы не стал круглосуточно дежурить в аккаунте Арианы Гранде, чтобы успеть первыми поставить лайк, коммент, а в идеале заскринить замену аватарки. Тяга к духовному совершенству способна подвигнуть и не на такое самопожертвование.

Шоу-бизнес оказался самый удобным инструментом контроля неуемной подростковой энергии. В древности кумирами молодежи были герои и человекообразные боги. В средние века, что бы ни утверждали атеисты и враги христианства и ислама, люди жили без кумиров. В XVIII-XIX века появились божки Просвещения – всевозможные «вольтеры с дидеротами». А в XX веке произошла заминочка – «вольтеры с дидеротами» породили слишком опасных кумиров – Ленина и Гитлера.

Никто не хотел повторения русской революции в своей стране и Второй мировой войны, но возвращать влияние Церкви как самой стабильной системы в истории человечества, политикам нового времени тоже было не выгодно. Они – из другого лагеря. Так что ставка была сделана на скарамушей (там, на загнивающем Западе) и скоморохов (у нас). Бездарные истероиды и эгоисты (не все, конечно, а только подавляющее меньшинство) оказались как будто созданы для большой сцены. Ради славы и денег они готовы притворяться панками-полудурками, менять ориентацию или вообще инсценировать собственную смерть, уехав на тропический остров.

Но кумиры уходят, а фанаты остаются. Этот закон работает и в шоу-бизнесе, и в политике. Он распространяется на взрослых точно так же, как на подростков. Достаточно вспомнить очередь в мавзолей Ленина протяженностью в семьдесят лет. Сайентологи и «просветленные» всех мастей, коммунисты и мунисты, участники «марафонов счастья» – вся эта публика, без исключения – члены фанатских группировок. Им далеко не 15 лет, однако с подростковой яростью и азартом они защищают «идеалы», навязанные «учителями» и лидерами. Люди именно такого типа, отправляясь в Крестовые походы освобождать Иерусалим от мусульман, по пути разграбили четыре христианских страны: католическую Венгрию и православные Болгарию, Киликийскую Армению и Ромейскую империю.

Фанатиков хватало во все времена, поэтому сегодня главной задачей остается загнать их в комфортные субкультурные стойла.

Плюсы от управления людьми с помощью субкультур поняли еще языческие цари в далекой древности. Чтобы удерживать власть над страной им зачастую достаточно было назначить каждому городу своего божка и разрешить их адептам бороться друг с другом за то, чей бог круче. Ну, а верховным арбитром оставался царь.

Современные критерии «крутизны» – это условная свобода, духовное «совершенство», создание рая на земле и преображение себя в «идеального человека». Отсюда и появились «преображенные» кислотой хиппи, героином – панки, стимуляторами хипстеры. Все они были и остаются до такой степени уверены в наличии свободы выбора, что отгоняют от себя любую новую идею, которая бы сделала их жизнь хоть ненамного более осмысленной.

С каждым годом раскручиваемая шумиха вокруг харассментов, разводов, замены аватарок и каминг-аутов порождает новые субкультуры. Богов заменили «звезды» планетарного, регионального, государственного и районного уровня. Конечно, это сказывается на качестве продукта. Про западную массовую культуру уже с уверенностью можно сказать, что она проделала длинный путь из Вавилона в греки, из греков – в Рим, из Рима к черту. С российской все проще – Вавилон-Москва и – к черту. Но это уже не имеет никакого значения. Был бы кумир, а фанатов наштампуют.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.