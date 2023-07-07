Почему нутрициология не прошла в России проверку на вшивость

В начале нулевых участковый из небольшого сибирского города нашел в рюкзаке наркомана мистический трактат Даниила Андреева «Роза мира». Времена были непростые – о смысле жизни задумывались не только торчки, здоровые люди тоже. Так что книга участкового заинтересовала, и спустя неделю, он поделился впечатлениями о прочитанном с заезжим московским журналистом. «Антикосмос, гартунгр, соборная душа… Андреев ваш на всю голову больной был. Пипилептик! Я это как профессионал говорю! Как профессионал!». Именно в тот исторический период Россия вступила в эпоху тотального профессионализма.

Люди рабочих специальностей массово становились профессиональными менеджерами. Рэкетиры – профессиональными охранниками. Строителей подменили профессиональные мигранты. А когда дипломированных специалистов заменили сертифицированные профессионалы, то ушлые троечники превратились в авторитетных экспертов.

Не только двадцать лет назад, но и сегодня, чтобы стать признанным профессионалом, совсем не обязательно покупать даже сертификат. Достаточно просто как-то назваться. Потому что главное условие успеха – это навык убедительно выговаривать слова, значения которых знать в общем-то и не обязательно. Так происходило и до 2009 года, когда в стране наблюдался бум креативщиков, и в 2012 году, когда в фаворе оказались трейдеры. Через пару лет на пике успеха были «специалисты» по криптовалютам, в пандемию – «психологи». Сегодня стригут купоны «нутрициологи», большинство из которых с трудом научились правильно писать это слово.

Мировой wellness-рынок ежегодно растет почти на 10%, и его объем уже достиг $1,5 трлн – идеальные условия для появления сотен тысяч «профессионалов» в области здорового питания, у которых здоровье «прокачивается», болезни «рассасываются» или «отсасываются» препаратами, организм «чистится». Отечественные нутрициологи с образованием в 200 часов онлайн-занятий и дня не смогли бы проработать, например, в США. Шесть этапов, которые нужно пройти, чтобы открыть собственный кабинет в захудалом американском городке, наверняка осилили бы единицы. Единая система аттестации требует получить высшее образование в сфере питания, сдать экзамены, провести 1000 практических часов под контролем государственного инспектора, участвовать в научных исследованиях. Ну и прежде чем открыть частную практику, необходимо несколько лет отпахать в больницах, социальных и реабилитационных центрах.

Ни в одном медицинском вузе России пока не выпускают дипломированных врачей-нутрициологов. Идея зато понравилась частникам – ниша давно забита сотнями образовательных центров, выпустивших за последние годы почти полмиллиона специалистов.

Количество нутрициологов в 2020 году едва достигало 10 тысяч, сейчас их, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч, из которых меньше 15 тысяч имеют высшее медицинское образование. Исходя из этих данных, каждый трехсотый россиянин сегодня – нутрициолог… На желающих получить модную профессию образовательные конторы заработали за последние годы не менее 50 миллиардов рублей. А вот сколько удалось вытянуть денег из наивных россиян псевдонутрициологам – подсчитать сложно. Достаточно посмотреть на расценки, которые назначают за свои услуги вчерашние безработные менеджеры по продажам, блогеры, секретари и парикмахеры, и умножить эти цифры на полмиллиона специалистов.

Образование у нутрициолога в России может быть любое. Важно, чтобы у него был сертификат, разрешающий принимать клиентов. Если специалист занимается лишь подбором диет и препаратов, основываясь на заключениях врачей, закон не запрещает заниматься такой деятельностью. Раньше, правда, этим гораздо успешнее занимались врачи-диетологи и нужды в нутрициологах не наблюдалось, наоборот – количество скандалов, связанных с работой специалистов по оздоровительному питанию, было меньшим. Интерпретация процессов, которые происходят в организме, должна базироваться на медицинском образовании, говорят врачи. И тут же задаются вопросом: какую интерпретацию может выдать человек, который до этого изучал анатомию в лучшем случае по видеороликам с сайтов 18+?

Но пока закон разрешает, образовательные центры штампуют нутрициологов тысячами. По разным оценкам, сейчас для их обучения используется от 7 до 9 тысяч программ.

«Функциональные продукты», «концепция абсолютизации оптимальности питания», «поглощение вредных чужих частиц»… За последние пару лет свежеиспеченные «знатоки» правильного питания просто изнасиловали русский язык своими нутрициологизмами.

Все ради сохранения ореола таинственности. Ведь нас, постсоветских людей, это привлекает. Любое живое существо опасается неизвестности, а мы настолько беспечны, что, увидев загадочное слово и фамилию неизвестного «эксперта» в газете, проникаемся доверием. Эта наша особенность и позволила в считаные месяцы превратить нутрициологию в шоу-бизнес. Из пяти самых распространенных советов начинающим нутрициологам первые три места занимают: справиться с неуверенностью, раскручивать свой блог, смело задирать цены на свои услуги. На четвертом и пятом месте – профессиональные советы.

Но в 2023 году что-то пошло не так. Видимо, «профессионалам» не хватило эрудиции и знаний. Если психиатры и психологи, диетологи, хирурги и наркологи, одним словом, все, кто долгие годы изучал свою профессию, находят общий язык с простым читателем и телезрителем, то нутрициологи этого сделать не смогли. Прокололись на СМИ.

Когда информационные ленты стали превращаться в сборники заезженных цитат, даже самые наивные читатели почувствовали подвох: «Нутрициолог советует язвенникам не злоупотреблять алкоголем», «Эксперт рекомендует воздержаться от мороженого после погружения в прорубь», «Специалист выступил против поедания немытых овощей», «Вода необходима для здоровья»… Как только нутрициологи без медицинского образования начали светиться в медиапространстве, ореол таинственности, окружавший эту профессию, почти сразу рассеялся. И россияне, наконец, заинтересовались мнением врачей.

В соцсетях все чаще стали появляться ссылки на американское исследование, которое выявило, что только треть авторов ТОП-100 продаваемых книг по питанию, окончили медицинский вуз или колледж. Также был опубликован список самых бредовых рекомендаций из этих бестселлеров: «макароны и пицца помогают худеть», «углеводы разрушают мозг», «отказ от завтрака, жирная пища, короткий сон – путь к настоящему оздоровлению», «ожирение – вот истинная причина переедания», «правильная диета изменит состав мозга, после чего мозг самостоятельно прикажет организму худеть, что бы вы ни ели». Выяснилось, что ни одна из этих книг не соответствовала научным представлениям. Зато отлично продавалась.

Наверняка создатели околомедицинских трендов уже придумали, чем заменить нутрициологию через год-полтора. А может быть, и раньше. Судя по всему, нутрициология не зашла россиянам из-за слишком незамысловатой подачи информации. Платить немалые деньги специалисту за то, что фактически любой диетолог из районной поликлиники может прописать бесплатно, мало кто станет. Конечно, пока не до всех дошло, что из тысяч самозародившихся на просторах России нутрициологов лишь немногие – настоящие профессионалы, времени подзаработать у шарлатанов достаточно. Но организаторы всей этой шумихи наверняка уже покрыли убытки продажами профессиональных сертификатов для армии авантюристов.

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