Зачем ежегодно проходить медицинские чекапы

Многие болезни можно вылечить, особенно если они выявлены на ранней стадии. Даже если речь идет об особо опасных заболеваниях. Чтобы выявить симптомы на ранней стадии, можно прибегнуть к медицинским чекапам. Вне зависимости от возраста и пола рекомендовано их проходить ежегодно.

Слово образовано от английского check up, то есть «проверять». Под чекапами понимается комплексное медобследование. В отличие от диспансеризации их рекомендуется проходить ежегодно даже молодым людям, всегда существует возможность выбора конкретных тестов и специалистов, и все это в одном месте, в комфортных условиях и без ожидания в очередях.

Проверки здоровья различаются по объему в зависимости от возраста, пола и особенностей здоровья человека (учитывается все — семейный анамнез, образ жизни, вредные привычки и т. д.). Они могут быть общими, когда предполагается оценка состояния здоровья, или частными, нацеленными на поиск конкретных болезней.

Регулярность чекапов важна. Медики советуют проходить обследования раз в год вне зависимости от возраста. Просто для более молодых они будут менее детализированными. Так, общеизвестно, что женщинам нужно периодически показываться гинекологу. Но если до 40 лет к осмотру прибавляется лишь УЗИ и цитологическое исследование, то после понадобится еще и контрастная маммография каждые два года. У мужчин похожая история с гендерными анализами.

С той же целью проводятся профилактические осмотры детей в садах и школах.

Однако, взрослея, мы можем об этом забывать. Уже с 18-20 лет нужно ежегодно наведываться к терапевту, сдавать общий и биохимический анализы крови. Дальнейшие обследования назначаются на основе их результатов.

Не стоит забывать о том, что сегодня многие болезни молодеют. Если раньше онкологические проблемы чаще выявлялись у людей от 50-60 лет и старше, сегодня много случаев, когда их диагностируют уже у 30-летних. Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной смертности в России. Это инсульты и инфаркты. Но они возникают не сами по себе. Начинается все с повышенного артериального давления, которое наблюдается даже у молодых, и поддается корректировке, если своевременно обратить на это внимание.

Любой профилактический осмотр начинается со сбора анамнеза. Терапевт должен поинтересоваться возможными жалобами, разузнать про сон, питание, пищевые и пагубные привычки, уровень стресса, образ жизни, чем болели родители и другие родственники, какая экология в месте проживания. Это обязательная часть, которая нужна для понимания, какие исследования назначить, и к каким специалистам человека направить.

Потому что все в нашей жизни оказывает влияние на состояние здоровья. Например, лишние волнения в семье или на работе влекут за собой риск гормональных изменений, и нужно сдавать соответствующие анализы. Отсутствие нормального сна влияет на аппетит и приводит к лишнему весу, а он, в свою очередь, способствуют развитию опасных заболеваний.

Плюс существуют профессиональные заболевания. Так, у шахтеров страдают органы дыхания. Офисные сотрудники подвержены психологическим нагрузкам, эмоциональному выгоранию, у них сидячий образ жизни и, как следствие, риски развития заболеваний опорно-двигательной системы, проблемы со зрением и т.д.

В условиях нестабильной внешней обстановки и общей турбулентности для современных людей на первый план выходит не только физическое, но и психическое здоровье. В Германии, например, уже до 80% больничных листов у офисных сотрудников выписываются по причине эмоционального выгорания.

У нас же всегда считалось, что если человек устал на работе, не стоит по этому поводу брать больничный, принято оставаться на своем месте вплоть до резкого ухудшения самочувствия. Между тем в международном классификаторе болезней эмоциональное выгорание в ближайшее время будет вынесено как отдельное заболевание, а не просто психическое состояние. И его тоже нужно лечить.

Поэтому, кроме терапевта, нужно периодически обращаться еще и к психотерапевту или психиатру (в зависимости от тяжести случая). Идеально, если в компании предусмотрен штатный психолог, помогающий сотрудникам справиться с повышенными эмоциональными нагрузками.

Болезнь проще предупредить, чем заниматься ее лечением. Да, чекапы стоят денег, но если на них экономить, лечение может обойтись в разы дороже. К тому же на рынке достаточно много программ, предусматривающих профилактические осмотры — в рамках ДМС, страхования жизни, а также страхования от онкологических и других критических болезней.

Ежегодные обращения к врачам помогают понять, что со здоровьем все в порядке, либо вовремя скорректировать те или иные параметры. А свободное время можно уже посвящать другим делам: хобби, путешествиям и наслаждению жизнью.